«F-35 – слишком капризный. F-15 гораздо надежнее и практичнее»

F-15EX Eagle II («Орел») представляет собой существенно модернизированную версию истребителя F-15. Новейшая версия «EX» будет поставляться в ВВС США с передовой авионикой, в том числе с новейшей системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Eagle Passive/Active Warning and Survivability System (EPAWS), цифровой кабиной, бортовым компьютером ADCP-II (Advanced Display Core Processor) от компании Honeywell и усовершенствованной электродистанционной системой управления полетом.
Новый компьютер, утверждают разработчики, способен в «несколько потоков» обрабатывать данные с различных бортовых систем истребителя и выводить информацию на многофункциональные дисплеи.
Помимо всего прочего, F-15EX оснащен современной радиолокационной станцией Raytheon AN/APG-82 с активной фазированной антенной решеткой (АФАР). Специализированный американский оружейный портал Defense News отмечает: «есть основания полагать, что эту систему можно использовать и как средство радиотехнической разведки, и как комплекс постановки помех системам управления ракет классов «воздух-воздух» и «земля-воздух», а также радиолокационным станциям обнаружения наземного, воздушного и морского базирования».
Отдельного внимания заслуживает система EPAWS. «Это полностью усовершенствованная система РЭБ следующего поколения, а также средство радиоэлектронной защиты», – цитирует Defense News майора ВВС США Кэвина Хэнда, принимавшего участие в испытаниях. «Это делает самолет почти невидимым», – утверждает Хэнд.
Среди прочего, истребитель способен нести гиперзвуковое оружие. «F-15EX будет способен нести до 22 управляемых ракет класса «воздух-воздух» или гиперзвуковое оружие длиной до 22 футов (6,71 м) и весом до 7000 фунтов (3175 кг)», – отмечается в пресс-релизе ВВС США.
Министерство военно-воздушных сил США еще летом 2020 года подписало с Boeing предварительный контракт стоимостью $1,2 млрд на производство и поставку ВВС США первых восьми новых истребителей новой модификации F-15EX так называемой «стартовой малой серии». Стоимость одного самолета F-15EX и запасных частей к нему, по информации из открытых источников, составляет примерно $90 млн. Судя по всему, остальная часть контракта — это дополнительные подряды на обслуживание и вооружение.
После успешных испытаний истребители начнут поставляться в войска. Таким образом ВВС США окончательно возвращается к закупке истребителей четвертого поколения — спустя 16 лет после прекращения их поставок. Последний истребитель F-15E ВВС США получили в 2001 году, а последний из истребителей Lockheed Martin F-16 – в 2005 году.
Всего планы Военно-воздушных сил США предполагают закупку не менее 144 экземпляров F-15EX. Они заменят парк F-15C/D, средний возраст которого составляет 37 лет.
Аргумент в пользу покупки новых самолетов четвертого поколения заключается в том, что стратегия национальной обороны США устанавливает необходимость как в малозаметных тактических самолетах, способных проникать в оспариваемые области воздушного пространства, так и в самолетах с большой полезной нагрузкой, способных запускать авиационные средства поражения с дистанции противостояния.
«Считается, что именно F-15EX имеет это преимущество. Из всех истребителей ВВС США он может нести самую большую полезную нагрузку. Кроме того, F-35 слишком капризный, его нужно постоянно чинить, есть понятные для новых моделей недоработки. Модернизированный F-15 на его фоне выглядит гораздо надежнее и практичнее», – заявил в интервью порталу 19FortyFive американский авиационный эксперт, профессор-исследователь университета Университета Питтсбурга Кристофер О'Келли.
С такой оценкой согласен генерал-майор ВВС в отставке, бывший начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания при Министерстве обороны Владимир Попов.
«У нас на конвейере, на модернизации находится Су-30СМ, Су-32, Су-33, Су-34. Самолеты поколения «4+» и «4++» вполне сопоставимы по боевому потенциалу, по задачам, которые они могут выполнять, с самолетами пятого поколения. Так, США сами признавали, что сегодня из всех F-35 боеготовых только 30-35%. Остальные находятся или на модернизации, или на доработке»,
– рассказал Попов «Газете.Ru».