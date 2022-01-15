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Армия

Российские миротворцы вернулись из Казахстана

Минобороны: самолеты с войсками ОДКБ приземлились в Ивановской области

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Десять самолетов с российскими десантниками из состава миссии ОДКБ в Казахстане вернулись в Россию. По данным Минобороны, миротворцы приземлились в Иваново, на аэродроме Северный. Солдаты и офицеры миротворческой миссии должны направиться в пункты постоянной дислокации. Одновременно с этим казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить работу над созданием Сил спецопераций.

На аэродром Северный в городе Иваново прибыли все десять самолетов с российскими миротворцами из состава сил ОДКБ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

«После посадки последнего борта на летном поле аэродрома пройдут торжественные мероприятия встречи российских десантников, успешно выполнивших все поставленные задачи. По окончании торжественного митинга личный состав приступит к разгрузке техники», — говорится в сообщении военного ведомства.

Наконец, миротворцы убудут после торжеств и разгрузки бронемашин в пункт своей постоянной дислокации, сообщили в министерстве.

ТАСС сообщает, что на подмосковный аэродром Чкаловский из Казахстана также прилетели самолеты – по два Ан-124 «Руслан» и Ил-76. На них также в Россию прибыла техника и личный состав миротворческих сил ОДКБ.

Всего из Алма-Аты сегодня ждут 15 самолетов Ил-76 и три Ан-124.

Вывод миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана начался 13 января, перед этим президент республики Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении миссии миротворцев. Домой вернулись также военнослужащие из Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.

Решили за час

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Казахстан столкнулся с попыткой внешнего вмешательства во внутренние дела.

«Мы понимаем, что события в братской нам республике — очередная попытка внешнего вмешательства во внутренние дела независимых государств, а угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, являются общими для большинства государств на постсоветском пространстве», — сказал Лукашенко.

Он также отметил успешное завершение миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане по урегулированию беспорядков, и подчеркнул, что операция стала сигналом всем, кто «точит меч» по периметру белорусско-российской границы.

По его словам, вместе с президентом России Владимиром Путиным вопрос об операции миротворцев в Казахстане они решили «за час».

«Я скажу больше, без хвастовства. Вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами — России и Беларуси — в течение одного часа. Был намечен замысел, министерства обороны <...> детализировали в генеральных штабах замысел двух президентов, и уже через несколько часов вылетели первые самолеты в Казахстан. Все было сделано быстро и решительно, без колебаний», — сказал Лукашенко.

Что будет дальше

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу заявил, что нужно ускорить работу по созданию Сил спецопераций. Токаев в ходе совещания с силовиками также подчеркнул, что неприемлемы нарушения прав граждан в ходе антитеррористической операции и проведения следственных действий. Ранее президента Казахстана заявил, что участников мирных протестов нельзя судить слишком строго.

Как сообщает РИА «Новости», сейчас ситуация на вокзалах Алма-Аты спокойная, прилегающие районы патрулируют вооруженные силовики.

Кроме того, сотрудники коммунальных служб и строители начали наводить порядок в сожженном здании алма-атинской мэрии.

Миротворцы ОДКБ за все время операции в Казахстане ни разу не вступили в конфликт с местным населением, заявил накануне генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

«За все эти дни у нас не было ни одного конфликта между нашими миротворцами и местным населением. Наоборот, чувствовалась такая поддержка и понимание действий миротворцев», — заявил он.

По словам Зася, миротворцы в Казахстан прилетали «с четким осознанием, что летят в дружественную страну, что они летят в страну не воевать, а обеспечивать мир и безопасность».

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