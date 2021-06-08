Битва невидимок: Россия получит стелс-корабль

Корвет «Меркурий» получит радиопоглощающее покрытие по всей площади внешней надводной конструкции. По предварительным оценкам, стометровый корабль будет отражать радиосигнал как небольшая лодка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в судостроительной отрасли.

Как работают стелс-корабли

Если обратиться к классическому определению технологии «стелс», то ее суть заключается в следующем: принимаются все возможные меры по снижению заметности боевых машин в радиолокационном, инфракрасном и других областях спектра обнаружения посредством специально разработанных геометрических форм и использования радиопоглощающих материалов и покрытий.

Главная цель — снизить дальность обнаружения боевой техники любыми средствами разведки. К чему это приведет в ходе войны на море?

Во-первых, возникнут большие проблемы в «освещении обстановки» (как говорят моряки). То есть противоборствующие стороны на морях и океанах не будут толком знать, где находятся корабельные ударные и авианосные группировки противников. В этой обстановке принимать мотивированные решения по боевому применению сил флота будет чрезвычайно затруднительно. Моряки будут воевать, по сути дела, с завязанными глазами.

Во-вторых, многие современные противокорабельные ракеты, например российская П-700 «Гранит», оснащены радиолокационными головками самонаведения (активными и активно-пассивными).

При стрельбе на большую дальность (более 100-120 км) ракеты поднимаются на высоту порядка 14-17 тыс. метров и выполняют большую часть полета на ней, чтобы снизить сопротивление воздуха (и, соответственно, расход топлива) и увеличить радиус обнаружения целей головкой самонаведения.

Но как обнаружить цель, если эффективная поверхность рассеивания стелс-корабля сравнима с катером?

То есть вполне возможна такая ситуация — при подлете к цели осуществляется включение на излучение радиолокационной головки самонаведения, однако факта обнаружения цели не происходит. То есть задача по поражению корабля противника в этом случае будет не выполнена. Залп в пустоту.

При групповом пуске ракет П-700 «Гранит» (залпе) ракеты, обнаружив противника своими головками самонаведения, обмениваются информацией, идентифицируют и распределяют цели по их размерам, взаимному расположению и иным параметрам. И это считается большим достоинством ракет П-700. Но если нет факта обнаружения, то и все остальное остается только в теории.

Активными радиолокационными головками самонаведения оснащены, к примеру, и противокорабельные ракеты типа Х-35. Активно-пассивными — 3М80 «Москит» и П-800 «Оникс».

История стелс-технологии

Успехи в снижении радиолокационной заметности морских судов появились в 1980-х годах. Именно тогда в Соединенных Штатах появился первый проект корабля под названием Sea Shadow («Морская тень»).

Созданию этого судна способствовали достижения американских авиаконструкторов, к тому времени запустивших в серию первый самолет с малой радиолокационной заметностью — F-117 Night Hawk. К слову говоря, в США на конвейере стоит уже четвертый самолет, изготовленный с учетом технологий стелс — F-35 Lightning II. В настоящее время на подходе уже пятый стелс-самолет — стратегический бомбардировщик В-21 Raider. В России первый самолет, построенный по концепции «стелс», — истребитель 5-го поколения Су-57. Войскам пока передан только один экземпляр этой боевой машины.

К первым серийным американским стелс-кораблям следует отнести эсминец ВМС США класса USS Zumwalt (DDG 1000).

По предварительным оценкам, в равных условиях эффективная поверхность рассеивания эсминца нового поколения в 50 раз меньше, чем у распространенных эсминцев класса «Арли Берк». На радаре «Замвольт» можно принять за небольшую рыбацкую шхуну.

Эффективна ли технология?

Корабли с малой радиолокационной заметностью создадут для противоборствующих сторон большие проблемы в сфере ведения разведки, а поражение судов любыми противокорабельными ракетами будет сильно затруднено, если в ряде случаев вообще возможно.

Однако каковы действительные значения эффективной отражающей поверхности (эффективной поверхности рассеивания), к примеру, у современных стелс-самолетов, толком не знает никто.

Это можно определить только на соответствующим образом оснащенных полигонах (а в мире их буквально единицы) и нигде больше.

Разработчиками эти параметры тщательно скрываются, а полеты в мирное время стелс-самолеты осуществляют с линзами Люнеберга, предназначенными для увеличения ЭПР боевой машины. F-35 с подобной линзой перестает быть стелс-самолетом. Сообщения о том, что какая-то радиолокационная станция успешно сопровождала F-35 в мирное время в полете, не должны вызывать никакого чувства восторга.

То есть определить действительную ЭПР стелс-самолетов можно только в условиях боевой обстановки.

Примерно такая же картина будет и со стелс-кораблями. Все переходы морем они будут осуществлять со средствами увеличения ЭПР, чтобы вероятный противник в мирное время не смог определить параметры радиолокационной заметности подобных кораблей.