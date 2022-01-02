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Армия

«России нужны океанские корабли – крейсеры, фрегаты, авианосцы»

Какие корабли войдут в состав ВМФ России в 2022 году

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Александр Демьянчук/ТАСС
России нужен мощный, сбалансированный военно-морской флот, заявил на форуме «Армия-2021» президент России Владимир Путин. По словам главы государства, к 2027 году доля современных кораблей должна достигнуть 70%. «Газета.Ru» разбиралась, какие корабли сейчас строятся для ВМФ и какие пополнят его состав в 2022 году.

По распоряжению Путина, строительство кораблей для ВМФ России будет начато на трех верфях. Два корабля ближней морской зоны и четыре новые подводные лодки, в том числе два атомных ракетоносца, будут строиться на АО «Адмиралтейские верфи» в Петербурге, в Северодвинске на АО «Севмаш» и на ПАО «Амурский судостроительный завод» в Комсомольске-на-Амуре.

Сейчас продолжается строительство подлодок с баллистическими ракетами проекта 955А «Борей-А», многоцелевых подлодок проекта 885М «Ясень-М» и проекта 636.3 «Варшавянка», многоцелевых корветов проектов 20380 (20385) типа «Стерегущий».

«Проблем в ВМФ хватает. Но принятая программа развития реализуется – и по корабельному составу, и главное – по новейшим видам вооружения. Это – безусловный позитив. Сегодня мы имеем тот флот, который способен обеспечивать безопасность непосредственно у побережья России – однозначно. ВМФ сегодня отвечает актуальным угрозам. Хотелось бы, чтобы корабли строились быстрее и больше, но это вопрос экономических возможностей страны», – рассказал «Газете.Ru» командующий Тихоокеанским флотом в 2001–2007 годах, адмирал Виктор Федоров.

Ранее сообщалось, что на судостроительном заводе «Севмаш» завершаются работы по передаче двух атомных подводных лодок ВМФ России – в 2022 году его пополнят стратегический ракетоносец «Генералиссимус Суворов», шестой корабль проекта 955А «Борей-А» и третий, строящийся по модернизированному проекту 955А (09552), и ударная атомная подлодка «Красноярск», четвертый корабль проекта 885М «Ясень-М».

В августе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что до конца года Северный флот получит 238 единиц нового оружия. По его словам, «проводятся испытания новых кораблей, в том числе атомных подводных лодок «Князь Олег», «Новосибирск» и «Белгород», корабельного ракетного комплекса с гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон», который в скором времени поступит на вооружение ВМФ».

В октябре Минобороны сообщило о проведении первых двух испытательных пусков «Циркона» с подлодки проекта 885 «Северодвинск» – из надводного и подводного положений. Отмечалось, что

комплекс систем управления ракетным оружием подлодки и сама ракета отработали в штатном режиме без замечаний. По данным Минобороны, цели испытаний достигнуты – отработан и подтвержден подводный старт ракеты.

По мнению заместителя директора Института политического и военного анализа Александра Храмчихина, несмотря на развитие судостроительной отрасли, успешное выполнение планов по модернизации ВМФ России, он остается «самой проблемной областью по объективным причинам».

«Флот строится дольше всего и дороже всего. В России не очень хорошо обстоят дела с производственными судостроительными мощностями, именно в этой сфере мы много потеряли — крупные корабельные заводы остались на Украине. Сейчас выбывает из строя больше кораблей, чем строится, и это трудно компенсировать. Ситуация на разных флотах складывается разная», – сказал эксперт.

По словам Храмчихина, по сравнению с другими флотами, «Тихоокеанский флот (ТОФ) находится в бедственном положении».

«ТОФ – слишком большая операционная зона, и сегодняшнего состава сил не хватает, чтобы обеспечить полноценное решение задач, прежде всего, в дальней океанской зоне. Но это вопрос ближайшего будущего, когда на ТОФ поступят новые корабли дальней морской зоны, будут наращены и подводные силы. В прибрежной зоне ТОФ решает свои задачи, он способен обеспечить экономическую деятельность как рыбопромышленного комплекса, так и всех российских нефтегазовых предприятий этой экономической зоны», – отметил Федоров.

Ранее командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц рассказал в интервью газете «Красная звезда», что корветы «Совершенный», «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» показали успехи в ракетных стрельбах зенитным ракетным комплексом «Редут» по ракетам-мишеням «Малахит» в акватории Японского моря. Также морская пехота ТОФ одной из первых в ВМФ России освоила новейшие боевые машины пехоты БМП-3 флотской модификации.

«Недавно в состав Тихоокеанского флота вошла третья дизельная подводная лодка проекта 636.3 «Магадан». Ее мы ждем в родном пункте базирования в 2022 году, после совершения межфлотского перехода с Балтийского флота, где она сейчас находится. Также в 2022 году в состав флота войдет четвертая подлодка этого проекта – «Уфа». Совсем недавно во Владивостоке из транспортного дока был спущен на воду четвертый по счету для Тихоокеанского флота корвет проекта 20380 «Резкий», построенный на Амурском судостроительном заводе. На этом же заводе в августе этого года были заложены корветы проекта 20380 «Грозный» и корвет проекта 20385 «Буйный». В сентябре заложен шестой корвет проекта 20380 «Бравый» для ТОФ», – заявил Авакянц.

В настоящее время для ТОФ в Комсомольске-на-Амуре строятся четыре малых ракетных корабля проекта 22800 «Ржев», «Удомля», «Уссурийск» и «Павловск», планируется модернизировать большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» проекта 1155.

Говоря о Черноморском флоте (ЧФ), военный эксперт Виктор Литовкин отметил важность его сегодняшнего усиления на фоне обострившейся военно-политической ситуации в регионе. В этом году США и их союзники по НАТО увеличили свою активность в Черном море.

По словам Литовкина, большой минус ВМФ в том, что «не строятся большие судостроительные заводы или их строительство идет медленно».

«России нужны заводы для крупнотоннажных кораблей, она не может владеть только прибрежным флотом. Ей нужно создавать океанские корабли – крейсеры, фрегаты, готовить почву для строительства авианосцев. Авианосцы нужны.

Пора определиться, какие именно – с ядерной силовой установкой или газотурбинной, с катапультой или трамплином», — сказал эксперт.

Литовкин подчеркнул, что ВМФ – это не только корабли. «Это и берег, и авиация, и системы ПВО и ПРО. ВМФ – это и базы в различных районах мирового океана. Это и мощный тыл, способный обеспечить флот всем необходимым. Когда ВМФ России будет развиваться как комплекс, тогда он будет непобедим», – считает Литовкин.

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