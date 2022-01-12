Новый «Белый лебедь». Ракетоносец Ту-160М совершил первый полет

Первый построенный в России с нуля стратегический сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М в небе над аэродромом Казанского авиационного завода,

Модернизированный по поручению президента Владимира Путина, самый крупный и самый мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет поднялся в воздух с аэродрома Казанского авиационного завода. Почему модель решили улучшить и чем она отличается от других — в материале «Газеты.Ru».

Стратегический ракетоносец Ту-160М, модернизированная версия самолета Ту-160, совершил первый полет. Программа воспроизводства самолетов была развернута по поручению президента России Владимира Путина в 2015 году.

«Полет проходил на высоте 600 метров и длился около 30 минут. Экипаж летчиков-испытателей ПАО «Туполев» выполнил маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе», — сообщается на сайте «Ростеха».

Как рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров, слова которого цитирует пресс-служба госкорпорации, был восстановлен полный цикл производства Ту-160, но уже в модификации «М» и с применением цифровых технологий. При создании самолетов использовались модернизированные двигатели, модернизированные системы управления, навигационные системы и системы управления вооружением.

«Большую роль в восстановлении производства уникальных самолетов сыграла модернизация Казанского авиационного завода: было обновлено оборудование цехов, летно-испытательная база, запущена в работу крупнейшая в мире установка электронно-лучевой сварки и вакуумного отжига титана», — отметил министр. Сотрудники предприятия прошли дополнительную подготовку, было обновлено более 40% оборудования цехов.

По словам гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, системы и оборудование самолета модернизированы на 80%. «Принципиальная важность сегодняшнего события в том, что новая машина полностью построена заново, с нуля», — подчеркнул он.

Испытания первого Ту-160М начались в ноябре 2019 года. В Минобороны ранее сообщили, что два ракетоносца Ту-160М поступят в дальнюю авиацию уже в 2022 году. Вице-премьер Юрий Борисов отмечал, что «самолет может совершить пробег с новыми двигателями НК-32».

О Ту-160

Модель самолета была создана в 1970-е годы, но по-прежнему остается самым тяжелым боевым самолетом и самым крупным в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом. Кроме того, Ту-160 лидирует по скорости среди бомбардировщиков.

На вооружении ВКС России к настоящему моменту находятся 17 стратегических бомбардировщиков Ту-160. Самолеты имеют собственные имена, к примеру, последний ракетоносец выпустили в 2017 году, присвоив ему имя главкома ВВС Петра Дейнекина. Из-за особой грациозности модель называют «Белым лебедем».

Как указывал в беседе с «Газетой.Ru» авиационный эксперт Юрий Пеляев, зафиксированная в 2010 году дальность полета самолета составляет 18 тыс. километров. «Взлетев под Саратовом, а затем дозаправившись, скажем, в районе Южно-Китайского моря, где дежурят российские топливозаправщики Ил-78, они в течение нескольких часов могут оказаться вблизи берегов США», — подчеркивал он.

Модернизация армии

Президент России Владимир Путин во время декабрьского заседания коллегии Минобороны заявлял, что доля современных вооружений в российской армии превысила 71%. «Вооруженные силы четко, без сбоев выполнили все стоящие перед ними задачи. Была продолжена масштабная работа по модернизации армии. В результате доля современного вооружения в войсках превысила 71%, а в стратегических ядерных силах — 89%», — отмечал президент, призвав «двигаться таким же темпом».

Путин также подчеркивал, что военное ведомство должно обеспечить освоение новых форм и способов действия войск. В России всегда «уделяли, уделяют и будут уделять «повышенное внимание развитию вооруженных сил и укреплению обороноспособности страны, добавлял он.

В прошлом году соединения дальней авиации были пополнены четырьмя модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-95М. В настоящее время проходят модернизацию стратегические ракетоносцы Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3.