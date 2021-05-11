Оружие массового окружения: НАТО расширяет сеть биолабораторий у границ России

Военные Соединенных Штатов и НАТО активизировали биологические исследования в лабораториях возле границ России. Об этом со ссылкой на первого заместителя секретаря Совбеза РФ Юрия Аверьянова сообщает «РИА Новости».

«Смертельно опасные микроорганизмы, созданные в этих лабораториях, могут быть якобы по ошибке выпущены в окружающую среду, приведя к массовому поражению мирного населения как приграничных государств, так и населения России», — сказал Аверьянов.

По словам Аверьянова, Вашингтон разрабатывает для каждой из окружающих Россию стран «индивидуальные планы» — исходя из «потребностей национальных биопрограмм». При этом Штаты жестко навязывают другим странам свои планы, заявляя об их «миролюбивом» характере, добавил он. Однако эти программы – в первую очередь военные, направленные на создание биооружия, считают в СБ.

Замсекретаря привел в качестве примера такой «грязной игры» утвержденную в 2002 году лидерами G8 инициативу «Глобальное партнерство по нераспространению оружия массового уничтожения». При этом, хотя в инициативу входило 27 стран, она была сконцентрирована на разоружении России, заявил он.

В апреле в интервью «Коммерсанту» секретарь Совбеза Николай Патрушев также заявил, что возле российских границ могут действовать военные биолаборатории НАТО. «В мире как на дрожжах растут все новые и новые биолаборатории, находящиеся под контролем США. Причем по странному совпадению — в основном у российских и китайских границ», — отметил он.

Деятельность на этих объектах засекречена – даже правительства стран, где расположены лаборатории, не знают о происходящих там экспериментах. При этом в прилегающих к объектам районах начали фиксировать вспышки необычных для этих мест болезней, добавил Патрушев.

Он подчеркнул, что «есть веские основания» полагать, что американцы разрабатывают там биологическое оружие. В это же время Россия намерена заключать договора о сотрудничестве в сфере биологической безопасности с другими постсоветскими республиками, отметил глава Совбеза.

Созданные в биолабораториях НАТО боевые микробы могут в будущем вызывать искусственно спровоцированные эпидемии, отмечала ранее пресс-служба Совбеза.

«События, связанные с пандемией COVID-19, и их последствия свидетельствуют о возможности возникновения биологических угроз, обусловленных и другими опасными патогенными биологическими агентами», — говорилось в сообщении органа. На этом фоне необходимо разработать дополнительные меры антитеррористического характера – чтобы бороться с биологическим терроризмом, отметили в СБ РФ.

О биологических лабораториях США говорили и в Китае. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что власти США обязаны предоставить международному сообществу информацию о тех опытах, которые осуществляются в своих военных лабораториях.

«Россия не так давно вновь задала вопрос США по поводу их военной и биологической деятельности в Форт-Детрике и на Украине. Другие страны также заявили об аналогичной обеспокоенности. Возьмите для примера Украину.

США создали 16 биологических лабораторий только на Украине. Почему США создают так много лабораторий по всему миру, и чем они там занимаются [неизвестно]», — добавил Лицзянь.

США — единственное государство, которое до сих пор блокирует создание механизма верификации в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении 1972 года, подчеркнул китайский чиновник.

Взаимодействие США и Украины в сфере биолабораторий началось фактически с 90-х годов прошлого века, с создания межправительственного Украинского научно-технологического центра (УНТЦ/STCU). В 2005 году стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области предотвращения распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы для разработки биологического оружия. На исследования выделялись из бюджета США миллионы долларов. При этом количество американских биолабораторий на украинской территории точно неизвестно. Официально упоминается о наличии 15 объектов, получающих поддержку Пентагона. СБУ наличие этих лабораторий отрицает.