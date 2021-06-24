Эсминец и бомбы: как в России и Британии оценивают инцидент в Черном море

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия не позволит под лозунгами свободы мореплавания нарушать свою госграницу. Его слова передает ТАСС.

«Что мы можем делать? Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права. Если это не помогает, мы можем бомбить не только по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают. … Безопасность нашей страны прежде всего», — сказал замглавы МИДа.

Он подчеркнул, что «нерушимость границ Российской Федерации — абсолютный императив», который Москва будет поддерживать дипломатическими, политическими и военными средствами. Действия британской стороны власти РФ осуждают.

«Мы возмущены их поведением и отмечаем, что балансирование на грани столкновения чревато тяжелейшими последствиями для тех, кто такого рода мероприятия планирует и затем пытается их осуществить», — добавил Рябков.

По словам дипломата, ситуация у мыса Фиолент «анекдотична», потому что границу нарушил корабль, название которого на русский переводится как «Защитник» (HMS Defender).

Две версии

23 июня Минобороны РФ заявило, что эсминец ВМФ Великобритании нарушил российскую морскую границу у берегов Крыма – у мыса Фиолент. Пограничники на корабле береговой охраны открыли предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М, по данным российской стороны, «выполнил предупредительное бомбометание» по курсу британского эсминца. После этого HMS Defender покинул российские воды.

Британское военное ведомство заявление российских коллег опровергло. По мнению Лондона, эсминец мирно шел через территориальные воды Украины, не нарушая международное право. Российские же военные, считают их британские коллеги, проводили в районе учебные стрельбы.

«Никакие из выстрелов не были направлены на HMS Defender, и мы не признаем утверждение о том, что на пути его следования были сброшены бомбы», — отметили в пресс-службе минобороны Соединенного Королевства.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес также заявил, что эсминец шел в «международно признанном коридоре». Британский премьер-министр Борис Джонсон отметил в свою очередь, что корабль направлялся в Грузию, и подчеркнул, что Лондон не признает Крым российским. Полуостров вошел в состав России по итогам общенародного референдума в 2014 году.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб подтвердил, что по эсминцу не было произведено ни единого выстрела.

«Корабль шел через украинские воды, мы делали это в соответствии с международным правом», — отметил глава Форин-офиса. Версия России по инциденту, добавил он, оказалась «предсказуемо неточной».

Видео инцидента

Британский телеканал «Би-би-си» опубликовал репортаж, который корреспондент канала снимал на борту эсминца. На нем он разговаривает с экипажем. Моряки на HMS Defender вступают в переговоры с кораблем российской береговой охраны. Предположительно российские моряки по-английски с сильным акцентом предупреждают, что откроют огонь в случае неповиновения.

На видео также слышны щелчки – по заявлению журналистов, это предупредительные выстрелы с российского корабля. В эфире канала

эксперт Джеймс Лэндейл заявил, что близкое нахождение друг рядом с другом кораблей разных стран всегда опасно – есть риск ошибки или просчета, которые могут привести к трагическим последствиям. Однако обе стороны «весьма готовы к этому». HMS Defender мог пройти гораздо южнее, и решение о проходе корабля почти вплотную к Крыму явно было принято на самом верху, считает Лэндейл – чтобы «проверить решимость русских» и поддержать Украину.

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, действия британского эсминца — это «сознательная провокация, сознательная и подготовленная».

«Мы безусловно обеспокоены в связи с подобными действиями британского корабля. Мы считаем подобные действия недопустимыми и несоответствующими международному праву», — заявил Песков журналистам.

Последствия

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британская посол в Москве Дебора Броннерт вызвана на Смоленскую, ей будет сделан жесткий демарш. По словам Захаровой, «наглым и бесцеремонным провокациям будет даваться комплексный ответ». Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что Черное море из-за действий Британии превращается в арену военного противостояния, пишет РИА «Новости». Инцидент с HMS Defender может привести к эскалации.

Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов призвал внести Великобританию в список недружественных стран после инцидента. Однако, как уточнил Песков, в Кремле о таких планах не знают.

На границе ходят хмуро

Этот инцидент уже не первый у российской морской границы. К примеру, в конце 2020 года МИД России выразил протест в связи с нарушением морской границы РФ эсминцем ВМС США «Джон Маккейн» в заливе Петра Великого в Японском море у берегов Приморского края.

Углубившееся на 2 км в залив американское судно было остановлено большим противолодочным кораблем «Адмирал Виноградов». Российское внешнеполитическое ведомство указало, что Вашингтону «был сделан жесткий демарш».

«В данной акватории корабли должны соблюдать нормы международного права и законодательства РФ, касающиеся мирного прохода через ее территориальное море. Эти требования были осознанно нарушены с намерением поставить под сомнение международно-правовой статус залива Петра Великого», — отмечается в коммюнике МИД РФ.

Министерство назвало произошедшее «откровенной провокацией» американской стороны, «направленной на нарушение мира и доброго порядка».

«Очевидно, что через подобного рода «бряцание оружием» США осознанно идут на обострение, вновь подтверждая, что на нынешнем историческом отрезке силовые методы отстаивания собственных внешнеполитических позиций для них являются наиболее предпочтительными», — заявило ведомство, предупредив, что при повторении подобных инцидентов Россия оставляет за собой право на ответ.