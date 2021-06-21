«Армата» в Минске: Россия представит Т-14 на выставке MILEX-2021

«Уралвагонзавод» в Минске покажет танк Т-14 на платформе «Армата» и универсальную бронированную инженерную машину. Кроме того, также в макетном исполнении «Уралвагонзавод» представит уникальную боевую машину поддержки танков, а также танки Т-90МС, Т-90С и модернизированный Т-72. Эти машины зарекомендовали себя высокими боевыми и эксплуатационными характеристиками, надежностью и минимальными требованиями по техническому обслуживанию в ходе эксплуатации.

«Т-14 «Армата» — новейший российский боевой танк с необитаемой башней на базе унифицированной гусеничной платформы тяжелой категории (по массе) «Армата». На этой же базе созданы боевая машина пехоты Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16», — рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Т-14 является первым в мире танком принципиально новой компоновки с размещением экипажа из трех человек (командир, наводчик-оператор, механик-водитель) в обитаемом защищенном герметизированном отделении в носовой части корпуса, отдельно от боеприпасов и топлива.

До этого все танки мира имели так называемую «классическую» компоновку, где экипаж размещался в корпусе и башне совместно с боеприпасами и топливными баками, что отрицательно влияет на его выживаемость на поле боя.

«Танк Т-14 впервые оснащен унифицированной бортовой информационно-управляющей системой (БИУС) бронетанковой техники. Ключевым в новой системе является принцип сетецентризма и открытой архитектуры. Главным элементом электронного борта является цифровая сеть обмена информацией, охватывающая все агрегаты, узлы, комплексы и подсистемы. Сеть обеспечивает стандартный интерфейс для подключения к ней абонентов. Абонентами являются электронные блоки, встраиваемые в функциональные узлы, агрегаты, комплексы и подсистемы», — рассказал Виктор Мураховский.

Как подчеркнул специалист, в БИУС в масштабе реального времени выдается информация от всех датчиков, в сети присутствуют команды управления для всех приводов и исполнительных механизмов, а также информация о состоянии всех органов управления. Иначе говоря, в сети есть в цифровом виде все необходимое для контроля и управления танком. Через БИУС в машину интегрированы элементы Единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ).

Как рассказал собеседник издания, это позволяет создавать единое разведывательно-информационное поле тактических формирований, объединяющих различные рода войск, например, в ротных и батальонных тактических группах (БТГр).

В оснащенных машинами семейства «Армата» БТГр существенно сокращаются циклы боевого управления, резко возрастает эффективность огневого поражения, повышаются возможности тактического маневра.

Эксперт обратил внимание, что танк Т-14 является первым в мире, где применены «стелс-технологии» снижения заметности во всем электромагнитном спектре.

Также на машине установлены комплекс активной защиты (КАЗ) и система постановки завес (СПЗ). КАЗ «Афганит» является единственным в мире, способным эффективно бороться не только с реактивными и ракетными противотанковыми боеприпасами, но и высокоскоростными бронебойными подкалиберными снарядами.

Система постановки завес обеспечивает прикрытие машины в автоматическом режиме со всех ракурсов, включая верхнюю полусферу, от боеприпасов с любыми системами наведения, перекрывая весь электромагнитный спектр.

«Танк «Армата» комплектуется динамической защитой 4-го поколения «Малахит», которая с высокой вероятностью снимает или полностью парирует пробивное действие кумулятивных и кинетических боеприпасов», — отметил Виктор Мураховский.

Основное бронирование танка является комбинированным, многослойным, с рациональными углами наклона. В нем применяют самые современные и совершенные броневые материалы. Самым защищенным местом в танке является капсула экипажа.

Подвижность машины обеспечивает многотопливный дизельный двигатель с различными режимами форсирования мощности. Ходовая часть рассчитана на высокие скорости движения по местности и по дорогам общего пользования. Управление движением, контроль за состоянием двигателя и трансмиссии автоматизированы.

