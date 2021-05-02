Правила бомбежки с помощью дронов: Байден проводит ревизию норм Трампа

Издание The New York Times обнародовало набор правил, тайно выпущенных предыдущим президентом США Дональдом Трампом в 2017 году для контртеррористических операций «прямого действия», таких как удары дронов и рейды коммандос за пределами зон ведения боевых действий.

Хотя администрация нынешнего американского лидера Джо Байдена подвергла цензуре некоторые отрывки, опубликованные части показывают, что в эпоху Трампа командирам на местах была предоставлена свобода принимать решения об атаках, если мирные жители «почти наверняка» «не будут ранены или убиты».

В то же время, правила в период президентства Трампа были гибкими в отношении исключений из этого и других стандартов, говоря, что «изменения» могут быть допущены «там, где это необходимо», при условии соблюдения всех бюрократических процедур в ходе их утверждения.

Администрация Байдена приостановила действие этих правил в первый же день его пребывания у власти и ввела временную меру, требующую одобрения Белого дома для предполагаемых ударов за пределами военных зон в Афганистане, Ираке и Сирии.

По словам официальных лиц, в ходе ревизии документа командой Байдена было обнаружено, что принципы Трампа для управления боевыми операциями в некоторых странах часто делали исключение из требования «почти полной уверенности» отсутствия жертв среди гражданского населения.

Хотя это правило сохранялось для женщин и детей, оно допускало сниженный порог относительно возможности жертв среди взрослых мужчин.

Эмили Хорн, пресс-секретарь Совета национальной безопасности, отказалась комментировать эти правила.

«Мы дадим возможность предыдущей администрации высказаться по поводу такой политики», — сказала она.

В октябре судья Эдгардо Рамос из Южного округа Нью-Йорка постановил, чтобы правительство раскрыло содержание 11-страничного документа в ответ на иски о нарушении закона о свободе информации, поданные NYT и Американским союзом гражданских свобод (ACLU). Администрация Байдена унаследовала это дело и потребовала отсрочки, но теперь выполнила требование, предоставив копию обоим истцам.

Бретт Макс Кауфман, старший штатный юрист Центра демократии ACLU, заявил, что эти правила периода правления Трампа «урезали даже минимальные гарантии [безопасности для мирного населения], которые президент Барак Обама установил для смертельных ударов за пределами признанных конфликтов». Кауфман призвал Байдена положить конец «скрытному и необъяснимому применению смертоносной силы».

Однако, Томас Боссерт, который помогал с межведомственной разработкой этих правил в 2017 году, когда был главным советником Трампа по борьбе с терроризмом, сказал, что гордится этим документом и указал, что эти инструкции «нельзя отклонять или заменять без тщательного рассмотрения и изучения достигнутых результатов».

«Я поддерживаю принципы, которые сам помог разработать. Они основывались на американских ценностях, принципах законов вооруженного конфликта и были адаптированы для борьбы с реальной и настоящей угрозой для Америки и ее союзников», — сказал Боссерт.

По информации источников в администрации президента, первоначально ожидалось, что ревизия команды Байдена старой и создание новой политики «прямого действия» продлятся 60 дней. Но знакомые с ситуацией чиновники сейчас говорят о продлении этого срока до шести месяцев.

По их словам, обсуждение тактики замедлилось из-за попытки получить надежные сравнительные данные о жертвах среди гражданского населения в результате прошлых ударов, а также из-за споров о том, были ли верны оценки военных.

Заявления о жертвах среди гражданского населения часто остаются неточны из-за проведения атак в отдаленных и труднодоступных регионах.

Обсуждения также осложнились решением Байдена прекратить войну в Афганистане к 20-й годовщине терактов 11 сентября этого года. Известно также, что Белый дом намерен сохранить способность наносить удары по любым возникающим террористическим угрозам, которые впоследствии могут исходить с афганской территории.

Пока не ясно, где в регионе будут базироваться беспилотные летательные аппараты после вывода войск США из Афганистана. В результате вопрос о том, следует ли ужесточать требование «почти полной уверенности» безопасности гражданского населения стал переплетаться с другими сложными и нерешенными политическими решениями.

Целенаправленные убийства вдали от зон боевых действий стали центральной особенностью операций войск США, которые начались после атак 11 сентября, и это вызвало множество правовых и политических споров, пишут американские СМИ.

Такая боевая тактика стала следствием появления новых технологий вооруженных беспилотных летательных аппаратов и склонностью транснациональных террористических группировок действовать с неподконтрольных территорий или непризнанных государств.

Там нет американских войск, но также и нет эффективных местных органов власти. К ним относятся ряд районов Пакистана, сельские поселения Йемена, а также части территории Сомали и Ливии.

Удары беспилотников начались при администрации Джорджа Буша и резко возросли во время первого президентского срока Обамы. Они сопровождались политическими и юридическими баталиями из-за сообщений о жертвах среди гражданского населения, а в 2011 году – в связи с умышленным внесудебным убийством американского гражданина Анвара аль-Авлаки, подозреваемого в терроризме.

Многие представители национальной безопасности времен Обамы вернулись в администрацию Байдена, поэтому эксперты ожидают изменения или частичной отмены «военной доктрины» Трампа. При этом, некоторые военные и разведчики были очень недовольны системой Обамы, говоря, что она слишком бюрократична.

Администрация Трампа не разглашала информацию о том, что в 2017 году она разработала новую схему для нанесения ударов с помощью дронов, хотя в то время The Times сообщала о ее существовании и некоторых ключевых особенностях. Боссерт сказал, что он безуспешно настаивал на рассекречивании и обнародовании его ключевых частей.

«Я предложил рассекретить соответствующие части документа. Моему предложению не последовали. Тем не менее, эти дебаты и наши основные принципы ценить жизнь, атакуя только безусловное зло, всегда должны быть открыты для мира», — заявил Боссерт.