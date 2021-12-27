Климкин заявил о невозможности блицкрига против Украины

Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин считает, что Россия не станет нападать на Украину. Максимум, что возможно — военные действия между странами, но не «большая война». Российский власти также неоднократно опровергали слухи о подготовке нападения. Но американские власти и страны ЕС все чаще предупреждают Москву о последствиях, которые могут грозить при вторжении на территорию Украины.

Между Россией и Украиной не может быть «большой войны», уверен бывший глава украинского МИДа Павел Климкин. В эфире телеканала «Украина-24» он выразил мнение, что переговоры главы России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена «снизили градус напряжения как минимум на время».

«Большая война, назовем ее блицкриг против Украины, конечно, невозможна. Блицкриг на 100% невозможен, но масштабные военные провокации да, возможны», – добавил он.

Подобное мнение ранее выразили в Верховной раде. Секретарь комитета парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат от партии «Голос» Роман Костенко заявил, что вторжение России на Украину маловероятно.

«Какого-то существенного наращивания [сил] не произошло. Сейчас Россия таким образом то подгоняет людей, то отводит. Поэтому я считаю, что сейчас вторжения можно не ждать: обострение может быть, и в современных условиях наращивание войск может происходить очень быстро», – отметил он в эфире канала «Украина-24».

При этом Костенко считает, что ситуация на украинско-российской границе стабильная, и перемещение войск России «не угрожает армии Украины, стране каким-то вторжением». По его мнению, вблизи Украины находятся войска, которые были перемещены туда еще в 2014 году, «для политического давления».

Тем не менее такие точки зрения звучат достаточно редко. Официальные украинские власти чаще утверждают, что Россия намерена вторгнуться на Украину. Западные СМИ пишут о дислокации российских войск у границы. Кроме того, американские политики в последнее время неоднократно предупреждали Россию о последствиях ее возможного нападения на Украину.

Но Москва неоднократно заверяла, что не намерена ни на кого нападать. Наоборот, российские власти обращают внимание на то, что НАТО осваивает украинские территории. «Хотя по конституции Украины запрещено размещение иностранных военных баз. Называется это по-другому, но на самом деле идет активное военное освоение территории Украины, с которой у России самая протяженная граница», – сказала на пресс-конференции глава Совфеда Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что эта ситуация вызывает у Москвы «серьезную озабоченность». «НАТО по-прежнему двигается к нашим границам, уже вплотную», – добавила она.

Матвиенко в очередной раз заявила, что у России не было планов нападать на Украину. «По последним опросам, 80% наших граждан считают украинский народ братским народом. И поэтому совершенно очевидна вся фейковая история информации [о готовящемся нападении]», – полагает сенатор.

Она считает, что такая риторика звучит для того, чтобы сформировать мировое общественное мнение против России. «Это, безусловно информационная, грубая, русофобская атака на Россию — все эти домыслы, что мы готовимся нападать», – сказала Матвиенко.

При этом Москва по-прежнему намерена настаивать на соблюдении Киевом Минских соглашений, напомнила глава Совфеда, имея в виду урегулирование конфликта в Донбассе.

«Другого пути нет. Минские соглашения – это не просто двусторонний документ, они зафиксированы резолюцией ООН как уже международное соглашение, что усиливает необходимость и безальтернативность их выполнения», – подчеркнула Матвиенко.