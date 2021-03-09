«Встреча должна быть»: Зеленский созывает «нормандскую четверку»

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что ведется подготовка новой встречи лидеров стран, входящих в «нормандскую четверку» — Украины, Франции, России и Германии.

«В любом случае готовится «нормандская встреча», она должна быть. И я от себя скажу, и я это сказал нашим уже западным партнерам: не будет встречи в «нормандском формате», я найду формат, когда встречусь с каждым из этих лидеров «нормандской четверки», — сказал Зеленский на всеукраинском форуме «Украина 30. Культура. Медиа. Туризм».

Он также подчеркнул, что отсрочить решение «этого очень важного вопроса не получится», имея в виду урегулирование конфликта в Донбассе.

В то же время Зеленский заявил, что одновременно с введением Киевом санкций против оппозиционных каналов «увеличилось число провокаций на фронте» в Донбассе. «Я не хочу связывать именно с этим [санкциями], но мы видим, что это именно в одно и то же время происходит», — добавил он.

«Нормандский формат» был создан в 2014 году для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Название формата пошло от места, где было положено его начало — Шато-де-Бенувиль в Нормандии (Франция). Там проходило празднование 70-й годовщины высадки союзников (1944). Инициатором диалога стал тогдашний президент Франции Франсуа Олланд.

Последняя встреча глав государств прошла 9 декабря 2019 года в Париже. Участники встречи — Владимир Путин, Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский — пришли к общему выводу и наметили конкретные пункты, исполнение которых является основным требованием для организации следующего саммита.

В Киеве считают, что сделали все необходимые шаги, однако в Москве с этим мнением не согласны. В частности, Украина так и не приступила к выполнению политической части коммюнике. Например, не был установлен на постоянной основе особый порядок местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Кроме того, в законодательство не была интегрирована «формула Штайнмайера».

Закон об особом статусе самопровозглашенных республик Донбасса подписал предшественник Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко. Документ предполагает, что на территории ДНР и ЛНР будет установлен особый статус управления непризнанными республиками. Но это может произойти только после того, как с линии соприкосновения будут окончательно выведены все войска, а на неподконтрольных Киеву территориях пройдут местные выборы. Этот процесс регламентирован «формулой Штайнмайера».

В декабре прошлого года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сроки нового саммита «нормандской четверки» могут быть определены только после того, как Киев полностью выполнит договоренности прошлой встречи.

По мнению депутата Госдумы Артема Турова, заявление Зеленского о намерении встретиться с коллегами по «нормандскому формату» по отдельности, указывает на то, что Киев так и не может выполнить Минские соглашения, которые являются основой урегулирования конфликта в Донбассе.

«Украина не хочет реализовывать и выполнять Минские соглашения и пытается, в том числе, внести предложения по их изменению либо по переподписанию документа. Это мы слышим от разных источников в окружении президента. Мне кажется, что заявление Зеленского как раз подтверждает то, что Украина политически не может реализовать этот документ, и президент Украины пытается таким способом по отдельности решить этот вопрос с участниками «нормандской четверки», — сказал парламентарий в интервью «Дума ТВ».

Он также считает, что Зеленский пытается «сохранить лицо». «Потому что Зеленский, когда шел на выборы, гарантировал остановку войны, прекращение военной ситуации и переход к мирному урегулированию, чего до настоящего времени не произошло», — заключил Туров.

В Киеве ранее заявили, что намерены «выжимать» максимум из переговорного процесса по урегулированию конфликта. Об этом сообщил в середине февраля глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Минский процесс сейчас скорее живой, чем мертвый, он еще не исчерпал свой потенциал, поэтому сейчас необходимо работать в границах минского процесса и выжимать из него максимум возможного для безопасности Украины», — сказал министр.

Незадолго до его заявления официальный представитель МИД России Мария Захарова напоминала о противоречиях в словах киевских властей. «Глава украинской делегации в контактной группе [Леонид] Кравчук говорил, что «Минские соглашения являются удавкой на шее Украины и препятствуют урегулированию конфликта», — отмечала она.