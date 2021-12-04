Боевой вертолет над границей. Версии Минска и Киева

Белорусские пограничники заявили, что украинский военный самолет «Ми-8» пересек госграницу республики и углубился на ее территорию на километр. И опубликовали видео, где некий вертолет летит над лесом. В Киеве другая версия — инцидента не было, нарушения госграницы Белоруссии не происходило. О ситуации — в материале «Газеты.Ru».

О том, что военный вертолет Украины «Ми-8» нарушил белорусскую границу во время учений, заявили в Госпогранкомитете Белоруссии.

«Сегодня, 4 декабря, около 12 часов на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска «Новая Рудня» Мозырского погранотряда зафиксировано нарушение воздушного пространства Республики Беларусь со стороны Украины», – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что украинский вертолет пролетел над госграницей республики на высоте около 100 м и продвинулся вглубь страны на 1 км. «По данному инциденту проинформирована украинская сторона», – указано в сообщении.

Белорусские пограничники опубликовали и видео — на кадрах с камер наблюдения видно, как над лесом летит вертолет.

В Киеве отрицают, что инцидент вообще имел место. Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что данные о «незаконном пересечении украинскими пилотами воздушного пространства Республики Беларусь не является правдивой». «Такой ситуации не фиксировали», – сказал он агентству УНН.

Он также подчеркнул, что служба не получала «официальных писем о нарушении авиапространства от Государственного пограничного комитета Белоруссии».

Позднее Госпогранслужба Украины заявила, что «неоднократно отмечала, что в рамках усиления границы и проведения пограничной операции «Полесье» для мониторинга границы будет активно использоваться как авиация, так и беспилотные летательные комплексы».

«Авиация использовалась и сегодня. В ходе полетов и выполнения задач экипажами воздушных судов нарушений не было, в том числе не допущено нарушение воздушного пространства сопредельной страны», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Параллельно с инцидентом украинская служба безопасности обнародовала видео учений на границе с Белоруссией. Силовики проводят маневры с применением спецтехники, в том числе и авиации.

Во время спецоперации «Полесье» украинские военные отрабатывают сценарии «эскалации миграционного кризиса» — в целях недопущения проникновения нелегальных мигрантов в страну.