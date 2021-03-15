Ближний Восток вооружается: куда Россия и США продают оружие

В докладе о состоянии мировой торговли вооружениями в 2016-2020 годах, опубликованном SIPRI, указано, что впервые с 2001 года ее объем не увеличился по сравнению с предшествовавшим пятилетним периодом, а основными экспортерами оставались США и Россия, хотя объем продаж вооружений РФ снизился на 22%.

«Пока что рано делать выводы, что 20-летний период быстрого наращивания поставок оружия завершился, — говорит эксперт SIPRI Питер Веземан. — Экономические последствия пандемии коронавируса еще могут заставить ряд государств в ближайшие годы пересмотреть свои объемы импорта вооружения. В то же время даже в разгар пандемии в 2020 году некоторые страны подписали крупные контракты на поставку основных видов вооружений».

Объем международных поставок основных вооружений в 2016-2020 годах был на 0,5% ниже, чем в 2011-2015 годах, и на 12% выше, чем в 2006-2010 годах.

Основные экспортеры

В пятерку крупнейших среди 65 экспортеров оружия в последние пять лет входили США, Россия, Франция, Германия и Китай. В совокупности на них приходилось 76% всего экспорта основных вооружений. Фактическая величина объема торговли оружием остается близкой к максимальной за все время после окончания «холодной войны».

Мировая доля в экспорте основных вооружений 10 крупнейших экспортеров в 2016-20 годах выглядит следующим образом: США — 37%, Россия — 20%, Франция — 8,2%, Германия — 5,5%, Китай — 5,2%, Великобритания — 3,3%, Испания — 3,2%, Израиль — 3,0%, Южная Корея — 2,7%, Италия — 2,2%, другие страны — 9,6%.

Соединенные Штаты продолжают оставаться крупнейшим в мире экспортером оружия, доля американского экспорта в мировой торговле оружием за указанный срок возросла с 32%. За прошедшие пять лет США продали вооружения и военную технику 96 странам, что намного превышает показатели других поставщиков оружия.

За период с 2011 по 2020 год американский экспорт вооружений вырос на 15%, что еще больше увеличило разрыв между США и Россией.

Почти половина поставок вооружений из США в 2016–2020 годах (47%) приходится на Ближний и Средний Восток. Рост составил 28% в сравнении с предыдущим пятилетним периодом.

Особенно значительное увеличение поставок из США отмечается в три страны региона — Израиль (335%), Катар (208%) и Саудовскую Аравию (175%). Основным покупателем (24%) является Саудовская Аравия.

Россия, на долю которой пришлось 20% мирового объема, снизила свои продажи на 22%, что примерно соответствует уровню 2006-2010 годов. Основная причина падения — 53%-е сокращение поставок в Индию. Увеличение объемов экспорта в Китай (на 49%), Алжир (на 49%) и Египет (на 430%) не смогло компенсировать индийские потери.

Между тем Нью-Дели продолжал оставаться основным получателем российского оружия, «поглотив» 23% общего объема российского экспорта. На следующие за ним Китай и Алжир в 2016-2020 годах пришлось 18% и 15% соответственно.

«В 2016-2020 годах Россия экспортировала оружие в 45 стран, в то время как в 2011-2015 годах российское оружие получили 53 страны. На региональном уровне экспорт российского оружия в страны Азии и Океании снизился на 36% по сравнению с 2011-2015 годами. Экспорт российского оружия в страны Ближнего Востока увеличился на 64%, в страны Африки — на 23%. В 2016-2020 годах Россия экспортировала оружие в 10 стран Ближнего Востока, в то время как в 2011-2015 годах Россия поставила оружие в 7 стран региона», — цитирует ТАСС научного сотрудника SIPRI Александру Куимову.

Третьим в мире экспортером оружия является Франция, в 2016-2020 годах нарастившая объем продаж основных видов вооружений на 44% и обеспечив 8,2% мирового рынка оружия.

На Ближний Восток приходится 48% французского экспорта вооружений, на Азию и Океанию — 36%. Из 69 государств, в которые Франция поставила основные виды вооружений в 2016-2020 годах, три — Индия, Египет и Катар — вместе получили 59% французского экспорта оружия. Поставки самолетов составили 45% французского экспорта вооружений в 2016–2020 годах, при этом поставки кораблей достигли 17%.

Германия по-прежнему остается на четвертом месте среди крупнейших мировых поставщиков оружия. За последние 10 лет страна увеличила экспорт вооружений на 21%, на ее долю приходится 5,5% мировой торговли оружием. Среди основных клиентов Германии — Южная Корея, Алжир и Египет.

