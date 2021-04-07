Войны не ждем: какие маневры проводит российская армия

В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил в органах военного управления, соединениях и воинских частях начались контрольные проверки, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания, которое состоялось в Национальном центре управления обороной РФ.

Министр обороны отметил, что войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений. Шойгу поручил обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники.

Учения проходят на территории всех военных округов и Северного флота, а также в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке.

Проверкам подвергаются все виды и рода войск Вооруженных сил.

При этом в Восточном военном округе проводится проверка комиссией Генерального штаба. Основные розыгрыши учебно-боевых действий пройдут на полигонах Цугол и Сергеевский Восточного военного округа. В остальных военных округах и на Северном флоте контрольные проверки проводятся под руководством командующих войсками.

По данным военного ведомства, всего в течение апреля будет проведено 4 048 учений, в том числе 812 двусторонних, на 520 объектах учебно-материальной базы и 101 полигоне.

В СМИ предпринимались попытки увязать эти проверки с кризисом на востоке Украины.

Разберемся, что в Вооруженных силах происходит на самом деле. Для начала еще раз обратимся к словам главы военного ведомства. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил о проходящих в Вооруженных силах плановых контрольных проверках за зимний период обучения. Обратим внимание именно на эти слова — «плановые контрольные проверки за зимний период обучения». То есть в ходе них проверяется в целом достигнутый уровень боеспособности войск, а не только проверка боевой готовности, на которой поспешили сосредоточиться некоторые СМИ.

А боеспособность — гораздо более широкое понятие, чем боеготовность. К этому понятию относится возможность войск вести боевые действия и выполнять боевые задачи в соответствии с их предназначением в любых условиях обстановки.

Боеспособность обеспечивается соответствием организационной структуры и технического оснащения войск их предназначению; полнотой и качеством укомплектованности мобилизационными ресурсами, вооружением и военной техникой; наличием запасов материальных средств; боевой выучкой и слаженностью подразделений, частей, соединений и объединений, органов управления; организаторскими качествами командного состава; сплоченностью, морально-психологическим состоянием, организованностью и дисциплиной личного состава; организацией надежного управления войсками; местом дислокации, условиями ТВД и другими факторами.

Вот именно это и проверяется в ходе контрольных проверок войск за последний учебный год — от запасов продовольствия, горючего, боеприпасов и до полевой, воздушной и морской выучки. Наиболее полное представление об уровне боеспособности подразделения, части, соединения и объединения можно получить в ходе тактических (оперативных) учений с боевой стрельбой. Поэтому-то в ходе плановых контрольных проверок, о которых говорил министр обороны, полки и бригады и выводятся на полигоны и в учебные центры.

В ходе учений на деле весьма скоро выяснится — покажут ли командиры и штабы высокую организованность и слаженность в работе, умело ли они осуществляют сбор данных об обстановке, правильно ли вскрывают замыслы противостоящего противника, как они в целом планируют и руководят боевыми действиями. На полигоне это более чем заметно.

Что касается конкретно боевой готовности, то и в этой сфере надо разграничить степени боевой готовности дежурных сил (к примеру, готовности № 1, 2, 3 и т. д.) и степени боевой готовности Вооруженных сил в целом.

Боевая готовность — это определенное состояние войск, характеризующее их способность организованно, в установленные сроки начать военные действия и успешно выполнить поставленные им боевые задачи.

К примеру, в настоящее время Вооруженные силы находятся в постоянной боевой готовности, то есть войска находятся в пунктах постоянной дислокации, районах учений, занимаются оперативной, мобилизационной и боевой подготовкой в готовности к выполнению боевых задач соединениями и частями, доукомплектованию органов управления, соединений и частей в установленные сроки.

А вот последующие высшие степени боевой готовности — повышенная, военная опасность и полная — вводятся президентом Российской Федерации через министра обороны или начальника Генерального штаба.

Ни глава государства, ни министр обороны, ни начальник Генерального штаба ни слова не сказали о том, что Вооруженные силы страны переводятся в одну из этих степеней.

Поэтому увязывать плановые контрольные проверки за зимний период обучения с подготовкой страны и ВС к какому-либо вооруженному конфликту в настоящее время, по всей видимости, не стоит.

Сегодня войска, тем более предварительно осуществив доукомплектование или отмобилизование, по боевой тревоге не поднимаются, в готовность к выполнению боевых задач в соответствии с оперативным предназначением не приводятся. Военные комиссариаты призыв и подачу мобресурсов в полном объеме не производят. Авиация на оперативные аэродромы не перебазируется. Ракетные войска и артиллерия на огневые позиции для первого массированного огневого удара не выводятся. Запасы боеприпасов и материальных средств в частях постоянной готовности на транспортные средства в полном объеме не загружаются. Личному составу противогазы НЗ, дозиметры, индивидуальные перевязочные и противохимические пакеты и аптечки не выдаются.

Так что любителям повоевать и ура-патриотической части общества можно пока немного расслабиться.