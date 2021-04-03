«Выбивают деньги»: в Москве ответили на заявление Минобороны ФРГ

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщила, что ее ведомство готово пойти на увеличение расходов на вооружение, хотя эта мера не встречает одобрения у немалой части населения ФРГ.

Как указала глава ведомства в интервью RND, такое решение обусловлено заботой о собственной безопасности ФРГ, а не давлением со стороны США (Вашингтон и НАТО требуют от всех стран Альянса увеличения расходов на оборону).

«Вызовы растут в связке с новыми технологиями — в форме гибридных угроз. Но также [вызовы усиливаются] и на региональном уровне, например, с учетом поведения России. Не в последнюю очередь, Германия часто становится объектом атак, которые могут быть связаны с Россией. Если мы хотим жить в безопасности и процветании, мы должны инвестировать в нашу безопасность», — сказала Крамп-Карренбауэр.

По ее словам, «Россия с ее арсеналом представляет для ФРГ очень ощутимую угрозу, как обычную, так и ядерную».

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что Берлин не считает Москву врагом, передает RT.

«Не думаю, что Германия рассматривает наши действия как враждебные.

Если бы наши наука и техника стояли на месте, то их это бы больше устроило. Когда мы создаём новые типы вооружений, мы понимаем, что страны НАТО всё ближе к нашей границе — мы должны предпринимать какие-то действия», — пояснил парламентарий.

Он указал, что усиление Вооруженных сил России также имеет целью исключительно оборонительные задачи.

«Мы не должны стоять на месте и не развивать свою военную технику вперёд, когда и США, и Германия, и другие страны делают это. Если это их пугает или настораживает, то мы предполагаем, что они будут предпринимать определённые шаги», — заявил член нижней палаты парламента.

Военный эксперт Алексей Леонков видит в словах Крамп-Карренбауэр исключительно финансовую подоплеку.

«В самом заявлении содержится ответ, что оно появилось именно для того, чтобы обосновать траты и увеличение военных расходов. Как их можно обосновать, если никаких угроз не существует? Чем страшнее угрозы, тем больше потребуется денег, чтобы от неё защититься. Поэтому и звучат такие речи», — пояснил эксперт.

Он напомнил также, что Россия не проповедует агрессивную наступательную военную доктрину.

«Но, однако, любое, что происходит в России: военные учения, испытание новых видов вооружения, которые заменяют старые — всё это называется угрозами.

В сентябре будут учения «Запад-2021», к этим учениям уже готовят информационную повестку: Россию будут обвинять во всех тяжких грехах... Будут звучать самые фантастические сценарии», — спрогнозировал аналитик.

В прошлом месяце издание Welt am Sonntag цитировало внутренний документ германского Минобороны, в котором говорится, что Россия, якобы, стремится «дестабилизировать и ослабить НАТО». Ведомство обратило внимание на растущую угрозу из-за новых военных возможностей Москвы.

Как следует из документа, Минобороны Германии существенно обеспокоено тем, что Россия внедряет «высокоточные, трудноперехватываемые гиперзвуковые» ракеты дальнего действия.

Кроме того, согласно данным издания, тревогу в Берлине вызывают крупные инвестиции РФ в «сохранение потенциала ядерного ответного удара с моря» и в «приоритетную модернизацию ядерного потенциала». В документе утверждается, что у Москвы сегодня в распоряжении есть 6375 ядерных боеголовок.

По мнению экспертов министерства, 840 тыс. российских солдат хорошо обучены и могут быть быстро передислоцированы.

«Обычные вооруженные силы России способны за короткое время на определенной территории добиться превосходства», — подчеркнули в сообщении.

Среди слабых мест российской армии эксперты обозначили ее ограниченные возможности на море в мировых масштабах, а также нехватку ударных беспилотников. В Минобороны ФРГ полагают, что Россия расценивает свои вооруженные силы как «инструмент политической власти».