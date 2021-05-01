Нужна демаркация границ: к чему привел конфликт между Киргизией и Таджикистаном

Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон обсудили полное прекращение огня на границе стран. Кроме того, они договорились отвести военных от места дислокации.

«В ходе беседы главы государств рассмотрели ход выполнения достигнутых между сторонами договоренностей по нормализации ситуации в приграничных районах Таджикистана и Киргизстана», — сообщили в пресс-службе таджикского лидера.

Добавляется, что главы этих государств «также высказались по совместной работе рабочих групп сторон в этом направлении и началу заседания межправительственной комиссии двух стран по вопросам делимитации и демаркации».

В пресс-службе киргизского лидера, как передает ТАСС, сообщили, что стороны договорились о создании комиссии по ревизии военной техники на границе.

При этом оба лидера выразили уверенность в том, что ситуация на границе будет в скором времени урегулирована.

Такие заявления прозвучали на фоне сообщений погранслужбы Государственного комитета национальной безопасности Киргизии о том, что таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам на границе Таджикистана и Киргизии, передает 24.kg.

В погранслужбе якобы сообщили, что инцидент произошел недалеко от села Арка Лейлекского района Баткенской области. Жители населенного пункта были эвакуированы, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу киргизской погранслужбы. О пострадавших не сообщалось.

Тем временем источник ТАСС в правоохранительных органах Таджикистана заявил, что эти данные не соответствуют действительности. «В настоящее время ситуация на таджикско-киргизской границе, в частности, в селе Арка Лейлекского района Баткенской области (Киргизия), относительно спокойная, никаких обстрелов нет», — сказал он в разговоре с агентством.

По его данным, в Баткенской области Киргизии работает межправкомиссия, состоящая из представителей обеих стран.

Ранее киргизская сторона заявила о том, что Душанбе стягивает военных к границе. Но источник РИА «Новости» в Госкомитете нацбезопасности Таджикистана сообщил, что на линии границ нет движения военной техники. По его словам, «военная техника отправлена в места дислокации». Техника была отведена в соответствии с договоренностями властей стран.

Конфликт между жителями приграничных районов Киргизии и Таджикистана разгорелся 29 апреля. Впоследствии он перерос в вооруженное противостояние пограничников, столкновение которых длилось более шести часов.

Как отметили ранее в Бишкеке, со стороны Киргизии погибли 33 человека. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения и социального развития Киргизии в комментарии ТАСС. По словам представителя ведомства, всего за время обострения ситуации на границе с Таджикистаном пострадали более 120 киргизских граждан. В то же время замминистра здравоохранения республики Элиза Солтонбекова сообщала ранее о 163 пострадавших, передает РИА «Новости».

В министерстве в разговоре с ТАСС подчеркнули, что ранения и травмы, в основном, зафиксированы среди гражданского населения. В Бишкек на лечение направили почти 50 пострадавших, их состояние оценивается как тяжелое или крайне тяжелое.

Как пишет РИА «Новости» с обеих сторон погибли около 40 человек, пострадали около 200.

Стоит отметить, что стороны договорились о прекращении огня вечером 29 апреля. Тем не менее на следующий день перестрелки возобновились. Ранее в Кремле заявили, что российский президент Владимир Путин готов стать посредником в решении этого конфликта.

«Безусловно, учитывая нашу общность в различных форматах — это и ОДКБ, и другие, конечно же, президент Путин всегда готов сыграть посредническую роль в разрешении острых проблем, которые могут возникать между странами-участниками. Он это уже неоднократно демонстрировал», — сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.