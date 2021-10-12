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Армия

Главный поставщик США: как санкции повлияют на экспорт патронов из России

РБК: Россия может потерять американский рынок сбыта боеприпасов

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Производство патронов на Климовском специализированном патронном заводе имени Ю.В. Андропова

Производство патронов на Климовском специализированном патронном заводе имени Ю.В. Андропова

Руслан Кривобок/РИА «Новости»
Ежегодно российские производители гражданского оружия поставляют в США миллионы патронов. За первые восемь месяцев этого года из России в США было импортировано патронов на сумму в $114 млн. Но санкции Вашингтона, которые запрещают импорт российских патронов, могут лишить Россию крупнейшего рынка сбыта, пишет РБК.

Санкции США могут значительно сократить присутствие российских производителей патронов для гражданского оружия на американском рынке. Об этом пишет РБК.

20 августа власти Соединенных Штатов объявили о том, что против России вводится второй раунд экономических ограничений. Санкции по американскому Закону о контроле за химическим и биологическим оружием (CBW Act) вступили в силу 7 сентября. Официально они продлятся год.

Ограничения, в частности, наложены на «постоянный импорт» в США стрелкового оружия и боеприпасов к нему из России. Американским импортерам будет отказано в выдаче новых лицензий на ввоз такой продукции.

В сообщении Белого дома указывалось, что антироссийские санкции вводятся из-за использования нервно-паралитического вещества «Новичок». Вашингтон также уверен, что Москва причастна к инциденту с Алексеем Навальным. Американцы обвиняют сотрудников ФСБ в использовании «Новичка». В Москве все эти обвинения отвергают.

Санкции могут быть отменены только в том случае, если американскому президенту удастся убедить конгресс в том, что Россия отказалась от использования химоружия и готова возместить ущерб Навальному.

В то же время все официальные документы указывают на то, что власти РФ избавились от химического оружия еще четыре года назад. В 2017 году были уничтожены запасы химического оружия на предприятии в Кизнере. Это был последний действующий объект, где хранились вещества нервно-паралитического действия.

К концу сентября 2017 года Россия полностью завершила ликвидацию химического оружия.

Этот процесс длился 15 лет. За это время были уничтожены 4 млн 352 тыс. 33 химических боеприпаса, 107 крупнотоннажных цистерн и 927 емкостей с отравляющими веществами зарин, зоман, VX, иприт и люизит.

Так, власти страны полностью выполнили обязательства по женевской Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении. Этот факт подтвердил и генеральный директор технического секретариата Организации по запрещению химического оружия Ахмет Узюмджю, вручив замминистру промышленности и торговли РФ Геогрию Каламанову сертификат о полном завершении Россией уничтожения химического оружия.

Что касается экспорта вооружения, ежегодно российские производители поставляли в Соединенные Штаты патроны (снаряженных пулями) на сумму свыше 7,2 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на данные Бюро переписи населения США.

Согласно американской статистике, летом импорт российских патронов вырос с $0,7 млн (в июле) до почти $28 млн (в августе), пишет издание, подчеркивая, что в России подобные данные носят закрытый характер.

С января по август 2021 года ввоз патронов из России в США достиг $114 млн. При этом российские поставщики по итогам 2020 года заняли первое место. На их долю приходится 21% совокупного импорта оружейных патронов в США. По данным отраслевой консалтинговой компании Small Arms Analytics & Forecasting, в прошлом году Соединенные Штаты ввезли более 765 млн патронов из России.

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