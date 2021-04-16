МиГ-31 отогнал американского шпиона от берегов Камчатки

Самолет-разведчик ВВС США RC-135 был сопровожден над Тихоокеанской акваторией российским истребителем МиГ-31. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Американский самолет приближался к российской границе. «Для ее опознавания и сопровождения с аэродрома в Камчатском крае поднялся истребитель МиГ-31», — говорится в сообщении.

Разведчик двигался вдоль юго-восточного побережья полуострова Камчатка. После он развернулся, а российский самолет вернулся на аэродром. «Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнули в отечественном Минобороны.

Всего неделю назад российский истребитель МиГ-31 уже поднимался в воздух из-за приближения к границам РФ американского стратегического самолета-разведчика Boeing RC-135 над нейтральными водами Тихого океана.

Вблизи российских рубежей растет активность в воздушном пространстве. За 2020 год специалисты Радиотехнических войск зафиксировали на 40% больше иностранных самолетов-разведчиков, чем за год до этого. Всего в 2020 году РТВ более 2 млн раз обнаружили воздушные объекты.

По данным Минобороны, подразделения радиотехнических войск Воздушно-космических сил России в 2020 учебном году сопроводили около 2,9 тысячи воздушных объектов боевой и более 1,1 тысячи разведывательной авиации.

Наши самолеты регулярно поднимаются на перехват американских и британских военных самолетов, приближающихся к границам РФ. 28 ноября истребитель Су-27 поднимался на перехват разведчика США над Черным морем.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа», — говорится в сообщении.

В декабре российский истребитель МиГ-31 поднялся в воздух в связи с приближением к российской границе над Беринговым морем самолета-разведчика ВВС Соединенных Штатов. По данным Минобороны РФ, российские средства контроля засекли в воздухе над нейтральными водами Берингова моря цель, приближающуюся к государственной границе РФ.

Полеты российских самолетов в Западном полушарии также привлекают внимание сил НАТО. В конце января полет российских самолетов Ту-142 в опознавательной зоне ПВО Аляски был замечен радарами NORAD — Объединенного командования воздушно-космической обороны США и Канады.

Суверенное воздушное пространство Канады или США российские летчики не нарушали. Самолеты находились в воздухе на протяжении 11 часов, преодолев более 8 тыс. км. В пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) подчеркнули, что полет проходил над Чукотским и Беринговым морями.

Как сообщало со ссылкой на пресс-службу ВВО РИА «Новости», экипажи Ту-142МЗ отработали навыки полета над безориентирной местностью и пилотирование в условиях отсутствия наземных радиомаяков. При этом возле российских границ самолеты дальнего действия сопровождали высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота России.

В ноябре британские истребители Typhoon («Тайфун») были направлены на перехват российских военных самолетов Ту-142, выполнявших полет над Северным морем вблизи Великобритании.

В Северном флоте России заявили, что два дальних противолодочных самолета Ту-142 РФ провели 12-часовое патрулирование над нейтральными водами Северного Ледовитого океана и северо-восточной Атлантики.