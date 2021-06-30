«Приперлись к нашим границам»: Путин оценил инцидент с британским эсминцем у Крыма

Владимир Путин в ходе «прямой линии» прокомментировал инцидент с британским эсминцем Defender, который произошел на прошлой неделе. Ведущая в ходе задала вопрос «из разряда боевиков»: не кажется ли президенту, что во время инцидента с британским эсминцем в Черном море мир стоял на пороге Третьей мировой.

Путин ответил, что ему так не кажется, а действия британских властей он назвал провокацией.

«Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно трудно было бы представить, что мир встал бы на грань Третьей мировой, потому что те, кто делает это, знают, что не выйдут победителями из этой войны», — сказал он.

Президент заявил, что провокация была комплексной. «Она проводилась не только британцами, но и американцами. Британец зашел к нам днем, а еще рано утром, в 07:30, с одного из военных аэродромов натовских в Греции взлетел американский разведывательный стратегический самолет» — заметил он.

По его словам, российские власти знают, за что борются. «Мы на своей территории, боремся за себя, боремся за свое будущее. Это же не мы пришли к ним за тысячи километров, прилетели и пришли по воде. Это они подошли к нашим границам и нарушили наше территориальное море», — сказал Путин.

Он добавил, что эсминец зашел в Черное море с военными целями: «Смотрели [военные на британском эсминце], что где у нас включается, как работает, где что находится. Мы это видели и знали, поэтому давали такую информацию, которую считали нужной. Может, я проговорился? Меня военные извинят».

У провокации была и политическая составляющая, считает президент. Что ситуация произошла после встречи в Женеве.

«Зачем тогда эта провокация? Чтобы подчеркнуть, что эти люди без уважения относятся к выбору крымчан? Не признавайте дальше! Но зачем эти провокации», — задался вопросом Путин.

Он также заявил, что когда России проводила учения на своей территории рядом с украинскими границами, Запад поднял шум. После этого российские военные отошли от границ, но вместо того, чтобы нормально отреагировать, «они приперлись к нашим границам», оценил Путин действия Лондона.

«Меня беспокоит другое, более фундаментальная вещь — начало военного освоения украинской территории», — сказал президент и добавил это несет в себе прямую угрозу безопасности России.

23 июня Минобороны России сообщило, что британский эсминец HMS Defender («Защитник») в районе мыса Фиолент у берегов Крыма нарушил российскую границу. Пограничники открыли предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М «выполнил предупредительное бомбометание» по курсу британского эсминца. После этого судно покинуло российские воды.

Лондон придерживается мнения, что эсминец мирно шел через территориальные воды Украины, не нарушая международное право, а российские военные в это время проводили учебные стрельбы.

«Никакие из выстрелов не были направлены на HMS Defender, и мы не признаем утверждение о том, что на пути его следования были сброшены бомбы», — сказали в пресс-службе оборонного ведомства Соединенного Королевства.

Глава британского Минобороны Бен Уоллес заявил, что «Великобритания не признает российские претензии на эти воды, мы также не признаем обвинения со стороны Минобороны России о том, что HMS Defender допустил нарушение Конвенции ООН по морскому праву».

В Кремле и ранее инцидент с эсминцем называли сознательной провокацией. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что Москва «безусловно» обеспокоена действиями британского корабля.