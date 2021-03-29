Авиация доминирует: какой будет война России и НАТО

В предполагаемой войне с НАТО Россия будет иметь некоторое преимущество в Балтийском море и на суше в данном регионе, считают специалисты Шведского агентства оборонных исследований (FOI). Выдержки из доклада агентства приводит издание Aftonbladet.

Однако, по мнению ответственного редактора доклада Кристера Паллина, Североатлантический альянс наращивает свои возможности в этом регионе, к тому же он может подготовиться к конфликту заранее: подвезти больше определенных боеприпасов и просчитать сценарии подхода прибытия подкрепления в случае необходимости.

Одним из основных козырей Москвы в потенциальном конфликте со странами Организации Североатлантического договора является возможность изолирования Восточной Европы.

В целом, Россия сможет в первую неделю конфликта отправить на территорию Северной Европы от 51 до 68 механизированных батальонов, а НАТО — от 29 до 43. При этом Вооруженные силы РФ обладают более многочисленными мотострелковыми подразделения с тяжелым вооружением, лучшими обороной и огневой мощью.

Также у России больше, чем у НАТО, артиллерийских орудий, наземных систем ПВО и средств для ведения радиоэлектронной борьбы.

Страны НАТО же, будучи в принципе менее подготовлены к широкомасштабной войне, еще и разбросаны по всей Европе и состоят в подчинении у разных штабов и главнокомандующих.

Тем не менее, боевые возможности НАТО значительно выше российских, одним из маркеров этого факта являются расходы на оборону.

Отдельно в материале уделяется внимание тому обстоятельству, что около 80% боевого потенциала НАТО составляют военно-воздушные силы, в частности, штурмовая авиация — самолеты и вертолеты, которые, по мнению шведских экспертов, «за несколько дней способны уничтожить большую часть Вооруженных сил РФ к западу от Урала».

Для России определяющим фактором в войне будет выигрыш времени — ей нужно захватить стратегические объекты альянса.

«У России будет инициатива, она сможет выбирать, где атаковать, а значит, избежит встречи с частью наземных войск Запада. Поэтому все будет происходить быстро — возможно, настолько быстро, что самолеты НАТО не успеют начать принимать меры против российских наземных сил», — поясняет Паллин.

Близость России к Европе является чуть ли не главной проблемой НАТО, к тому же российские власти склонны к агрессивному поведению, однако, по мнению шведских специалистов, сила ВС РФ все-таки часто преувеличивается. К тому же в ближайшие три года альянс наверстает отставание от России в ряде военных направлений в рамках программы перевооружения.

«Но, конечно, НАТО по-прежнему очень зависит от США.

Крупные европейские государства, такие как Польша, Великобритания и Германия, располагают довольно большими вооруженными силами, но они в плохом состоянии. Многие нынешние планы реализуются только через десять лет. А то, что должно быть завершено к 2033 году, возможно, тогда уже не будет иметь никакого значения», — поясняет Паллин.

На прошлой неделе глава российской делегации на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене Константин Гаврилов заявил, что Североатлантическому альянсу необходимо определиться со своей позицией в отношении России, передает РИА «Новости».

«Для начала коллегам необходимо определиться: либо сдерживание, либо диалог с нашей страной. Усидеть сразу на двух стульях не удастся», — отметил дипломат.

По его словам, для Москвы является очевидной невозможность укрепить доверие в военной области в условиях активности НАТО рядом с российскими рубежами. Гаврилов также подчеркнул, что тенденции, порождаемые «сдерживанием» России, контрпродуктивны и ослабляют стабильность в Европе.