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Военные конфликты

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Военнослужащие вооруженных сил России во время учений, 2021 год Военнослужащие вооруженных сил России во время учений, 2021 год

Блинкен: США следят за отводом российских войск от границ Украины

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Госсекретарь США заявил о пристальном наблюдении за отводом российских войск от Украины

США внимательно следят за отводом российских войск от границы с Украиной, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, на границе была собрана наиболее мощная группировка с 2014 года. В Кремле ранее заявили, что части Вооруженных сил РФ находились на западных границах страны в рамках войсковых учений.

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Вашингтон пристально наблюдает за постепенным отводом подразделений Вооруженных сил России от ее западных границ. Об этом в интервью телекомпании CBS заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Начиная с настоящего момента [Россия отводит войска]. Мы следим за этим очень, очень внимательно», — сказал он журналистке.

Блинкен заявил, что на границе с Украиной «было сосредоточено больше сил, чем когда-либо с 2014 года». Он отметил, что Штаты видят последствия «решения об отводе войск», во всяком случае это касается части группировки.

Отвод войск начался еще в конце апреля. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 27 числа прошлого месяца заявил, что альянс приветствует снижение напряженности на российско-украинской границе. «Мы будем внимательно следить за ситуацией», — добавил он. Столтенберг также заявил, что НАТО будет помогать Украине «как практически, так и модернизировать силы и институты».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил незадолго до этого, что отвод войск связан с завершением проверки в Южном и Западном военных округах. Войска должны были возвратиться в пункты постоянной дислокации к 1 мая. Агрессивных намерений, несмотря на беспокойство Киева и западных стран, Москва не имела – просто проводила учения, заявили российские власти.

Незадолго до приказа о возвращении войск Шойгу заявил, что на Юго-Западном стратегическом направлении остается «сложная» военно-политическая обстановка. Он обвинил «ряд иностранных государств» в желании нарастить военное присутствие у российских рубежей. Глава Минобороны также обвинил НАТО и США в провокациях.

27 апреля официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что «пока слишком рано делать вывод, что «учения» завершились, и они отводят все [войска]». Шойгу вскоре после этого отверг все предупреждения от иностранных государств по поводу перемещения российских ВС по территории страны.

«То проведение учений на нашей территории не нравится, то возвращение войск в пункты постоянной дислокации раздражает. А кто-то решил нас предупредить о последствиях нашей активности на нашей же территории», — сказал министр.

В конце марта украинский главнокомандующий вооруженными силами Руслан Хомчак заявил, что генштаб ВСУ не фиксирует подготовки РФ к открытому военному конфликту с Киевом. «Завтра войны не будет», отметил он. При этом он сообщил о стянутых к границам страны российских войсках.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявления США о скоплении российских сил на границе с Украиной противоречат реальному положению дел. Кроме того он заявил, что «в целом, вряд ли стоит объяснять кому-то точные параметры наших группировок, которые находятся на нашей территории».

Переброска подразделений российских войск в южные регионы РФ обусловлена решениями руководства страны и не представляет ни для кого угрозы, пояснил Песков.

«Еще раз повторяю то, что я уже говорил неоднократно: Россия никому не угрожала и не угрожает, и ни для кого не представляет угрозы. Российские Вооруженные силы находятся там на территории РФ, где это признано необходимым и целесообразным, и будут находиться так долго, насколько это опять же будет признано целесообразным нашим военным руководством и Верховным главнокомандующим», — отметил представитель Кремля.