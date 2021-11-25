Зеленского заподозрили в намерении ввести военное положение на Укранине

Бывший украинский депутат Олег Ляшко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предложит 1 декабря ввести военное положение. В качестве причины политик назвал попытку установить контроль над СМИ и ограничить проведение митингов и публичных мероприятий. Такие меры, по мнению Ляшко, нужны Зеленскому из-за недовольства граждан.

Украинский президент Владимир Зеленский намерен ввести в стране военное положение, чтобы предотвратить массовые митинги. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-депутат Верховной рады, глава «Радикальной партии» Олег Ляшко.

«По моей информации, Зеленский планирует на Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) 1 декабря ввести военное положение на Украине на два месяца», — заявил бывший нардеп.

По его словам, у главы государства только одна цель — «контроль над СМИ». «Потому что военное положение — это абсолютное ограничение всех конституционных прав граждан, в том числе на свободу слова, на собственность, демократические митинги, на любые публичные мероприятия», — пояснил Ляшко.

Он добавил, что «сегодня собираются и протестуют по государственной измене, экономической и международной политике власти».

При этом украинские законы гласят, что введение военного положения в стране сначала одобряют СНБО и президент, а после этого предложение рассматривает парламент страны.

Ранее депутат Верховной рады, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко раскритиковала политику нынешних властей в области энергетики. Она выразила мнение, что Киев полностью зависит от Москвы и Минска в вопросе поставок электроэнергии.

«У нас не закачан газ, не положен уголь, не обеспечено все, что нужно для отопительного периода, и это значит, что нас поставили практически на колени», — отметила она в эфире телеканала «Наш».

По ее мнению, когда власти обещают украинцам прекрасный отопительный сезон, то они рассчитывают на теплую зиму. Но в этом случае, заявила нардеп, правительству нужно посвятить все свое время «на молитвы, чтобы в Украине не было минус 10 и ниже».

«Второе, на что они надеются, они надеются на то, что они будут брать электроэнергию перетоками из России и Белоруссии. И они уже берут. Но тогда у меня вопрос — что это за шпагат такой у власти?» — задалась парламентарий вопросом.

Тимошенко пояснила, что, с одной стороны, украинские власти объявляют Россию агрессором, а президента Белоруссии Александра Лукашенко и вовсе не признают, а с другой — вынуждены покупать у них энергоресурсы.

«Я сказала о шпагате, на котором сегодня сидят власти. Украина, чтобы пережить зиму, чтобы не развалить энергосистему, не заморозить наши тепловые магистрали, обязана полагаться на две страны, которые объявлены врагами, с которыми худшие отношения — Белоруссия и Россия», — заключила она.

Российский сенатор Алексей Пушков в ответ на заявление Тимошенко написал в своем Telegram-канале, что Украина находится на коленях из-за руководства страны — «некомпетентных и безответственных авантюристов». По его словам, «Украине не хватает 2,5 млн тонн угля и 3 млрд кубометров газа».

«Уголь есть на Донбассе, но его возят из США. Газ есть у России, но его перекупают за бОльшую цену у Польши и Словакии. А скоро начнут сало возить из Аргентины. Приехали, как говорится…»,— заключил он.

Зеленскому неоднократно указывали на энергетический кризис в стране. На что он отвечал, что крупный бизнес создал искусственный дефицит ресурсов, а на самом деле, по его мнению, все хорошо.

Однопартиец Тимошенко, депутат Рады Алексей Кучеренко обратился к Зеленскому в середине ноября в эфире телеканала «Украина — 24». Нардеп предположил, что окружение главы государства понимает, что «в стране присутствует энергетический кризис, но боится ему об этом сказать».