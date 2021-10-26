«Плевок в минские соглашения»

На Украине сообщили, что ВСУ впервые применили в Донбассе ударный турецкий беспилотник Bayraktar. В ЛНР назвали его «плевком в минские соглашения» и заявили, что авиаудар освобождает непризнанные республики от исполнения прежних договоренностей.

В сети обнародовали видеозапись, на которой якобы зафиксировано боевое применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) турецкого беспилотника «Байрактар» (Bayraktar TB2) в Донбассе. Автором ролика оказался пользователь Facebook украинский волонтер Мартин Брест. В то же время редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов на своей странице в Facebook опубликовал пост с подробностями применения БПЛА.

По его словам, это «исторический день», когда ударные турецкие беспилотники были применены в Донбассе впервые. Хотя еще в апреле этого года сообщалось, что такие БПЛА пролетали над самопровозглашенными республиками. Бутусов рассказал, что в районе Гранитного была якобы обстреляна позиция украинских военных.

«ВСУ впервые для контрбатарейной борьбы направили в район боя «Байрактар», и управляемой бомбой МАМ-С <...> гаубица была уничтожена», — написал журналист.

Позже генштаб ВСУ подтвердил применение дрона и опубликовал то же видео. По информации военных, беспилотник нанес удар по артиллерийскому расчету.

Украинские вооруженные силы утверждают, что перед этим батарея гаубиц Д-30 обстреливала их позиции, в результате чего один служащий ВСУ погиб и еще один был ранен. Киев через мониторинговую миссию ОБСЕ потребовал прекратить огонь, но этого не произошло. Уже после этого украинцы применили БПЛА.

Приказ на применение «Байрактара» дал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, говорится в сообщении генштаба.

Представитель ЛНР в контактной группе по урегулированию конфликта Родион Мирошник, комментируя авиаудар, заявил, что таким образом Киев официально признался в нарушении минских соглашений.

«Киев подписал в 2014 году меморандум, которым вводился однозначный запрет полетов боевой авиации и иностранных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). То есть он плевать хотел на обязательства Киева по минским соглашениям», — сказал он. Мирошник подчеркнул, что применение дрона «автоматически испаряет» обязательства непризнанных республик соблюдать договоренности.

Перед этим украинские СМИ сообщали, что ВСУ захватили село Старомарьевка рядом с Гранитным на линии соприкосновения в Донбассе. Этому предшествовали многочасовые обстрелы позиций непризнанных донбасских республик. Пресс-центр штаба операции Объединенных сил Украины опровергал эти сведения. Представитель ДНР также сообщил, что Старомарьевка находилась в зоне безопасности, и в ней не было ни военных Украины, ни формирований непризнанных республик.

Тем не менее, после сообщений о взятии села и применении беспилотника председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за многочисленных обстрелов населенных пунктов в Донбассе. По неподтвержденным данным, в Старомарьевке могли находиться граждане России.

О покупке Украиной беспилотников у Турции сообщал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, ударные БПЛА нужны украинской армии, чтобы «сдерживать» Россию и защищать свои территории. Эти устройства были закуплены у Турции и проверены украинцами еще в 2019 году.

14 декабря прошлого года украинское Минобороны сообщило о подписании договора с Турцией о производстве корветов и ударных беспилотников для армии Украины. Планировалось, что эти БПЛА будут оснащены высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой компании «Рокетсан».

Согласно неофициальным данным, контракт обошелся Украине в $69 млн.

В начале апреля этого года прошли переговоры президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана. В ходе них последний заявил, что соглашения о поставках оружия Киеву не направлены против третьих стран.

После этого глава МИД России Сергей Лавров «настоятельно рекомендовал» всем ответственным сторонам, с которыми общается Россия, в том числе и Турции, «проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима». Кроме того, российский министр предостерег их от того, чтобы «они подпитывали милитаристские настроения». Глава СКР поручил возбудить уголовное дело по факту обстрелов Донбасса Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за... 26 октября 22:08

Спустя несколько дней его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу дал интервью телеканалу Haberturk. Во время разговора с журналистами глава МИД Турции заявил, что Анкара продает Киеву боевые беспилотники Bayraktar TB2 без предварительных условий.

«Мы продаем беспилотники тому, кто это запрашивает... Эта сделка [с Украиной] не против России», — заверил он.

По словам Чавушоглу, если Россия захочет купить у Турции боевое оснащение, то Анкара не откажет Москве. «Мы, к счастью, страна, которая имеет хорошее производство, нам есть, что продать», — добавил он, напомнив о покупке у России ракетных систем С-400.

Беспилотник Bayraktar TB2 оснащен системами лазерного наведения. Его боевая нагрузка состоит из четырех ракет с дальностью поражения до 8 км (в некоторых модификациях — до 16 км). Известно, что Украина намерена вместе с Турцией производить такие беспилотники на территории Украины.