«Моторы – есть, остального – нет». Украина хочет делать военные дроны

На Украине начинается строительство завода по производству беспилотников. Об этом сообщил президент республики Владимир Зеленский на параде по случаю 30-летней годовщины Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Газета.Ru» разбиралась, насколько это реально.

«Мы начинаем на Украине строительство нашего украинского завода по производству современных военных дронов», – заявил Владимир Зеленский. Трансляция его выступления велась на странице офиса президента в Facebook. «Возбудить ревность США». Почему Эмираты покупают французские истребители вместо F-35 Французская компания Dassault Aviation заключила контракт с ОАЭ на поставку 80 истребителей... 07 декабря 15:32

Зеленский добавил, что власти страны выделят в 2022 году на финансирование безопасности и обороны порядка $11,7 млрд. На эти деньги планируется в числе прочего запустить ракетную программу, программу восстановления украинского флота, а также программу создания на Украине кибервойск.

«Очевидно, партнером Украины в строительстве данного завода может стать Турция. Вероятно, они намереваются собирать там беспилотники Bayraktar. Но сомнения, что это осуществится, большие», – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

Ранее сообщалось, что украинское государственное предприятие «Ивченко-прогресс» и турецкая компания Baykar Makina подписали договор на поставку производимых на Украине двигателей для турецких беспилотников. Предполагается, что украинскими двигателями будет оснащен турецкий перспективный ударный беспилотник MIUS.

Проект аппарата, предназначенный для вооружения авианосцев, презентовали в июле этого года. Его первый полет ожидается в 2023 году.

«Заявление Зеленского о строительстве завода по производству беспилотников на Украине, вероятно, на 70% – болтовня. Но может быть они действительно собираются делать совсем небольшие беспилотники – из коммерческих компонентов, которые можно купить на рынке, это не очень сложно, этим занимаются страны третьего мира даже с менее развитым промышленным комплексом, чем существует на Украине»,

– считает эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Александр Ермаков.

Он отметил, что такие беспилотники собирают даже в Йемене.

«Они смогут сделать что-то маленькое и легкое при желании. Вопрос в целеполагании – если они собираются делать разведывательно-ударные беспилотники, хотя бы среднего класса, то нужна кооперация. Если что-то совсем легкое только для разведывательных задач – то могут реализовать производство самостоятельно. Вопрос в уровне беспилотников, которые собирается производить Украина», – сказал Ермаков. «Дали людей, пулеметы и миномет». Кто заставил немцев бежать в 1941 году В начале декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск под Москвой, успех... 07 декабря 12:02

На Украине уже не раз предпринималась попытка строительства беспилотников, фирмы-производители предлагали для Минобороны Украины свои изделия, но сейчас речь идет, скорее всего, о производстве дронов, которые относятся к среднему и тяжелому классу, таких как Bayraktar, считает военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Такие беспилотники должны оснащаться серьезными поршневыми двигателями, производство которых на Украине еще существует – они выпускаются на предприятиях «Зоря-Машпроект», «Мотор Сич». Нужно понимать, что хотя такие беспилотники и считаются относительно дешевым заменителем фронтовой авиации, это все равно по размерам почти самолет. Нужно делать производство, которое будет выпускать шасси, фюзеляжи и прочие элементы конструкции. Моторы у Украины – есть, остального – нет», – сказал эксперт.

По словам Леонкова, можно было бы все это собирать на базе фирмы «Антонов», но она «фактически разорилась».

«Может быть такое производство и создадут, но скорее всего это будет распил денег. Турция вряд ли допустит локализацию своего производства на Украине.

Туркам нужна технология по полному циклу создания авиадвигателей. У них есть производство, которое выпускает комплектующие для авиадвигателей, но полноразмерного – нет, поэтому они и завязались с Украиной в надежде получить технологии, которые бы им позволили это производство локализовать у себя»,

– заключил Леонков.

По мнению эксперта в области беспилотных систем Дениса Федутинова, двустороннее сотрудничество Турции и Украины по беспилотникам продиктовано политическими мотивами.

«Турция на фоне применения Bayraktar ТВ2 в Нагорном Карабахе столкнулась с санкционным давлением со стороны ряда поставщиков подсистем, включая двигатели. Для минимизации подобных рисков и была выбрана Украина, как более гибкий и менее щепетильный в вопросах этического плана партнер, при этом имеющий обоюдную заинтересованность в сотрудничестве», – уверен Федутинов.