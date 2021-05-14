«Вторжения пока нет»: в Израиле готовятся к наземной операции против палестинцев

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атакует позиции палестинской группировки ХАМАС с помощью военно-воздушных сил и артиллерии. Пехота ЦАХАЛ на территорию Газы не входила. Об этом сообщает газета Haaretz со ссылкой на заявление израильских военных.

Для нанесения ударов по сектору Газа использовались более 160 самолетов и артиллерийские подразделения. Полномасштабного наземного вторжения не происходит «на данный момент», подчеркнули к утру 14 мая в пресс-службе ЦАХАЛ. Мирных жителей призвали оставаться в убежищах и не покидать безопасных мест.

«Мы не подтверждаем и не опровергаем информацию о начале наземного вторжения», — заявили также в ЦАХАЛ.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что ХАМАС должен заплатить большую цену за свои действия. «Последнее слово не было сказано, и эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется», — подчеркнул глава правительства Израиля.

По последним данным, Тель-Авив мобилизовал 14 тыс. резервистов для возможной наземной операции. Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что ЦАХАЛ продолжит наносить ракетные и артиллерийские удары по объектам палестинской группировки ХАМАС «до наступления полной тишины».

Британский телеканал Sky News Arabia сообщил вскоре после наступления полуночи, что ЦАХАЛ применяет фосфорные боеприпасы, а большинство районов сектора Газа остались обесточены.

Палестинская группировка ХАМАС этой ночью (в районе 2 часов мск) запустила 150 ракет в направлении израильских городов Ашкелон и Ашдод. ХАМАС назвало эти удары ответом на «гибель мирных жителей и бойцов движения, а также на разрушение инфраструктуры в секторе».

Эскалация в секторе Газа началась 11 мая. Поводом для обострения стали беспорядки у мечети Аль-Акса, где получили ранения более 700 палестинцев. Израильские власти решили не допустить мусульман на Храмовую гору во время шествия в День Иерусалима.

Ракетные обстрелы не прекращаются. Минздрав сектора Газа сообщил о гибели 109 человек. Израильские данные о потерях существенно отличаются – Тель-Авив заявил о гибели пятерых израильтян, среди которых один военнослужащий. Ранены были более 200 евреев.

Атаки со стороны сектора Газа стали серьезным испытанием для израильской системы ПРО «Железный купол». Перехватить все ракеты, несмотря на свою близость к техническому совершенству, ей не удалось, что привело к гибели и ранениям израильских граждан. Палестинские ракеты взрывались на мирных улицах.