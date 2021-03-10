Научить воевать: на Украину прибыла делегация НАТО

На Украину прибыла делегация Объединенного командования сухопутных войск НАТО во главе с генерал-лейтенантом Роджером Клутье, сообщает «Укринформ» со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сирского. Вместе с Клутье он провел пресс-конференцию в Киеве.

Сирский подчеркнул, что на встрече обсуждался «ряд вопросов по развитию военного сотрудничества между командованиями Сухопутных войск ВСУ и НАТО».

По его словам, визит командующего сухопутными войсками НАТО говорит о том, что руководство Североатлантического альянса, как политическое, так и военное, видит в Украине возможного партнера, цель которого вступить в союз.

Сирский рассказал, что особое внимание во время переговоров военнослужащие уделили развитию сотрудничества в военной сфере. В частности, ВСУ ознакомили представителей НАТО с процессом боевой подготовки военнослужащих, а также с реформированием Сухопутных войск.

Клутье, в свою очередь, прояснил цель визита. «Я здесь, чтобы понять структуру Сухопутных войск ВСУ и их задачи, а также укрепить наше сотрудничество с командованием Сухопутных войск, которое уже началось, и с Украиной как нашим важным сухопутным партнером», — отметил генерал-лейтенант на пресс-конференции.

Представитель альянса напомнил, что Украина — это один из шести партнеров НАТО, которому открыт расширенный доступ к учебным программам.

«Как для командующего сухопутными войсками НАТО, который отвечает за приведение НАТО в боевую готовность и за их совместимость, для меня является очень большой привилегией помочь Сухопутным войскам Украины воспользоваться этой уникальной возможностью и помочь в их развитии», — пояснил генерал-лейтенант НАТО.

Для вступления в НАТО Украине необходимо, как минимум, решить территориальные конфликты. Визит Клутье на Украину произошел на фоне начала боев в населенном пункте Михайловка (Золотое-5). О них рассказал в своем Telegram-канале бывший официальный представитель ополчения Андрей Марочко.

По его словам, вооруженные столкновения проходят между бойцами украинской армии и Народной милицией самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). «Местные жители пишут, что много пуль рикошетит от стен домов», — написал он, прикрепив видео, на котором слышна интенсивная стрельба.

В ЛНР сообщали, что во время обстрела пострадал ополченец. Как уточнил официальный представитель Народной милиции республики Яков Осадчий, бойцы ВСУ вели неприцельный огонь, что не представляло опасности для мирного населения.

На территории ДНР в результате возобновившихся боев один человек погиб и один был ранен.

«С прискорбием сообщаем, что, выполняя свой долг по защите граждан, погиб защитник нашей республики. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего», — сказал представитель Народной милиции ДНР.

Летом прошлого года Киев и самопровозглашенные республики Донбасса заключили соглашение о прекращении огня, однако почти сразу обвинили друг друга в нарушении договора.

Вооруженное противостояние на Востоке Украине длится уже семь лет. За это время погибли порядка 13 тыс. человек. Урегулирование конфликта вынесено на международное обсуждение. Одновременно идут консультации по линии минского и нормандского форматов. В рамках первого были заключены Минские соглашения, соблюдение которых должно было привести к прекращению внутриукраинского конфликта. Однако Киев не спешит соблюдать подписанные пункты договоренностей и неоднократно заявлял, что документ уже неактуален. Также со стороны украинских властей звучало мнение о том, что соглашение изначально было невыполнимо.

Тем не менее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в феврале заявил, что Киев намерен «выжать» максимум из переговорного процесса. «Минский процесс сейчас скорее живой, чем мертвый, он еще не исчерпал свой потенциал, поэтому сейчас необходимо работать в границах минского процесса и выжимать из него максимум возможного для безопасности Украины», — сказал министр.

«Нормандский формат» основан на Минских договоренностях. Он предполагает нерегулярные саммиты глав Украины, Франции, России и Германии, на которых обсуждаются дальнейшие шаги по урегулированию конфликта в Донбассе.