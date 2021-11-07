«Это такая попытка проверить нас». Что делают корабли США у берегов России

Министр обороны Сергей Шойгу заявил о попытках зарубежных военных проверить защиту южных границ России, говоря о нахождении вблизи государственных территориальных вод двух кораблей американского флота — Porter и Mount Whitney, прибывших в акваторию Черного моря для совместных учений с партнерами США. В Госдуме на фоне этого подтвердили готовность российского флота пресечь любые попытки провокаций со стороны иностранных военных сил.

В Черном море наблюдается активность на фоне захода туда кораблей ВМФ США. Их цель заключается в проверке боеспособности сил и средств Черноморского флота России, считает министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, класс присутствующих в регионе кораблей НАТО говорит о том, что они преследуют именно эти задачи.

«Это такая, знаете, почти постоянная попытка проверить нас, проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны», — заявил министр в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Российский флот со своей стороны наблюдает за передвижением иностранных кораблей, его задача — пресечь возможные провокации. В этом контексте Шойгу вспомнил инцидент с британским эсминцем Defender, спровоцировавшим пограничный конфликт в территориальных водах РФ у берегов Крыма летом этого года.

«Когда в Черное море заходит корабль нерегиональной державы, когда мы понимаем, что на его борту оружие высокоточное большой дальности, когда мы понимаем, что это оружие на нем, то есть он идет не в туристическую прогулку, естественно, мы наблюдаем за ним, мы сопровождаем его и понимаем, что в любое время, в любой момент возможны любые провокации, как это было не так давно с британским судном, и, конечно, мы не должны допускать таких вещей», — добавил министр обороны.

В дальнейшем же, как считают в Минобороны, американские корабли будут проводить учения с флотами Грузии и Украины. «Ну, мы тоже проводим учения и будем проводить», — заметил Шойгу. «По носу они получат»: МИД заявил о риске конфликта с Западом в Черном море Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия может принять ответные меры на провокации иностранных государств... 06 июля 17:54

О готовности российского флота «пресечь на корню» любые провокации вблизи своих границ также заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от Крыма Михаил Шеремет.

Он посоветовал американским кораблям не повторять историю Defender и не нарушать территориальные воды России, «пытаясь показать поддержку Украине».

«Безобразничать у наших границ абсолютно небезопасно. Не стоит размахивать факелами вблизи пороховых бочек <...> Россия не заинтересована в конфликтах. Мы всегда выступаем за диалог. Военным путем не решить никакие проблемы и вопросы. Все свои претензии лучше высказывать за столом переговоров, а не вооруженным путем. Свое оружие мы используем исключительно для защиты и обороны», — приводит слова Шеремета РИА «Новости».

Несмотря на то что Россия неоднократно предостерегала Североатлантический альянс от излишней активности в Черном море и приближения к побережью Крыма, такое периодически происходит. 30 октября Соединенные Штаты направили в акваторию Черного моря Mount Whitney, командный корабль 6-го флота. В релизе не было указано, в каких именно операциях судно будет принимать участие, однако говорилось, что речь идет о совместных действиях с союзниками по НАТО и партнерами. На борту Mount Whitney находятся офицеры штабов.

Вскоре после этого президент России Владимир Путин сообщил, что российские военные силы могут наблюдать за американским кораблем через бинокль или прицел, добавив, что появление в акватории Балтийского и Черного морей кораблей альянса, в том числе с управляемым ракетным оружием, требует совершенствования системы воздушно-космической обороны.

Известно, что вместе с оснащенным артиллерийскими и ракетными пусковыми установками Mount Whitney в Черном море также находится эсминец ВМС США Porter, на котором присутствует управляемое ракетное оружие. Их прибытие радостно восприняли на Украине: глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев решительно поддерживает усиление присутствия партнеров из США и НАТО в регионе. Капитан Porter Кристофер Петро также при этом подчеркнул, что эсминец находится в Черном море «для поддержания безопасности и стабильности во всем регионе». «Президент Украины хочет стрельбы в Черном море» Президент Украины Владимир Зеленский за последнее время несколько раз высказался за «усиление роли... 04 сентября 20:54

Черноморский флот РФ в ответ на прохождение американских кораблей проводит учения. 3 ноября экипажи самолетов совместно с расчетами береговых ракетных комплексов отработали удары по морской цели, а подводные лодки нанесли ракетные удары по отряду кораблей условного противника. До этого береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» в ходе учений уничтожили надводные корабли, отработав уничтожение условного противника.