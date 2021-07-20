Москва предостерегла Вашингтон от размещения гиперзвуковых ракет в Европе

Посольство РФ в Вашингтоне предупредило США о дестабилизации обстановки и повышении рисков в случае размещения американских гиперзвуковых ракет в Европе. По словам дипломатов, ракеты летят слишком быстро, не оставляя времени на принятие решения. Ранее представитель Пентагона заявил, что российские гиперзвуковые ракеты – потенциально дестабилизирующий фактор. Это произошло после учений ВМФ РФ в Белом море, где с фрегата запустили ракету «Циркон».

«Потенциальное развертывание любых гиперзвуковых ракет в Европе будет крайне дестабилизирующим. Их короткое время полета оставит либо мало времени, либо не оставит его совсем на принятие решения и увеличит вероятность непреднамеренного конфликта», — заявили российские дипломаты в Twitter.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга прокомментировал учения российского Военно-морского флота в Белом море. Фрегат «Адмирал Горшков» произвел запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон», поразившей цель прямым попаданием. Мишень располагалась на расстоянии свыше 350 км от корабля, скорость ее полета составила более 8,3 тыс. км/ч (порядка 7 Махов).

«Конечно, мы знаем о заявлениях президента Путина. Не буду вдаваться в подробности или анализировать его заявления. Но важно отметить, что новые российские гиперзвуковые системы — потенциально дестабилизирующий фактор и представляют заметную угрозу, потому что эти системы совместимы с ядерными», — заявил представитель Пентагона.

Кирби напомнил, что США также разрабатывают гиперзвуковые ударные системы, но «сугубо в неядерном оснащении».

Российский сенатор Алексей Пушков также прокомментировал слова представителя американского минобороны. Он дал США рекомендацию – поинтересоваться у самих себя, почему Россия создает новейшие вооружения.

«Целенаправленное приближение НАТО к границам России, курс на военное освоение территории Украины, переброска американских войск в соседние с Россией страны, размещение в них американской системы ПРО, выход США из ДРСМД, <...>, введение против России 75 различных санкций <...> Кирби об всем этом в курсе?» — написал член Совфеда в своем Telegram-канале.

Государственные испытания гиперзвукового «Циркона» должны пройти в августе. Этот этап станет финальным перед принятием ракеты на вооружение. Оснащать новинкой планируется надводные корабли ВМФ и подлодки.

«Циркон» уже называют «убийцей авианосцев» — по мнению авторов журнала The National Interest, за счет своей огромной скорости обеспечит столько кинетической энергии, что даже заполненная бетоном боеголовка этой ракеты проделает огромную дыру в авианосце. При этом гиперзвуковую ракету очень сложно перехватить, отметили американские журналисты.

В конце июня этого года президент России Владимир Путин сообщил, что гиперзвуковая ракета морского базирования «Циркон» уже скоро встанет на боевое дежурство на ряду с другими новинками российского вооружения.

«Уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие — комплексы «Авангард» и «Кинжал». На подходе другие уникальные системы вооружений, среди них — межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», корабельная гиперзвуковая ракета «Циркон», зенитные системы С-500 «Прометей» и другие комплексы», — сказал он 28 июня.

По его словам, госпрограмма вооружения, рассчитанная до 2034 года, формируется с учетом перспективных разработок ведущих научных коллективов. «Ее реализация будет нацелена на дальнейшее укрепление оборонного потенциала страны», — добавил президент РФ.

Новейший вид вооружения Путин представил в своем послании Федеральному собранию 20 февраля 2019 года.

«Вот потихонечку будем рассказывать, чего у нас там в загашнике. Так вот, еще об одной перспективной новинке, работа над которой идет успешно, и в запланированные сроки, безусловно, будет завершена, а именно хочу сказать о гиперзвуковой ракете «Циркон»,

— заявил российский президент. Путин отметил, что максимальная скорость «Циркона» — 9 чисел Маха, она способна поражать цели на расстоянии более 1 тыс. км. Вооружать этими ракетами будут субмарины и корабли надводного флота.

Путин добавил также, что началось серийное производство гиперзвукового комплекса «Авангард» и шахтного комплекса пятого поколения «Сармат». Президент подчеркнул, что новейший лазерный комплекс «Пересвет» и гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал» доказали свою эффективность, а также успешно проходят испытания межконтинентальная крылатая ядерная ракета неограниченной дальности «Буревестник» и глубоководный беспилотный аппарат «Посейдон».

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков ранее в разговоре с НСН заявил, что ракеты «Циркон» значительно ослабят американские военно-морские силы и снизят потенциал авианосцев США.

«Фактически это первое в мире серийное гиперзвуковое оружие оперативно-тактического радиуса действия. Появление этого оружия на вооружении российского военно-морского флота приведет к тому, что роль американских авианосных сил конкретно в морском противоборстве будет резко ослаблено в пользу наших тяжелых атомных крейсеров», — отметил Сивков.

По его словам, «Цирконы» смогут уверенно преодолевать системы противоракетной обороны противника, а уничтожить их противоракетами будет «чрезвычайно затруднительно», поскольку российские новинки обучены маневрировать.