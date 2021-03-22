«Нацелить ракеты на Москву»: японцев расстроил полет российских бомбардировщиков Ту-95

Комментаторы на сайте японского журнала Shukan Gendai призвали вооружить Японию до зубов из-за «неслыханной провокации» и «демонстрации силы», которую Россия якобы «устроила в годовщину Великого восточно-японского землетрясения». Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом издание газеты Минобороны РФ «Красная звезда» сообщило о плановом характере полета, который прошел «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства». К слову, в статье японского журналиста приводится цитата из российского материала.

Отдельное возмущение у журналиста и читателей вызвал тот факт, что полет частично проходил над Курильскими островами, которые Япония считает спорной территорией.

«К России нельзя относиться снисходительно. Нам нужно умело использовать все средства, чтобы вернуть северные острова! На Россию следует смотреть, как на страну, желающую Японии бед», — приводит российское агентство слова одного из комментаторов.

Другой читатель, по данным РИА «Новости», призвал как можно скорее вооружить Японию ядерными ракетами и «нацелить их на Москву».

«Россия знает, что Япония не будет стрелять, вот и провоцирует нас, часто внедряясь в наше воздушное пространство. А нам не нужно давать себя провоцировать. Нужно жестко отвечать России!» — возмутился другой пользователь.

Остальные приведенные комментарии являются не менее воинственными. Впрочем, говорится в материале агентства, некоторые читатели призвали остудить пыл и решать вопрос политическим, а не военным путем.

В конце февраля крупнейшие новостные порталы Японии опубликовали материалы о российских военных учениях на Курильских островах, что вызвало бурную реакцию среди комментаторов на этих сайтах.

«Россия явно готовится к войне с нами. Так давайте и мы будем готовиться к войне с ней!» — написал один из пользователей. По мнению другого комментатора, речь может идти «о захвате острова Хоккайдо». Третий читатель предположил, что правительству Японии необходимо что-то делать, чтобы не допустить «вторжения армады российских беспилотных танков и дронов».

«Во время прошлой войны Советский Союз захватил «северные острова» как свой плацдарм против Японии. И никогда его Японии не вернет! Россия и сейчас готовит с него вторжение в Японию!» — приводит агентство слова еще одного комментатора.

За день до этого некоторые читатели японского журнала Shukan Gendai выразили мнение, что Япония вряд ли сможет вернуть Курильские острова.

По мнению одного из них, Япония постоянно повторяет о возвращении островов, но при этом не может посмотреть на эту проблему конструктивно. Он также призвал пересмотреть стратегию японского правительства в отношении России.

Напомним, 14 февраля, российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва намерена развивать отношения с Японией. Однако предпринимать антиконституционные действия власти страны не будут, подчеркнул президент РФ.

Одна из поправок к Конституции РФ запрещает отчуждение территорий страны. В этой связи Путин переадресовал вопрос журналистов о будущем российско-японских отношений главе Министерства иностранных дел Сергею Лаврову. «Он вам объяснит, где там делимитация, где демаркация», — заявил Путин.

За неделю до этого японский премьер-министр Есихидэ Суга заявил, что отсутствие мирного договора с Россией и нерешенный вопрос с Курилами «вызывают глубокое сожаление». В июне Владимир Путин пообещал, что флаг России над Курилами не будет спущен никогда.