Секретные документы Министерства обороны Британии, содержащие подробную информацию о провокации с эсминцем HMS Defender у берегов Крыма, были обнаружены на автобусной остановке в графстве Кент, сообщает телеканал BBC.

Документы общим объемом около 50 страниц были найдены в куче бумаг за автобусной остановкой случайным прохожим, который отнес их в редакцию BBC, «когда осознал деликатный характер содержания», но пожелал остаться неизвестным.

В документах содержится аналитика относительно вероятной реакции России на проход корабля через свои территориальные воды у берегов Крыма, которые Лондон считает украинскими.

В бумагах провокация с проникновением Defender в территориальные воды РФ названа «мирным проходом через украинские территориальные воды».

Как следует из документов, миссия, получившая название Op Ditroite, была предметом обсуждений на высоком уровне в британских военных кругах в понедельник, 21 июня.

Серия слайдов, подготовленных в Permanent Joint Headquarters (штаб-квартира Минобороны Британии, где планируются и контролируются все зарубежные военные операции), показывает два варианта маршрута, один из которых описан как «безопасный и прямой транзит из Одессы в Батуми», в том числе – проход по короткому участку через «Схему разделения движения» (TSS) недалеко от юго-западной оконечности Крыма.

Этот маршрут, как говорится на одном из слайдов, «предоставит возможность взаимодействовать с украинскими властями в тех территориальных водах, которые Великобритания признает украинскими».

Также в документах обозначены три возможных ответа со стороны России: от «безопасно и профессионально» до «небезопасно, непрофессионально».

Был рассмотрен альтернативный маршрут, который вел бы HMS Defender подальше от спорных вод. В презентации отмечалось, что это позволило бы избежать конфронтации, но Москва могла бы трактовать это, как свидетельство «страха / побега Великобритании».

В целом, по словам британских журналистов, документы, обнаруженные в Кенте, подтверждают, что провокация была продуманным решением британского правительства продемонстрировать поддержку Украины, несмотря на возможные риски.

Также пакет содержит подробный план возможного военного присутствия Великобритании в Афганистане после завершения там операции НАТО под руководством США.

Министерство обороны заявило, что расследует «инцидент, в ходе которого конфиденциальные документы были обнаружены представителем общественности».

Кроме того, в документах содержится обновленная информация о британских кампаниях по экспорту оружия, в том числе конфиденциальные данные о странах, в которых Великобритания может конкурировать с европейскими союзниками.

В комментариях, приписываемых «SofS» (министр обороны Бен Уоллес), видно чувство беспокойства после выхода Великобритании из ЕС, который настаивает на том, что Европейская организация сотрудничества в области совместных вооружений (OCCAR) «не должна быть украдена «энтузиастами» Еврокомиссии.

Британская сторона использует ложь для маскировки своих провокационных действий против России, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Лондон продемонстрировал очередную провокацию и порцию вранья для ее прикрытия. Агенты 007 уже не те», — указала дипломат.

Она также высмеяла постоянные обвинения Запада в отношении Москвы в якобы проведении кибератак на госорганы для получения различных секретных данных.

«А теперь вопрос-загадка для британского парламента: зачем нужны «русские хакеры», если есть британские автобусные остановки?», — добавила Захарова.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предположил, что документы стали достоянием общественности благодаря тем политическим силам Британии, которые были против провокации в Черном море.

«Занятно. Подальше от Лондона отвезли... Довольно редкий случай, даже при [премьере Британии Борисе] Джонсоне. Остается вопрос: это намеренная утечка, чтобы показать решимость Лондона демонстрировать свою позицию России? Что вряд ли, поскольку уже были заявления Лондона и Джонсона на сей счет. Или все же сознательный «слив» со стороны противников такого маршрута британского эсминца, как слишком опасного? И попытка привлечь к этому британское общественное мнение? Скорее, второе. Плюс — возможная интрига против Джонсона и его главы Минобороны», — указал сенатор.

Британский эсминец Defender 23 июня пересек государственную границу России и вошел в территориальные воды РФ в районе мыса Фиолент в Крыму в 19 км от берега.

После нескольких предупредительных выстрелов сторожевого катера Пограничной службы ФСБ, а также поведенного Су-24М бомбометания четырех авиабомб ОФАБ-250 по курсу движения эсминца, Defender покинул российские территориальные воды.