Несмотря на то что Германия ввела более жесткие ограничения на продажу оружия Саудовской Аравии в 2016–2020 годах, Ближний Восток получил 23% немецкого экспорта вооружений в этот период, что делает его вторым крупнейшим получателем немецкого оружия на региональном уровне (38% германского экспорта пришлось на Азию и Океанию). Этот показатель, в основном, достигнут за счет поставки трех подводных лодок в Египет. Поставка кораблей, в том числе 11 подводных лодок, составила 46% от общего немецкого экспорта вооружений в 2016-2020 годах, а на поставки бронетехники приходилось 15%.

Замыкает пятерку крупнейших в мире экспортеров оружия Китай. Объем его продаж за последние пять лет сократился на 7,8% и составил 5,2% мировой торговли военной техникой. Основными покупателями китайского оружия были Пакистан, Бангладеш и Алжир.

Основные импортеры

Доля 10 крупнейших импортеров оружия в мировом импорте вооружений в 2016-2020 годах выглядит так: Саудовская Аравия — 11%, Индия — 9,5%, Египет — 5,8%, Австралия — 5,1%, Китай — 4,7%, Алжир — 4,3%, Южная Корея — 4,3%, Катар — 3,8%, ОАЭ — 3%, Пакистан — 2,7%, другие страны — 45%.

Больше всего оружия экспортируется на Ближний Восток. Доля импорта основных видов вооружений в этом регионе за последние пять лет выросла на 25% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Это стало отражением региональной стратегической конкуренции между несколькими государствами региона Персидского залива.

Крупнейший мировой импортер оружия — Саудовская Аравия — увеличил закупки вооружений на 61%. Основными поставщиками оружия в королевство являются Соединенные Штаты (79%), Великобритания (9,3%) и Франция (4%).

Катар увеличил импорт вооружений и военной техники на 361%. Основными поставщиками оружия в эту монархию Персидского залива являются США (47%), Франция (38%) и Германия (7,5%).

Импорт оружия Объединенными Арабскими Эмиратами сократился на 37%, но несколько контрактов на поставки крупных вооружений, в том числе договор о покупке 50 американских истребителей 5-го поколения F-35, подписанный в 2020 году, позволяют предположить, что страна будет наращивать импорт вооружений в существенно больших объемах.

Египет увеличил закупку вооружений за прошедшие 10 лет на 136%. Страна, соперничающая с Турцией в освоении углеводородных ресурсов в восточном Средиземноморье, инвестировала значительные средства в укрепление военно-морского флота. Главными поставщиками оружия Каиру являются Россия (41%), Франция (28%) и Соединенные Штаты (8,7%).

Импорт оружия Алжиром был на 64% выше в 2016–2020 годах, чем в 2011–15 годах, что сделало его шестым по величине импортером оружия в мире. Россия оставалась крупнейшим партнером Алжира. Российские поставки вооружения включали 16 боевых самолетов, 42 боевых вертолета и две подводные лодки. Другие заметные поставки в Алжир включали два фрегата из Германии и два фрегата из Китая. Главными поставщиками оружия Алжиру являются Россия (69%), Германия (12%) и Китай (9,9%).

Турецкий импорт оружия между 2011 и 2020 годами сократился на 59%. Во многом на это повлиял отказ США в 2019 году продавать Анкаре истребители 5-го поколения F-35 после того, как Турция закупила у России зенитную ракетную систему С-400 «Триумф».

Чтобы уменьшить зависимость от импорта, Турция также наращивает внутреннее производство основных видов вооружений. Главными поставщиками оружия в Турцию являются Соединенные Штаты (29%), Италия (27%) и Испания (21%).

Однако снижение объема поставок оружия из США в Турцию на 81% означает, что Анкара перестала быть третьим крупнейшим партнером американского ОПК.

Импорт вооружений Азербайджаном и Арменией составил только 0,7% и 0,3% от мировых поставок в 2016–2020 годах. Тем не менее, многие образцы из поставленного оружия сыграли ключевую роль в ожесточенных боях между двумя странами в 2020 году.

В 2016-2020 годах в общей сложности импорт 94% вооружений для ВС Армении пришел из России. К ним относятся системы ПВО, боевые самолеты, баллистические ракеты и артиллерия. Импорт оружия Азербайджаном в 2016-2020 годах был более чем в 2,5 раза выше, чем в Армении. Объем ВВТ, поставленных Азербайджану Израилем, составил 69%, Россией — 17%. Израильские поставки включали беспилотные летательные аппараты, баллистические ракеты и барражирующие боеприпасы, в то время как Россия поставляла Баку в основном бронетехнику и артиллерию.