«Внутренние комплексы»: в Калининграде отреагировали на статью польского генерала о войне с РФ

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов считает, что Россию сложно обвинять в агрессивном поведении по отношению к соседним странам, так как российские власти неоднократно изъявляли желание, чтобы соседи «спокойно жили, развивались».

Так глава региона ответил на статью бывшего командующего сухопутными войсками Польши, генерала Вальдемара Скшипчака. В своем материале для издания «Defence 24» военный описал возможный вариант развития событий в случае военных действий в Калининградской области с участием войск НАТО.

«У поляков, особенно у военных, есть, наверное, какие-то свои внутренние комплексы, обусловленные их историографией, может быть», — сказал Алиханов в комментарии kp.ru.

Глава региона отметил, что «натовские танки и американские солдаты, которые, как мы знаем, не очень хорошо себя ведут обычно в такого рода командировках по отношению к местному населению в том числе, им счастья не принесут».

«Не надо отвлекаться на комплексы и нарративы мышления отдельных польских генералов, тем более находящихся в отставке», — заключил он.

Польский генерал в своем материале указал, что по сравнению с войсками НАТО Россия представляет собой крупного противника, а Калининградская область служит неким плацдармом. По его мнению, это «ворота, ведущие в Балтийское море и на Польскую низменность, через которые проходит путь в Центральную и Западную Европу».

Экс-военнослужащий Польши подчеркнул, что в регионе находятся основные силы Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного района (КОР). Скшипчак считает, что в случае войны эти силы будут обеспечивать перевес в Балтийском регионе на море и в воздухе.

«Региональный расклад сил изменился, в частности, в странах Балтии появились войска НАТО, поэтому можно предположить, что силы КОР предполагается использовать также с другой целью», — считает генерал.

Один из вариантов, как предположил он, — это препятствие «переброске натовских подразделений по суше, морю и воздуху на территорию стран Балтии, а также поддержка российской 6-й армии, которая размещается за их восточной границей».

Польский генерал считает, что в связи с «подавляющим перевесом противника» концепция НАТО о «необходимости укрепления стран Балтии в случае войны и переброски в их район значительных сил альянса» является неразумной с «военной точки зрения».

Он заметил, что в случае войны к российскому контингенту могут присоединиться белорусские военные. Кроме того, в случае боевых действий, по мнению польского генерала, Россия может можно мобилизовать не только силы Балтийского флота, авиационных и ракетно-космических сил, но и две мотострелковые дивизии.

«Российской 6-й армии, взаимодействующей с Балтийским флотом, понадобится на захват стран Балтии от двух до четырех суток», — полагает генерал.

Он добавил, что «размещенные в КОР войска, несомненно, выглядят внушительными по сравнению с небольшими силами НАТО в Восточной Европе, что тем более должно склонить политическое и военное руководство альянса предпринять шаги, направленные как минимум на выравнивание потенциалов в регионе».

В материале он также выразил мнение, что «россияне знают, что самая безопасная граница находится на западе, ведь ее охраняет неагрессивный союз — НАТО». Но это мнение во многом не сходится с официальной позицией России, которая не перестает напоминать НАТО о том, что бесконечное наращивание сил в Европе подрывает безопасность в регионе.

К примеру, ранее начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Анатолий Сидоров отметил, что действия США и НАТО в Европе ведут к целенаправленной дестабилизации системы безопасности в регионе. Об этом, по его словам, «свидетельствует последовательное наращивание американского военного присутствия на Европейском континенте».

В качестве подтверждения своих слов он отметил, что в Польше планируется построить военные объекты и разместить на территории страны до 20 тыс. американских военных.

В Германии тем временем, напомнил Сидоров, завершено формирование 41-й бригады полевой артиллерии командования сухопутных войск США в Европейской зоне.

Тем не менее Скшипчак уверен, что европейцы стали «объектом массированных атак в рамках информационной войны». Россия, по его словам, добивается информационного хаоса и тревоги у общественности. При этом он сам отметил, что это все порождается «непроверенной информацией, которую распространяют наши [местные] собственные политики и пресса», а также «сообщениями, не основанными на анализе данных разведки или, например, спутников, то есть на точных сведениях». Генерал считает, что Россия якобы использует в своих целях ошибки европейских политиков.

Вместе с тем Скшипчак отметил, что его больше всего тревожит «бессилие НАТО и ЕС в информационной войне».