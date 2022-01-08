«Украинская истощенная авиация». Как Киев хочет модернизировать ВВС

Воздушные силы Украины оснащены устаревшими самолетами, изготовленными еще в СССР, к тому же их катастрофически мало по сравнению с российскими ВКС, утверждает американский журнал Forbes. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок изучил, как Украина собирается решать этот вопрос.

«Украинская истощенная боевая авиация будет не способна остановить российские Воздушно-космические силы в случае вторжения», – пишет Forbes. «СССР сделает все, чтобы помочь славным союзным войскам» 6 января 1945 года премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль обратился к главе СССР... 06 января 12:47

Все дело в том, по мнению издания, что на вооружении российских ВКС стоят сотни новых и современных самолетов, включая Су-35, Су-34, Су-57 и МиГ-35. В то время как на оснащении ВВС Украины состоят устаревшие и далеко не новые Су-24, Су-25, Су-27 и МиГ-29, поступившие в части и соединения еще до 1991 года. За последние тридцать лет Украина не купила ни одного нового боевого самолета.

При этом в Киеве не испытывают никаких иллюзий по поводу реальных боевых и оперативных возможностей своих сил воздушной обороны. Украина планирует переоснастить свою военную авиацию новыми боевыми самолетами. Реализация этого масштабного проекта предполагается в течение 2022-2035 годов. План одобрен Военным советом Воздушных сил ВС Украины еще 15 мая прошлого года.

К 2030 году не менее двух авиационных бригад тактической авиации должны быть полностью переоснащены новыми самолетами и доведены до уровня постоянной боевой готовности.

К 2035 году вся устаревшая боевая техника должна быть выведена из состава Воздушных сил. ВВС должны быть доведены до боеготового состояния «нового образца». Система управления, всестороннего обеспечения, личный состав должны быть готовы к эффективному боевому применению приобретенных способностей во всех возможных сценариях ведения военных действий.

Существующая модель украинской тактической авиации должна претерпеть изменения в направлении унификации и трансформироваться к модели многофункциональных воинских частей тактической авиации, вооруженных единственным типом многоцелевого истребителя поколения 4++ зарубежного производства (типа Saab JAS-39E/F Gripen, F-16 Block 70/72 или другие), что позволит обеспечить унификацию и экономию средств. «Германия не в восторге от того, что Украина милитаризуется» Министр обороны Украины Алексей Резников в конце декабря обвинил немцев в блокировке поставок... 07 января 17:31

Общий объем финансовых ресурсов, нужных для реализации мероприятий развития авиации Воздушных сил, за весь период развития до 2035 года оценивается на уровне 320 млрд гривен (это почти $12 млрд).

Реализация плана требует значительных финансовых ресурсов, выходящих за рамки текущего финансирования Вооруженных сил Украины, и невозможна без поддержки правительства Украины и зарубежных партнеров Киева. В частности, эта реализация потребует разработки государственной целевой программы переоснащения тактической авиации (закупки многоцелевых истребителей), а также военно-технической помощи от стран-партнеров.

Облик Воздушных сил Украины образца 2035 года производит впечатление целостной картины. Переход на только один тип многофункционального самолета поколения 4++ существенно сократит затраты на содержание авиапарка Украины.

Главное препятствие на пути реализации облика Воздушных сил Украины — обеспеченность этих планов финансовыми ресурсами. Каждый новый боевой самолет западного производства будет обходиться Киеву существенно дороже $100 млн.

Помимо этого, речь пойдет о полном переоборудовании наземной инфраструктуры и закупке вооружения для этих самолетов, о чем в украинских планах не сказано. Те авиационные средства поражения, которыми располагает Киев, абсолютно не подходят для западной авиатехники. Потребуется либо модернизация закупаемой техники, что явно неразумно, либо в полном объеме закупка западного вооружения.

Поэтому на реализацию заявленного количества самолетов в 72-108 единиц в Киеве к 2035 году могут и не выйти. Понятно, что украинские политики и военные рассчитывают на поддержку своих западных партнеров, как финансовую, так и на продажу (или даже бесплатную поставку) техники, уже бывшей в эксплуатации. В частности, в Соединенных Штатах уже озвучиваются мнения о возможной поставке частям и соединениям Воздушной обороны Украины истребителей типа F-16С/D из наличия ВВС США.

В этом случае есть риск получить технику полностью или почти полностью выработавшую свой ресурс.