«Основу огневой мощи танка составляет 125-мм гладкоствольная пушка 2А82-1М, имеющая в боекомплекте снаряды и управляемые ракеты нового поколения. Система управления огнем танка полностью цифровая. Наводчик-оператор и командир танка не имеют прямого оптического канала, управляя вооружением посредством цифровых интерфейсов», — рассказал Виктор Мураховский.

Полностью цифровой баллистический тракт позволяет учитывать и рассчитывать все условия стрельбы автоматически, также автоматически сопровождать выбранные цели. Возможно получение целеуказания о внешних источниках через интерфейс ЕСУ ТЗ и выдача целеуказания в сеть БТГр для поражения целей другими огневыми средствами.

«Танк Т-14 обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать одним из самых продаваемых на мировом рынке оружия боевым танком», — заключил Виктор Мураховский.

Что касается боевой машины поддержки танков, которая будет представлена на военной выставке MILEX-2021 в Минске, то в некоторых источниках озвучивалось мнение, что в столице Белоруссии могут продемонстрировать макет нового варианта боевой машины поддержки танков (БМПТ) на базе унифицированной платформы «Армата».

«Сильно сомневаюсь, что в Минске покажут даже макет БМПТ на платформе «Армата», которых в железе пока не существует. Скорее покажут «обычные» БМПТ, которые приняты на вооружение российской армии. К слову говоря, исследовательские учения с ними прошли 15-17 июня на полигоне вблизи Чебаркуля», — полагает Виктор Мураховский.

Концепт БПМТ на базе платформы «Армата» также разрабатывается «Уралвагонзаводом». Машина должна получить 57-мм пушки и, возможно, будет называться «Илья Муромец».

Этот замысел УВЗ, есть основания полагать, органично включается в идеологию боевой системы будущего на базе тяжелой унифицированной гусеничной платформы «Армата». В частности, предлагается уйти от таких штатных подразделений, как мотострелковая, танковая рота, и перейти к боевым модулям, то есть некоей совокупности боевых и обеспечивающих машин.

К примеру, состав минимального тактического модуля мог бы выглядеть следующим образом: один-два танка Т-14 «Армата», два-три тяжелых БМП Т-15, машина огневой поддержки с боевым модулем, оснащенным 57-мм орудием (по всей видимости, это и есть «Илья Муромец»), боевая ударная машина с боевым модулем, оснащенным 152-мм пушкой, машина боевого управления и машина обеспечения.

Есть основания считать, что подобное подразделение будет обладать более высоким потенциалом по сравнению со штатными мотострелковыми и танковыми подразделениями, а самое главное — иметь равную подвижность и равную защищенность на поле боя.

Ведение боя в условиях плотной городской застройки, горно-пустынной или лесисто-болотистой местности — совершенно не одно и то же, поэтому нельзя требовать одинаковых подходов к организационно-штатной структуре подразделений, выполняющих боевые задачи в совершенно различных условиях и с противником, имеющим разную степень оснащенности.

Для решения различных боевых задач необходима комбинация нескольких модулей. К примеру, если есть необходимость, то добавлять в состав тактического подразделения (боевой группы) зенитные ракетные модули, артиллерийские, инженерную машину разграждения, мостоукладчик, минный заградитель, бронированную машину разминирования. То есть адаптировать структуру подразделения (боевой группы) к конкретным боевым действиям, которые предстоит вести в данный конкретный момент времени. Аналогично тому, словно командир из деталей конструктора собирает штатную единицу, которая потребуется в предстоящем бою. Словом, вооруженные силы должны обладать гибкой платформой.

Формирование подобных модулей происходило в ходе прошедших вооруженных конфликтов. К примеру, создавали группу в составе одного-двух танков, до трех БМП, одной-двух зенитных самоходных установок ЗСУ-23-4 для стрельбы по верхним этажам зданий, подразделений саперов, огнеметчиков.

Но это были импровизированные отряды, набранные из разных подразделений, где боевые расчеты и экипажи практически не знали друг друга. А если бы все это было отработано в ходе боевой и оперативной подготовки в мирное время, в единой штатно-должностной структуре, то эффективность подобных подразделений в бою была бы на порядок выше.