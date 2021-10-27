«F-35 – слишком капризный. F-15 гораздо надежнее и практичнее»

Военно-воздушные силы США завершили испытания истребителя F-15EX Eagle II с системой радиоэлектронной борьбы EPAWS. Это модернизированный истребитель четвертого поколения, контракт на поставки которого ВВС США заключили впервые за 16 лет. «Газета.Ru» разбиралась, почему американские ВВС сделали такой выбор, несмотря на наличие у них истребителей пятого поколения F-35 Lightning II.

F-15EX Eagle II («Орел») представляет собой существенно модернизированную версию истребителя F-15. Новейшая версия «EX» будет поставляться в ВВС США с передовой авионикой, в том числе с новейшей системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Eagle Passive/Active Warning and Survivability System (EPAWS), цифровой кабиной, бортовым компьютером ADCP-II (Advanced Display Core Processor) от компании Honeywell и усовершенствованной электродистанционной системой управления полетом. «Мы не умрем. Только не надо больше войны» 26 октября – День памяти жертв террористического акта, произошедшего во время мюзикла «Норд-Ост»... 26 октября 23:55

Новый компьютер, утверждают разработчики, способен в «несколько потоков» обрабатывать данные с различных бортовых систем истребителя и выводить информацию на многофункциональные дисплеи.

Помимо всего прочего, F-15EX оснащен современной радиолокационной станцией Raytheon AN/APG-82 с активной фазированной антенной решеткой (АФАР). Специализированный американский оружейный портал Defense News отмечает: «есть основания полагать, что эту систему можно использовать и как средство радиотехнической разведки, и как комплекс постановки помех системам управления ракет классов «воздух-воздух» и «земля-воздух», а также радиолокационным станциям обнаружения наземного, воздушного и морского базирования».

Отдельного внимания заслуживает система EPAWS. «Это полностью усовершенствованная система РЭБ следующего поколения, а также средство радиоэлектронной защиты», – цитирует Defense News майора ВВС США Кэвина Хэнда, принимавшего участие в испытаниях. «Это делает самолет почти невидимым», – утверждает Хэнд.

Среди прочего, истребитель способен нести гиперзвуковое оружие. «F-15EX будет способен нести до 22 управляемых ракет класса «воздух-воздух» или гиперзвуковое оружие длиной до 22 футов (6,71 м) и весом до 7000 фунтов (3175 кг)», – отмечается в пресс-релизе ВВС США.

Министерство военно-воздушных сил США еще летом 2020 года подписало с Boeing предварительный контракт стоимостью $1,2 млрд на производство и поставку ВВС США первых восьми новых истребителей новой модификации F-15EX так называемой «стартовой малой серии». Стоимость одного самолета F-15EX и запасных частей к нему, по информации из открытых источников, составляет примерно $90 млн. Судя по всему, остальная часть контракта — это дополнительные подряды на обслуживание и вооружение.

После успешных испытаний истребители начнут поставляться в войска. Таким образом ВВС США окончательно возвращается к закупке истребителей четвертого поколения — спустя 16 лет после прекращения их поставок. Последний истребитель F-15E ВВС США получили в 2001 году, а последний из истребителей Lockheed Martin F-16 – в 2005 году.

Всего планы Военно-воздушных сил США предполагают закупку не менее 144 экземпляров F-15EX. Они заменят парк F-15C/D, средний возраст которого составляет 37 лет. «США будут бить Россию через Узбекистан. Это хороший ход» Киргизские власти не намерены размещать военные базы Вашингтона на своей территории, а вот... 26 октября 19:21

Аргумент в пользу покупки новых самолетов четвертого поколения заключается в том, что стратегия национальной обороны США устанавливает необходимость как в малозаметных тактических самолетах, способных проникать в оспариваемые области воздушного пространства, так и в самолетах с большой полезной нагрузкой, способных запускать авиационные средства поражения с дистанции противостояния.

«Считается, что именно F-15EX имеет это преимущество. Из всех истребителей ВВС США он может нести самую большую полезную нагрузку. Кроме того, F-35 слишком капризный, его нужно постоянно чинить, есть понятные для новых моделей недоработки. Модернизированный F-15 на его фоне выглядит гораздо надежнее и практичнее», – заявил в интервью порталу 19FortyFive американский авиационный эксперт, профессор-исследователь университета Университета Питтсбурга Кристофер О'Келли.

С такой оценкой согласен генерал-майор ВВС в отставке, бывший начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания при Министерстве обороны Владимир Попов.

«У нас на конвейере, на модернизации находится Су-30СМ, Су-32, Су-33, Су-34. Самолеты поколения «4+» и «4++» вполне сопоставимы по боевому потенциалу, по задачам, которые они могут выполнять, с самолетами пятого поколения. Так, США сами признавали, что сегодня из всех F-35 боеготовых только 30-35%. Остальные находятся или на модернизации, или на доработке»,

– рассказал Попов «Газете.Ru».