Новейший корвет для ВМФ России горит на верфи в Санкт-Петербурге. Главное

Несколько человек пострадали в результате пожара на строящемся корвете проекта 20385 на судоверфи в Санкт-Петербурге, среди них двое пожарных. Огонь охватил более 800 кв. метров, горят капитанская рубка и радиомачта, а также две палубы. Существует угроза дальнейшего распространения огня — могут взорваться баллоны с кислородом и ацетиленом.

На заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге произошел пожар, загорелся стоящий на стапелях военный корабль – корвет «Проворный» проекта 20385. Об этом сообщает «Фонтанка». Сейчас его пытаются потушить 168 пожарных и 42 машины.

«По тревоге на верфи подняли практически всех пожарных города»,

— передает Mash.

При этом «Фонтанка» отмечает, что «горящий уже три часа корвет не спешат называть по имени, на прямой вопрос в Объединенной судостроительной корпорации и на предприятии отвечают уклончиво». На Северной верфи заявили, что горит «строящийся заказ».

Огонь охватил уже более 800 квадратных метров – предположительно, из-за нарушения техники пожарной безопасности могла вспыхнуть ходовая рубка главного командного поста и башенно-мачтовая конструкция. Вскоре пламя перекинулось на четвертую и пятую палубы. Пожару присвоен наивысший ранг сложности.

close 100% Пожар на военном корабле корвет «Проворный» проекта 20385 на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге, 17 декабря 2021 года (кадр из видео) fontanka.ru

Пострадавших сначала насчитали трое, по данным пресс-службы петербургской «скорой помощи», из них «один в состоянии средней степени тяжести, двое — в удовлетворительном». По данным «Mash на Мойке», у всех троих – ожоги рук. Один человек после медосмотра от госпитализации отказался. Врачи продолжили дежурить возле горящего корабля.

Вскоре стало известно, что при тушении пожара пострадал пожарный. Он не вышел на связь после вспышки пламени, коллеги «вывели его в крови и передали врачам скорой», сообщает Mash. По данным источника ТАСС, пострадавших пожарных уже двое. Их госпитализировали, один из них в тяжелом состоянии.

Корвет обесточили. В МЧС опасаются взрыва баллонов с кислородом и ацетиленом, расположенных рядом с местом возгорания.

Как пишет «Фонтанка», губернатор Александр Беглов «следит за ситуацией по телефону».

Северо-западный ветер сносит едкий дым в сторону.

«Запах гари почувствовали примерно в 18.30, дымом затянуло дорогу на Турухтанные Острова, горения с места работы не было видно, только едкий запах. Взрывов не было. Тушение начали спустя 30-40 минут. Дымом затянуто до сих пор», — рассказал «Газете.Ru» очевидец.

«От Автово дышать нечем», — пишут в соцсетях местные. «Да, воняет тут знатно жженым пластиком», — отмечает одна из жительниц района.

Полыхать могут масла, лаки и смолы, которыми были смазаны три яруса надстройки на корабле. Есть угроза распространения огня по строительным лесам у стапелей.

Так кто же горит?

Как пишет «Фонтанка», горит корвет проекта 20385 «Проворный». Он был заложен летом 2013 года, на воду спущен в начале осени 2019 года.

Согласно проекту 20385, на корвет должны установить ячейки универсального корабельного стрельбового комплекса вертикального пуска – для ракет систем «Калибр», «Циркон» и «Оникс». «Циркон» обязательно будет»: Путин осмотрел «Гремящий» Владимир Путин 31 октября приехал в Калининград, где посетил Прибалтийский судостроительный завод и осмотрел... 31 октября 20:46

Флоту «Проворный» должны были передать в конце 2022 года, он должен войти в состав Объединенного командования сил на северо-востоке России, базироваться в Камчатском крае.

Полное водоизмещение корвета – 2430 тонн, длина – 106 метров, на нем установлены четыре дизельных двигателя. Скорость полного хода составляет 27 узлов, на скорости в 14 узлов корвет может пройти 4 тыс. морских миль, 15 суток находясь в автономном плавании. Экипаж составляет 100 человек (из них 14 – офицеры).

Корабли спроектированы по технологии «стелс», надстройки изготовлены из многослойного композита, поэтому корветы проекта 20385 являются малозаметными для радаров противника.

Как говорил ранее «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков, корабли проекта 20385 смогут прикрывать базу подводных стратегических ракетоносцев на Камчатке, патрулировать северо-восточную часть Тихого океана и Северного Морского Пути.