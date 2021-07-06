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Техника и оружие

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Ракета ядерного апокалипсиса: какую угрозу для России создает новая военная разработка США

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ВВС США заключили контакт на создание ядерных крылатых ракет большой дальности

США продолжают работать над созданием стратегической крылатой ракеты воздушного базирования (КРВБ) с ядерной боевой частью. В Raytheon Technologies уже сообщили о подписании контракта с американским минобороны на проведение следующего этапа разработки. «Газета.Ru» проанализировала возможности перспективной КРВБ, а также способность российской ПВО противостоять этой ракете.

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Новая ракета

Представители корпорации Raytheon Technologies (RT) заявили о подписании контракта с Пентагоном на следующий этап разработки крылатых ракет воздушного базирования (КРВБ) большой дальности стрельбы с ядерной боевой частью — Long Range Standoff Weapon (LRSO).

В рамках следующего этапа проектирования, производства и развития RT должна завершить проектные работы, собрать и испытать прототипы новых крылатых ракет, а также подготовить производственную линию для последующего серийного производства.

Стоимость работ оценивается в $2 млрд, а их завершение запланировано на 2027 год.

По данным Пентагона, LRSO, выполняя стратегические задачи, сможет гарантированно прорывать эшелонированную систему противовоздушной обороны потенциального противника.

Тактико-технические характеристики Long Range Standoff Weapon не раскрываются, однако основные ее параметры могут быть оценены, исходя из анализа боевого предназначения и имеющегося в США технологического задела в области разработки крылатых ракет большой дальности, в первую очередь RGM-109E «Тактический Томагавк».

Учитывая достигнутый на сегодня уровень турбореактивного двигателестроения, а также нацеленность LRSO на стратегическое сдерживание России и Китая, можно ожидать, что дальность полета перспективной ракеты будет составлять около 3-5 тыс. км при средней скорости 800–850 км/ч.

Предположительная максимальная дальность российского аналога LRSO, ракет Х-101 и Х-102 (в ядерном оснащении), — от 4,5 тыс. до 5,5 тыс. км. Первым успешным боевым применением ракеты Х-101 в ноябре 2015 года стала военная операция России в Сирии.

На что способна американская LRSO?

Принятие LRSO на вооружение намечено на вторую половину 2020-х годов (называется 2027 год). Ожидается, что уже к 2030 году эта ракета должна полностью заменить весь парк существующих крылатых ракет AGM-86B и AGM-129A.

LRSO будет совместима как с новейшим американским бомбардировщиком В-21 Raider, так и с существующими бомбардировщиками В-52Н и В-2А. В настоящее время эти самолеты в рамках программы модернизации оборудуются новой боевой информационной системой, что существенно улучшит их боевую эффективность.

Стратегическую крылатую ракету воздушного базирования большой дальности предполагается комплектовать ядерной боевой частью (БЧ) W80-4. На ее создание планируется потратить $11,2 млрд. Предполагается, что первая боеголовка W80-4 будет поставлена к сентябрю 2025 года — раньше предполагаемого срока завершения работ над LRSO.

БЧ типа W80 разрабатывались для оснащения ими крылатых ракет воздушного базирования — AGM-86В и AGM-129А, наземного — ВGM-109G «Грифон», а также ядерных бомб В61. Они имеют переключаемую мощность заряда, нижний порог которой составляет примерно 0,2 кт, а верхний может достигать 340 кт.

Как противостоять этой ракете?

С учетом развития современных зенитных ракетных систем и комплексов, при создании крылатых ракет с ядерной БЧ на первый план выдвигаются требования по снижению радиолокационной заметности, повышению помехозащищенности, увеличению дальности поражения, рассказал «Газете.Ru» экс-заместитель главнокомандующего ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

Американская LRSO, по словам военачальника, исключением здесь не стала — она будет обладать низкой радиолокационной заметностью и защитой от помех, что затрудняет её обнаружение и перехват.

Вторая фактор, вызывающий беспокойство относительно LRSO — дальность полета этой ракеты.

«Учитывая дальность полета крылатой ракеты воздушного базирования в 3-5 тыс. км, техническая возможность обойти зоны поражения некоторых группировок зенитных ракетных войск у LRSO есть», — говорит специалист.

Третья причина, по которой LRSO представляет опасность — низкая высота ее полета.

«В условиях среднепересеченной местности дальность обнаружения крылатой ракеты, осуществляющей полет на высоте 60-100 метров, многофункциональными радиолокаторами зенитных ракетных дивизионов составит примерно 22-24 км. И сразу же надо производить пуск зенитных управляемых ракет. В противном случае КРВБ может выйти из зоны поражения. Встреча ракеты с целью в этом случае произойдет на дальности примерно 11-13 км. Говорить о каких-то сотнях километрах дальности перехвата КРВБ зенитными ракетными войсками в силу законов распространения радиоволн и особенностей рельефа местности при этом не приходится. А подобные цифровые показатели накладывают значительные трудности на построение равнопрочной по эффективности зенитной ракетной обороны», — рассказал Айтеч Бижев.

Тем не менее, по словам генерал-лейтенанта, выстроенной в России системе защиты от крылатых ракет вполне по силам справиться даже с LRSO.

«Современные и перспективные российские зенитные ракетные системы, такие как С-350 «Витязь» и С-400 «Триумф», могут обнаруживать и поражать крылатые ракеты воздушного базирования даже с небольшой отражающей поверхностью», — подчеркнул Бижев.

«Еще большими возможностями по поражению аэродинамических целей всех классов обладает зенитная ракетная систем С-500 «Прометей», принятие на вооружение которой ожидается в ближайшее время», — пояснил генерал-лейтенант.

Еще один важный элемент защиты от крылатых ракет — авиационная система дальнего перехвата, которая развивалась еще в советские годы для предотвращения атаки США со стороны Арктики, отмечает Айтеч Бижев.

Эта система предназначается для обнаружения за пределами горизонта аэродинамических средств воздушного нападения вероятного противника и уничтожения авиационными комплексами перехвата стратегических бомбардировщиков до рубежа пуска ими крылатых ракет в условиях массированного применения противником всех видов радиоэлектронного и огневого подавления.

«В настоящее время в Воздушно-космических силах мы наблюдаем возрождение концепции передового авиационного эшелона, но теперь уже на совершенно новой технологической основе», — отметил Айтеч Бижев.

По его словам, несмотря на большую дальность полета LRSO, осуществить ее запуск, не входя в зону поражения истребительной авиации.

При этом военачальник предупреждает: применение ракеты LRSO в гипотетических военных конфликтах даже с ядерной боевой частью пониженной мощности неизбежно приведет к обмену между воюющими сторонами массированными ракетно-ядерными ударами. «Поэтому рассчитывать на LRSO как некое средство относительно безопасного разрешения возникающих противоречий не приходится», — резюмировал генерал-лейтенант.