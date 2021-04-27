Шойгу заявил о самостоятельном решении России перемещать свои войска

Перемещение российских войск происходит без внешнего воздействия, то есть согласно планам армии, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Он отметил, что «только ленивый не присоединился к дружному хору обвинений по любому поводу». Он пояснил, что имеет в виду проведение учений и возвращение военных в пункты постоянной дислокации.

«Хочу подчеркнуть: подобные предупреждения мы не приемлем и намерены впредь делать все необходимое для обеспечения безопасности наших границ», — сказал Шойгу во время заседания Совета министров обороны государств-участников ОДКБ, прошедшего в Душанбе.

Шойгу также заявил о росте военной опасности из-за действий США и НАТО в Европе «по повышению боевой готовности войск и усилению передового присутствия». «Модернизируется военная инфраструктура, растет интенсивность оперативной и боевой подготовки», — пояснил он.

В то же время, «подогрев националистических настроений на Украине» «провоцирует вооруженный конфликт в Донбассе, в том числе в приграничных с Россией районах», отметил глава Минобороны России.

С конца марта страны Запада и Украина все чаще заявляют о стягивании российских войск к границам России, в том числе южным и западным. В Киеве в середине апреля заявляли, что Москва стянула к границам более 100 тыс. солдат.

«Собранные данные позволяют нам признать продолжающуюся подготовку к приближению к украинским границам дополнительных подразделений с континентальной России», — приводит «Интерфакс» слова министра обороны Украины Андрея Тарана.

По его словам, численность войск, «сконцентрированных вдоль украинских границ в этом направлении, достигнет 56 батальонных тактических групп с 110 тыс. военных».

Таран подчеркнул, что Украина обеспокоена «вероятной подготовкой регулярных российских войск». Киев полагал, что наращивание сил России у границ для проведения учений может быть использовано для «непредсказуемых, эскалационных действий», которые могут исходить со стороны полуострова.

В то же время, Таран выразил мнение, что Москва может симметрично развертывать войска в ответ на учения Defender Europe, чтобы усилить боеготовность для российских стратегических учений «Запад 2021».

О том, что российские войска стягивают к западным границам, говорил и верховный представитель ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности Жозеп Боррель. Он называл цифры, аналогичные тем, о которых говорил Таран.

В Кремле отметили, что Россия перемещает войска по своей территории по своему усмотрению — это «не должно никого волновать».

При этом передвижение солдат и техники не угрожает соседним государствам. Президент России Владимир Путин ранее говорил, что российская угроза — «выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы» и получать за это бонусы и преференции.

Глава Минобороны Сергей Шойгу, в свою очередь, обращал внимание, что наращиванию боевых возможностей войск Южного военного округа (ЮВО) способствуют попытки Североатлантического альянса противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья и Ближнего Востока.

В МИД России ранее отмечали, что перемещение войск России является ответом на действия западных стран, в частности, проведение учений вблизи российских границ. На этот год Украина вместе со странами НАТО запланировала около семи таких мероприятий в Черном море.