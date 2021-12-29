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Армия

«Потенциальный убийца Нью-Йорка». Что такое «Посейдон» и «Скиф»

Как работает российское глубоководное оружие

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ЦКБ МТ «Рубин»
Эти образцы российского оружия широко не демонстрируются не только из-за особой секретности, но и потому, что их испытания еще продолжаются. Речь о комплексах, известных как «Посейдон» и «Скиф». Военный журналист Виктор Сокирко специально для «Газеты.Ru» собрал всю известную открытую информацию об этом вооружении.

На днях генеральный директор «Севмаша» Николай Будниченко заявил, что на атомной подводной лодке (АПЛ) К-329 «Белгород» начались государственные испытания, которые завершатся в следующем году, после чего эта лодка специального проекта 09852 войдет в состав Тихоокеанского флота ВМФ РФ.

Одно из основных предназначений этой АПЛ – быть носителем ядерных беспилотников «Посейдон».

Это подводный беспилотный аппарат, оснащенный ядерной энергоустановкой. По сути он является ядерной торпедой, основная задача которой — доставка ядерного боеприпаса к берегам вероятного противника с целью поражения важных прибрежных элементов экономики противника и нанесения гарантированного неприемлемого ущерба территории страны путем создания обширных зон радиоактивного загрязнения, цунами и других разрушительных последствий ядерного взрыва.

«Посейдон» способен развивать скорость более 200 км/ч и имеет глубину погружения не менее 1 километра. Дальность его плавания – глобальная, ограниченная лишь сроком службы ядерного топлива. То есть – не ограниченная.

Можно отметить, что длина «Белгорода» во время достройки и переделки увеличилась со 154 до 184 метров, а ширина корпуса составила 18,2 метра. Сейчас эта подлодка является самой большой в мире. Сколько в нее можно «втиснуть» ядерных беспилотных «Посейдонов», не сообщается, но можно предположить, что не менее двух.

Известно, что испытания «Посейдонов» проводились в России и ранее. Они проходили на Севере и в Тихом океане, в районе Курил. Помимо АПЛ «Подмосковье», участвовавшей в тестировании первых подводных беспилотников, использовалась и дизельная подводная лодка «Саров» (проект 20120), которая была переоборудована для транспортировки роботизированных комплексов.

Таким образом, АПЛ «Белгород» получит на вооружение боевые, а не учебные «Посейдоны». В Пентагоне даже успели придумать кодовое название для нее – Kanyon («Каньон»). Влиятельный журнал The American Conservative назвал «Посейдон» «потенциальным убийцей Нью-Йорка».

Еще одна отечественная разработка – перспективная ракета донного базирования «Скиф». Она разрабатывается конструкторским бюро «Рубин» и АО «Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева». Ракета способна находиться в режиме ожидания на морском или океанском дне до получения команды на пуск.

Стоит ли уже на вооружении «Скиф», сказать сложно. Этот проект является не менее засекреченным, чем «Посейдоны». Впрочем, в ноябре 2017 года глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявлял, что ракеты донного базирования «Скиф» входят в арсенал Вооруженных сил России.

«Скиф» – уникальное оружие. Управление производится через удаленный доступ. В то же время ракета может менять место своей дислокации еще до боевого применения. Даже если потенциальный противник засечет район установки «Скифов» с российской подводной лодки, аппараты могут самостоятельно переместиться на значительное расстояние и лишь потом залечь на дно.

При этом на первом этапе ракеты издают шум, имитирующий работу энергетической установки подлодки, чтобы сбить неприятеля с толку и дать возможность «субмарине-матке» уйти из района. А потом становятся бесшумными и занимают никому не известную позицию.

Баллистическая глубоководная ракета-торпеда способна находиться на дне длительное время в режиме молчания, а потом, получив команду, молниеносно поразить цель на дальности свыше 300 километров. Стартовать из глубины «Скифы» могут в любом месте – в непосредственной близости от цели, что практически исключает возможность их перехвата и уничтожения.

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