Учат жизни в тайге: как старообрядцы помогают военным России

Старообрядцы помогают российским военнослужащим в освоении тонкостей жизни на трудных территориях, вроде Тувы, рассказал глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«Мы открыли специальные центры, центры не только выживания, но и вообще нормальной жизни. Большинство тех, кто живет в тайге, в степи, в горах, они же не выживают, они живут, нормальной полноценной жизнью», — сказал министр в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

«Я во всяком случае знаю многих таких людей, постарался привлечь их для того, чтобы они учили наших ребят», — подчеркнул Шойгу.

«Их называют в миру старообрядцы, но они, это я должен вам сказать, невероятно опытные по жизни, рукастые. Они могут и дом срубить, и баню срубить, и посеять, и добыть, и приготовить, и коня объездить», — добавил глава ведомства.

В Туву, как отмечается в программе, совершили экспедицию бойцы Сил специальных операций (ССО). В ее завершение военные вместе с журналистами посетили домик егерей. Сопровождающий экспедицию охотовед Буян Кара-Сала показал пекарню, в которой изготавливаются все хлебобулочные изделия. Печь расположена на улице, вблизи домика.

«Нюансы есть все равно. И они у нас учатся, и мы у них. Посмотрели оборудование, технику, снаряжение. Есть чему поучиться», — отметил охотовед.

ССО начали формировать в 2009 году в ходе масштабной реформы Вооруженных сил РФ. Это специально бученная высокоподвижная и хорошо оснащенная и экипированная группировка ВС России, которая предназначена для выполнения спецзадач с целью защиты интересов страны как на ее территории, так и за рубежом. При этом Силы спецопераций могут выполнять боевые задачи и в мирное, и в военное время и постоянно находятся в боевой готовности. В их структуру, по данным СМИ, входит несколько соединений Спецназа.

Тренировки бойцов спецподразделений, как отмечает Чемпионат.ру, могут состоять из нескольких частей. В основном, при выполнении силовых упражнений спецназовцы используют гири, медицинский мяч и штангу. Тренировки с мячом позволяют увеличить силу удара и потренировать дыхательную технику.

Отмечается, что бойцы каждый свой день начинают с пробежки по пересеченной местности надистанцию в 10 км, причем в полной выкладке с дополнительным весом в 50 кг. На это им дается один час. Затем следует функциональная круговая тренировка, состоящая из отжиманий, приседаний с выпрыгиванием, скручиваний на пресс и других упражнений. Эта часть занимает порядка 40 минут.

После этого, как сообщает издание, бойцы занимаются спаррингом, оттачивая техники рукопашного боя, главная задача которого — нейтрализация противника. Зачастую спецназовцы оттачивают боковые удары руками, поскольку они имеют мощную нокаутирующую силу.

В марте этого года, как сообщает AEX.RU, в Тамбовской области стартовали сборы по воздушно-десантной подготовке с привлечением разведчиков и военнослужащих сил специального назначения общевойсковой армии Западного военного округа. Они проходили на базе соединения Спецназа.

Бойцы тренировались крепить снаряжение вместе с парашютными системами. Помимо этого, они изучили особенности десантирования с транспортных самолетов Ан-26 и Ан-12 и с вертолетов Ми-8АМТШ при различных погодных условиях. В ходе сборов военнослужащие совершили порядка 500 прыжков с парашютом.