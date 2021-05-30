Не могут противостоять России и Китаю: новые боевые корабли США пошли под списание

Головной корабль проекта LCS (Littoral Combat Ships, литоральные боевые корабли) USS Freedom, переданный ВМС США в 2008 году, будет выведен из состава действующего флота 30 сентября этого года после 13 лет эксплуатации. USS Independence, введенный в эксплуатацию в 2010 году, спишут 31 июля по прошествии 11 лет службы. После этого планируется снять с боевой службы еще два корабля проекта, USS Forth Worth и USS Coronado. Об этом пишет британская газета Daily Mail. Списываемые суда не будут утилизировать, но переведут в состав резервного флота ВМС США.

По словам пресс-секретаря надводных сил американских ВМС Николь Швегман, выводить корабли необходимо, чтобы не отставать от конкурентов. «Чтобы оставаться впереди наших конкурентов, особенно в условиях финансовых ограничений, для военно-морских сил США важно регулярно и тщательно пересматривать структуру наших сил и избавляться от унаследованных возможностей, которые больше не приносят достаточной летальности в бою», — цитирует Швегман издание The San Diego Union-Tribune.

Изначально предполагалось, что литоральные (прибрежные) боевые корабли, которые предназначены для операций вблизи берега, будут иметь срок службы 25 лет.

Всего планировалось построить 35 кораблей этого типа, на воду спущено более 20. Строительство каждого оценивалось в сумму около $220 млн, но в итоге затраты выросли до $600 млн за единицу. На эксплуатацию оставшихся судов будет направлен $61 млрд. В настоящее время в Алабаме ведется строительство еще четырех кораблей типа Independence. Завершается окончательная сборка судов Canberra (LCS 30) и Santa Barbara (LCS 32), а также изготовление модулей для Augusta (LCS 34). Началась резка металла для корабля Kingsville (LCS 36).

На сегодняшний день линейка LCS включает корабли двух классов — Freedom и Independence (названия списываемых судов совпадают с названиями головных кораблей класса). Freedom — быстроходный монокорпусный корабль, разработанный корпорацией Lockheed Martin. Independence — тримаран (трехкорпусный корабль) производства компании General Dynamics. Они могут достигать скорости в 45 узлов и проходить без дозаправки более 3500 морских миль (6500 км — прим. «Газеты.Ru»).

Freedom и Independence несут на борту небольшой экипаж и оснащены двумя 30-мм пушками и другим вооружением, включая противолодочную ракетную систему. Экипаж первоначально состоял из 40 моряков, позже их количество увеличили до 70. LCS были спроектированы как небольшие незаметные корабли, которые будут действовать вблизи берегов и сдерживать террористов, патрулируя проблемные районы, а также для предотвращения пиратских угонов и похищений людей. Последняя миссия Freedom заключалась в том, чтобы помочь береговой охране США бороться с контрабандой наркотиков в восточной части Тихого океана.

Но теперь ВМС США решили, что им нужны более крупные, традиционные океанские корабли, чтобы противостоять растущей угрозе, исходящей от Китая и России.

В гипотетическом крупномасштабном конфликте примерно равных по возможностям противников на океанских театрах военных действий для LCS просто не находится места, отмечает Daily Mail.

У кораблей типа LCS неоднозначная история эксплуатационной надежности: они выходили из строя в океане во время боевых служб и долгое время бездействовали. Некоторые американские моряки даже прозвали LCS «маленькими дерьмовыми кораблями».

Механические отказы стали обычным явлением для флота LCS, затрагивая как корабли класса Independence, так и корабли класса Freedom. В прошлом году USS Detroit был вынужден уйти на базу из-за проблем с силовой передачей. С теми же проблемами сталкивались USS Milwaukee и Fort Worth. В январе 2021 года ВМС США были вынуждены прекратить прием кораблей класса Freedom из-за обнаружения конструктивного недостатка в трансмиссии.

Прибрежные боевые корабли также изначально проектировались без надежных систем защиты, и критики утверждали, что отсутствие огневой мощи еще больше подорвало доверие к ним. С тех пор LCS были существенно довооружены. Некоторые корабли этого класса начали получать противокорабельные ракеты Naval Strike Missile с дальностью стрельбы в 100 миль в 2019 году, но весь их флот еще предстоит укомплектовать оружием этого типа.

С недостатками проекта LCS согласны не все. К примеру, в издании Naval Technology считают, что LCS — это быстрый и высокоманевренный надводный боевой корабль, способный выполнять надводные, противолодочные и противоминные задачи, а также пилотируемые и беспилотные воздушные, надводные или подводные операции.

Тем не менее, критики программы LCS считают ошибкой одновременно строить корабли и разрабатывать для них новые технологии. В этой связи ВМС США, по всей видимости, готовы повернуться к новым фрегатам и беспилотникам, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны флотов России и Китая.

В первую очередь речь может идти о перспективном фрегате FFG (X) Constellation. До определенной степени он является развитием идей LCS, но при этом адаптированным и для крупномасштабной войны на океанских театрах военных действий.

Как ранее писала «Газета.Ru», в качестве боевой информационно-управляющей системы на перспективном фрегате предполагается размещение варианта «Иджиса» — AEGIS Baseline 10.

Корабль будет оснащен облегченной версией РЛС противовоздушной и противоракетной обороны AN/SPY-6, которая в полном объеме устанавливается в настоящее время на эсминцах УРО «Arleigh Burke» Flight III.

Также фрегат получит систему противоторпедной защиты надводных кораблей типа NIXIE AN/SLQ-25E, усовершенствованную систему радиоэлектронной борьбы типа AN/SLQ-32, многофункциональный гидролокатор с буксируемой антенной решеткой.

Перспективный корабль будет вооружен 32 унифицированными корабельными установками вертикального пуска для разнообразных управляемых ракет (возможно применение RIM-162 ESSM Block 2 и/или ЗУР большой дальности RIM-67 (SM-2), RIM-156A/B (SM-2ER Block IV), RIM-174 ERAM (SM-6).

Помимо этого, новый фрегат, как предполагается, получит восемь пусковых установок так называемых загоризонтных противокорабельных крылатых ракет. Что это может быть, еще не вполне ясно. Скорее всего, или Harpoon Block II/Block II+, или NSM, или Lockheed Martin LRASM.

Артиллерия корабля будет представлена 57-мм артиллерийской установкой Mk110 (предположительно, в боекомплект будут включены новые недорогие так называемые умные боеприпасы — выстрелы с управляемыми осколочно-фугасными боевыми частями).

И это, разумеется, далеко не полный перечень того вооружения, военной техники и оборудования, который получит фрегат FFG (X) Constellation. Военным бюджетом США 2021 года запланировано выделение средств на один корабль данного типа.