Зачем Великобритания готовится к «нападению России»

Британская армия возвращается в Германию «перед лицом угрозы со стороны России». На случай войны Лондон планирует создать три новые базы — в Германии, Кении и Омане. Приоритетным будет формирование в ФРГ, куда Великобритания перебросит многочисленное вооружение. «Газета.Ru» — о том, что известно о намерениях британских ВС.

Вооруженные силы Великобритании разработали план на случай войны с Россией — Лондон собирается перебросить свой контингент и создать базы нового поколения в Германии и некоторых странах Африки, а именно, в Кении и Омане.

Об этом стало известно из публикации The Times.

Там говорится о том, что Лондон рассчитывает направить отряд численностью в 250 человек ближе к Восточной Европе «перед лицом угрозы со стороны России». Передовая база будет располагаться в немецкой деревне Зеннелагер (часть города Падерборн). Она, как и базы в Кении и Омане, будет представлять собой сухопутный региональный узел британской армии.

Это, как ожидает Великобритания, позволит стране быть готовой к быстрому развертыванию своих вооружений и перемещениям на континенте, если начнется война с Россией.

«Я делаю особый акцент на Германии, куда мы выдвинем значительное число нашей бронетехники, чтобы можно было двигаться быстрее, если она понадобится где-нибудь на сухопутной части континента», — заявил генерал-лейтенант Ральф Вуддис. «Угроза вторжения вряд ли является блефом» США предупредили союзников в Европе об опасности вторжения России на Украину, сообщают американские... 20 ноября 18:27

Великобритания, напомним, объявила о досрочном выводе своих войск из Германии, где они неизменно размещались со времен окончания Второй мировой войны (основу для нахождения иностранных воск заложили Договор о размещении от 1954 года и Соглашение о статусе сил НАТО от 1951), в 2010-м. На тот момент британский военный контингент в стране составлял около 20 тыс. человек. Планировалось, что к 2020-му все военнослужащие вернутся на родину. Обосновывалось это решение курсом экономии оборонного бюджета Лондона — приоритетной задачей победивших в 2010-м на парламентских выборов тори.

Однако годы спустя, в том числе на фоне крымского вопроса, инициативу скорректировали. В 2018-м Лондон заявил о необходимости не только не сокращать свой военный контингент в ФРГ, но и, более того, усилить его. Мотивировалось это тем же, что и сейчас: укрепить оборону восточного фланга Европы в случае российского нападения и «не отставать от противника».

Что же до вооружения, то и его Лондон усиливает. На новые объекты направят модернизированные танки Challenger 3, БТР Boxer и танки Ajax. Кроме этого, там развернут машины разминирования, беспилотные летательные аппараты, заправщики и артиллерийские средства.

Несмотря на создание трех новых баз, численность регулярной британской армии, по словам министра обороны Бена Уоллеса, планируется уменьшить — с 82 тыс. человек до 73 тыс.

Так, Британия избавится от 33 армейских объектов, большая часть из которых представляет собой небольшие воинские формирования, резервные центры и пункты подготовки кадетов. Пехоту же реорганизуют в четыре новых дивизии численностью 4 тыс. человек. В каждом из них будет присутствовать отряд рейнджеров — это силы специального назначения, специализирующиеся на гибридных конфликтах. О том, что Полк рейнджеров появится у Лондона, стало известно еще в марте. Тогда же, когда Великобритания представила проект масштабной модернизации своей армии. «Лучше пугать Россией»: зачем Запад раскручивает тему вторжения на Украину В западных СМИ все чаще появляется информация о потенциальной угрозе вторжения России... 22 ноября 23:12

Сегодняшняя активность британских ВС происходит на фоне массовых сообщений иностранных СМИ о том, что Россия якобы готовится к нападению на Украину. Официальные лица США высказывают версию, согласно которой РФ устраивает «провокации» на границе, перемещая туда свои войска.

Киев внутри страны к согласию по этому вопросу пока не пришел. Вопреки заявлениям Вашингтона о наращивании российского военного контингента на границе украинская сторона не в курсе этого, но ничего не исключает. Глава разведки Кирилл Буданов же утверждал, что угроза нападения со стороны РФ действительно существует — и произойти это якобы должно в начале 2022-го. На следующий день его слова опроверг секретарь СНБО Алексей Данилов, отметив, что никаких определенных действий со стороны Москвы, указывающих на это, в текущий момент нет.