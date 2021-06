«Исключить попадание! Огонь!»: ФСБ показала видео инцидента с британским эсминцем

Экипаж катера Пограничной службы ФСБ России неоднократно предупреждал эсминец HMS Defender Королевских ВМС Великобритании о готовности произвести выстрелы в случае продолжения нарушения российской границы. Это следует из видео инцидента, которое опубликовало ФСБ.

На кадрах, снятых из командирской рубки российского судна, слышно, как чей-то голос говорит: «41 минута – пересек государственную границу РФ».

Также слышно, как экипажи российского и британского судов обмениваются репликами. Командование Defender игнорирует предупреждения российских силовиков.

«Если зайдет за границу далее десяти кабельтовых (внесистемная единица измерения расстояния, использующаяся в мореплавании – прим. «Газета.Ru») – выполнять предупредительный [выстрел]», — произносит голос на российском судне.

После чего пограничники принимают решение открыть огонь.

«Всем судам! А также воздушным судам! Выполняю артиллерийские стрельбы. Держаться в стороне! This area is danger for navigation! Keep away from me!», — предупреждает сотрудник российской спецслужбы.

«Выполнить предупредительную стрельбу! Выполнить предупредительную стрельбу! По курсу Defender! Исключить попадание! Исключить попадание! Огонь!», — командует голос.

Через несколько секунд орудие на носу судна производит три выстрела. Также известно, что примерно в то же время тактический фронтовой бомбардировщик Су-24М выполнял предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца, сбросив четыре авиабомбы ОФАБ-250.

Спустя какое-то время голос на видео произносит: «23 минуты: Defender вышел из территориальных вод [РФ]».

Что случилось в Черном море

Сам инцидент произошел 23 июня. Как заявили в российском Минобороны, эсминец ВМС Великобритании Defender нарушил госграницу и углубился в территориальные воды РФ на 3 километра в районе мыса Фиолент в Крыму. Пограничники на корабле береговой охраны открыли предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М, по данным российской стороны, «выполнил предупредительное бомбометание» по курсу британского эсминца. После этого HMS Defender покинул российские воды.

Британское военное ведомство заявление российских коллег опровергло. По мнению Лондона, эсминец мирно шел через территориальные воды Украины, не нарушая международное право. Российские же военные, считают их британские коллеги, проводили в районе учебные стрельбы.

«Никакие из выстрелов не были направлены на HMS Defender, и мы не признаем утверждение о том, что на пути его следования были сброшены бомбы», — отметили в пресс-службе Минобороны Соединенного Королевства.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию «сознательной и подготовленной провокацией» и предупредил, что российские пограничники и вооруженные силы и впредь будут жестко реагировать на подобное.

В кабинете премьер-министра Британии Бориса Джонсона заявили, что Defender «шел наиболее прямым и международно признанным маршрутом между Украиной и Грузией», и добавили, что Лондон не признает Крым российским.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.