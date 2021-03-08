«Российский след»: в ВСУ объяснили сообщения об ЛГБТ-подразделении

Представитель генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Богдан Сеник указал на «российский след» в информации о формировании ЛГБТ-подразделений в рядах украинской армии, сообщает «24 канал».

Ряд СМИ ранее со ссылкой на сообщение в социальных сетях распространил сведения о наборе в одну из мотопехотных частей ВСУ «ЛГБТ-людей, военных, специалистов, а также дружественных к ЛГБТ-движению лиц». О какой именно части идет речь, в публикациях не уточняется. В сообществе подчеркнули, что часть штата уже отобрали, но вакантные места еще остались.

Как заявил представитель генштаба, такое подразделение в рядах ВСУ не создавалось.

По его словам сайт, относящийся к сообщению о наборе ЛГБТ-военных, якобы имеет российский IP-адрес. «Такие вещи создают специально для побуждения к предательству. А некоторые распространяют эту ахинею с целью дискредитации украинской армии и Вооруженных сил», — утверждает Сеник.

Полковник отметил, что украинские военные «сразу поняли, с кем имеют дело». Как он подчеркнул, в данной ситуации должна разобраться Служба безопасности Украины.

В сообществе «Военные ЛГБТ и наши союзники» ответили на такой комментарий представителя генерального штаба, в частности о российских серверах. Как подчеркнули в публикации, в одном из украинских праворадикальных сообществ распространили скриншот, на котором «будто бы указано, что конструктор, на котором художница набрала… сайт ЛГБТ военных, имеет регистрацию в РФ».

Но, как утверждает их специалист в области информационных технологий, в действительности конструктор зарегистрирован в Швейцарии.

«Впрочем, ко времени, когда все выяснилось, сайт мы уже успели перебросить на другую, менее удобную платформу… Хуже всего в этой истории является то, что целый канал 24 выпустил статью о том, где, не спросив комментариев у нас, дали скрины одного из тех праворадикалов, которые нас хотели дискредитировать. Затем, странным образом, быстро получили комментарий от представителя ВСУ… Таким образом, была искажена информация», — обратили внимание в заявлении сообщества.

У ЛГБТ-сообщества на Украине ранее возникали претензии к действующей в стране власти. В июле 2019 года организация «Киевпрайд» выразила мнение, что глава государства Владимир Зеленский не разделяет европейские ценности, о чем заявил ее спикер Владислав Петров в интервью «Українським новинам». Такая позиция была сформирована из-за отказа президента страны посетить Марш равенства в Киеве, пояснил Петров. «Президент не принял это к сведению, не хочет участвовать в диалоге, это его выбор. Возможно, он не разделяет всех европейских ценностей, о которых он говорит», — подчеркнул он.

Украинское ЛГБТ-сообщество, по его словам, всегда готово сотрудничать и вести диалог, отметил спикер организации.

Он также заверил, что они и дальше будут приглашать политиков на акции. «На данном этапе для нас очень важно, что президент и его команда понимают, что такое конституция и какие права там прописаны, что такое права человека», — говорил Петров.

Представители украинского ЛГБТ-сообщества приглашали Владимира Зеленского принять участие в Марше равенства, который состоялся 23 июня 2019 года. ЛГБТ-активисты обратили внимание, что это мероприятие уже почти десять лет символизирует борьбу украинских геев, лесбиянок, трансгендеров и бисексуалов за то, чтобы у всех граждан были равные возможности. «Только работая плечом к плечу и уважая разнообразие, вместе построим богатую и цветущую страну», — подчеркивали они.

За год до этого группа депутатов Европейского парламента направила письмо бывшему тогда президентом страны Петру Порошенко, кабинету министров Украины и депутатам Верховной рады, в котором призывала их выйти на Марш равенства в Киеве. В обращении депутаты выражали сожаление в связи с тем, что Киев перестал работать над законодательным обеспечением прав ЛГБТ-меньшинств, а также отметили, что в стране фиксируются многочисленные преступления на почве ненависти.