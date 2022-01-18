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Армия

«Дали приказ – через пару часов: «Здравствуй, Алма-Ата!»

Экс-командующий ВДВ Георгий Шпак рассказал об операции ОДКБ в Казахстане

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Военнослужащие РФ контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме Чкаловский в Московской области, вернувшиеся из Казахстана, 15 января 2022 года

Военнослужащие РФ контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме Чкаловский в Московской области, вернувшиеся из Казахстана, 15 января 2022 года

Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
Генерал-полковник Георгий Шпак командовал ВДВ России с сентября 1996 года по сентябрь 2003 года, занимался организацией миротворческих миссий десантников на территории бывшей Югославии. В интервью «Газете.Ru» генерал оценил действия миротворцев ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) во время операции в Казахстане.

– Георгий Иванович, вы командовали ВДВ, когда в Боснии и Герцеговине действовала миротворческая бригада, созданная на базе подразделений двух воздушно-десантных дивизий. Именно десантный батальон этого соединения совершил марш-бросок 12 июня 1999 года на Приштину и занял аэропорт «Слатина», опередив НАТО. Как вы сейчас оцениваете тот опыт?

– Это был первый опыт участия российских ВДВ в миротворческой миссии в составе международного контингента. В той ситуации сыграла огромную роль именно оперативность, когда удалось опередить танковую колонну англичан буквально на несколько часов и занять аэродром. Быстро окольцевали территорию, расставили посты и заставы, завели внутрь технику и выставили предупреждающие щиты об открытии огня на поражение. То есть задачу выполнили максимально быстро и без потерь. Не было цели уничтожить противодействующую сторону, а лишь нейтрализовать ее, создать линию разграничения и не допустить гибели мирных граждан.

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Георгий Шпак

Георгий Шпак

Александр Рюмин/ТАСС

– Можно сравнить тот опыт с нынешней операцией миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан, основу которого составили именно российские десантники?

– Опыт был наработан и прежде. В декабре 1979 года подразделения 103-й воздушно-десантной дивизии первыми приземлились в Кабуле, заняли правительственные учреждения и блокировали гарнизоны афганской армии. Решающую роль сыграли российские десантники и в операции по принуждению Грузии к миру в августе 2008 года. При этом в ВДВ внимательно изучали и опыт операций армии США, в том числе и в Афганистане. Так что нынешний стремительный ввод десантников в составе миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан – это симбиоз накопленного опыта. Операция и на этот раз, на мой взгляд, была проведена блестяще.

– Почему выбор остановился именно на отправке в Казахстан десантных подразделений?

– Да потому что десантники оказались шустрее! Возможно, что рассматривался и вариант отправки в Казахстан 15-й мотострелковой бригады, которая является миротворческой. Однако ставка в итоге была сделана на подразделения ВДВ, которые не случайно называют войсками первого удара, и они входят в силы быстрого реагирования. Опять же, сыграло свою роль то обстоятельство, что у десантников отлажено взаимодействие с Военно-транспортной авиацией (ВТА), к аэродромам которой, образно говоря, «проторена дорожка». Получив боевой приказ, десантники в состоянии в короткое время добраться до аэродромов и быстро погрузиться в самолеты – это отработано до мелочей, промедление недопустимо.

У ВДВ также имеется опыт участия в других миротворческих операциях, а 31-я отдельная десантно-штурмовая бригада из Ульяновска входит в состав Сил оперативного реагирования ОДКБ. Так что выбор не случайно остановился именно на десантниках, а общее командование миротворческого контингента было возложено на командующего ВДВ Андрея Сердюкова – опытного военачальника.

– Как на ваш взгляд можно оценить прошедшую операцию ОДКБ?

– Во-первых, она была организована в кратчайшие сроки. Во-вторых, были согласованы действия сложной структуры, в которую входят подразделения разных стран, с разными органами военного управления, дислоцированными на большом удалении друг от друга. Все согласования прошли крайне быстро, без проволочек, в результате чего был достигнут фактор организованной внезапности. Мне в большей степени понравился именно первый этап, когда миротворцы свалились «как снег на голову» террористов.

Здесь сказался и колоссальный опыт участия России, в том числе и десантных подразделений, в миротворческих операциях. В Казахстане он очень пригодился. Руководство операцией учло и характер территории, на которой предстояло действовать, и грамотно выбрали используемые силы из числа лучших и подготовленных подразделений, и определили наиболее важные объекты, которые нужно было взять под контроль в первую очередь.

Что бы еще отметил – спокойные лица российских десантников, их уверенные и отлаженные действия. Ни страха, ни растерянности. В отличии от местных военных, которые выглядели откровенно слабыми и напуганными.

– Большая часть наблюдателей отмечала, что миротворческая операция была проведена очень организованно, но, возможно, были и недостатки, над которыми еще стоит поработать?

– Как наблюдатель в данном случае со стороны, могу отметить, что организация в проведении операции была на самом высшем уровне. Это касается и оперативности доставки подразделений, и занятие определенных позиций с последующим контролем территории. Даже в бытовом плане все было четко спланировано – бойцам было что поесть и где поспать. Может, какие-то огрехи и имели место быть, но они были настолько незначительными, что о них даже нет смысла говорить. В рамках отведенной миссии, где не предусматривались прямые боевые действия, все было выполнено безукоризненно.

– Какие особенности именно операции в Казахстане вы бы отметили?

– Повторюсь – это именно оперативность, как подразделений ВДВ, так и ВТА. Счет шел на часы и минуты, а не растягивался на сутки. Дали приказ – через пару часов «Здравствуй, Алма-Ата!». Никто, в первую очередь боевики, не ожидал такой оперативности.

– Почему операция была проведена в сжатые сроки?

– Это вопрос больше к казахстанскому руководству, которое поняло, что теряет власть в республике. Они запросили поддержки у стран ОДКБ, на которую союзники оперативно откликнулись. Но вот кажется, что были задействованы и другие рычаги реагирования, которые повлияли на сам молниеносный ход проведения операции. Помощь Казахстану могли и предложить, но это уже другой вопрос. Здесь есть две ключевые позиции – быстро прилетели на помощь и быстро свернули деятельность миротворческой миссии по просьбе законного правительства Казахстана.

– Нынешний опыт проведения миротворческой операции ОДКБ может пригодиться для других стран?

– В военном плане, конечно же, пригодится, если будет такая необходимость. Страны называть не буду, но политическая ситуация сейчас не вызывает оптимизма в Узбекистане, Киргизии... В Белоруссии и раньше помогли одним лишь присутствием российских десантников на совместных учениях. Вот и сейчас президент Александр Лукашенко говорит, что мы, имея ввиду ОДКБ, приобрели колоссальный опыт, поняли, как бороться с этими делами.

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