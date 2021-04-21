В закрытом пространстве: США провели разведку у берегов Крыма

У берегов Крыма был замечен стратегический беспилотный летательный аппарат американских ВВС RQ-4B Global Hawk. Как передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные западных авианаблюдателей, дрон провел разведку в зоне, где до 24 апреля введено ограничение на полеты воздушных судов.

Накануне, 20 апреля, Россия ввела временные ограничения над частью Крыма и Черного моря. Под эти ограничения попало воздушное пространство высотой до 19 тыс. метров над югом Крыма — от Севастополя до Феодосии. Кроме того, полеты запрещены и над прилегающими территориальными водами России. Ограничение затронуло и часть акватории международных вод Черного моря. Об этом говорится в международном извещении для пилотов (NOTAM).

RQ-4B Global Hawk, по данным «Интерфакса», вылетел с авиабазы Сигонелла, расположенной на итальянском острове Сицилия. При этом полет проходил на высоте 15 тыс. м.

Это не первый случай приближения к российским границам американского самолета-разведчика. В субботу, 10 апреля, истребитель ВВС России МиГ-31 поднялся в воздух, чтобы опознать воздушную цель и не допустить нарушения границы, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Воздушной целью оказался американский стратегический самолет-разведчик RC-135. Российские военные сопроводили его над акваторией Тихого океана. Российский истребитель вернулся на базу после того, как иностранный военный самолет развернулся в противоположную сторону от российской границы.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу обратил внимание на деструктивное поведение США и Североатлантического альянса, в частности вблизи Крыма. «США и НАТО продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Черного моря», — сказал министр на заседании коллегии МО РФ.

Он подчеркнул, что «военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении остается сложной». По его мнению, это связано с тем, что другие страны пытаются «нарастить свое военное присутствие у южных и западных границ России».

При этом наращивание боевых возможностей российских войск Южного военного округа, как сказал Шойгу, происходит в ответ на попытки НАТО противодействовать нормализации «нестабильного положения дел в ряде стран Ближневосточного региона и Закавказья».

Среди итогов усиления российских войск глава Минобороны назвал формирование еще одной мотострелковой дивизии. «Одновременно с этим ведется непрерывное переоснащение округа. В 2020 году войска получили более 3,2 тыс. единиц современного вооружения и военной техники, а их доля в воинских частях и соединениях составила 70%», — сообщил Шойгу.

НАТО не скрывает, что наращивает силы у российских границ. В марте этого года генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО проводит такую политику из-за обеспокоенности в связи с укреплением российского присутствия в регионе.

При этом Москва неоднократно указывала, что размещает свои силы на южных границах вынужденно — из-за действий стран-участниц НАТО, которые все больше войск помещают у границ России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщала, что Украина планирует провести в этом году провести семь учений вместе с НАТО. Захарова обращала внимание, что усилилась и разведдеятельность иностранных военных при помощи летательных аппаратов и радиоэлектронных средств.

В Госдуме, тем временем, заверяют, что Россия сможет защитить свои территории от любого нападения в Черном море. По словам первого зампреда думского комитета по обороне Андрея Красова, войск, расположенных на Крымском полуострове, «достаточно, чтобы в случае каких-либо провокаций и поползновений то ли украинской стороны, то ли их хозяев, в частности США, обеспечить безопасность граждан, проживающих на территории республики Крым и городе федерального значения Севастополе».