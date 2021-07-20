С-500 поразила скоростную баллистическую цель. Где будет развернута система после испытаний

Минобороны России продолжает госиспытания новейшего российского оружия, которое в ближайшие несколько лет должно поступить на вооружение. На полигоне Капустин Яр успешно прошла тестирование ЗРС С-500, которая придет на смену С-400. Предполагается, что первые образцы новейшей системы будут развернуты в Подмосковье.

На полигоне Капустин Яр прошли испытательные боевые стрельбы новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 по скоростной баллистической цели.

«По данным средств объективного контроля, цель поражена», — сказали в Минобороны России. В ведомстве сообщили, что испытания подтвердили заданные тактико-технические характеристики и высокую надежность военной техники ПВО России.

«После завершения полного цикла испытаний планами оснащения предусматривается поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО», — добавили в Минобороны.

Госиспытания ЗРС С-500 начались в августе 2020 года, о чем сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

В начале июля этого года начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил России Сергей Бабаков рассказал об успешных испытаниях системы противовоздушной обороны С-500 «Прометей».

«В настоящее время проведен ряд испытаний с боевыми пусками зенитных управляемых ракет по воздушным мишеням. Все испытания завершены с положительным результатом», — приводит его слова «Красная звезда».

Бабаков заверил, что ЗРС С-500 «планируются к поступлению» в вооруженные силы. Он подчеркнул, что заложенный в ней характеристики позволяют «с уверенностью сказать, что аналогов этой системы просто не существует».

Эта система предназначена для уничтожения баллистических ракет, аэродинамических целей, а также для противостояния гиперзвуковому оружию всех модификаций, «в том числе в ближнем космосе», добавил Бабаков.

Система С-500 придет на смену С-400. Подготовка специалистов для работы с новым оружием ведется уже четыре года, пишет ТАСС. «Прометей» относится к новому поколению ЗРС «земля — воздух». Радиус поражения С-500 составляет около 600 км. Массовые поставки намечены на 2025 год, отмечает РИА «Новости».

Агентство добавляет, что система может вычислить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 км/с. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability 3, добавляет агентство.

В то же время эксперты отмечали, что в России есть сложности с проведением испытаний таких систем, как С-500. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок отмечал, что Капустин Яр может быть использован для испытания систем ПВО дальнего действия и противоракетной обороны.

«Считается, что территория и воздушное пространство 4-го ГЦМП позволяют проводить испытания и совместную отработку оборонительных и наступательных систем вооружения в интересах всех видов и родов войск российских Вооруженных сил», — обращал внимание эксперт.

В то же время Ходаренок подчеркивал, что в России нет хорошего полигона для испытаний перспективных комплексов противоракетной обороны и ЗРС большой дальности, к которым и относится С-500. По его мнению, нынешние полигоны значительно ограничивают возможности испытания ПВО.

Даже в Капустином Яру для зенитной ракетной техники слишком ограниченный сектор стрельбы. Кроме того, там нет возможности отстрелять ту или иную систему на предельную дальность.