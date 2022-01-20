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Армия

«Раньше у Токаева была кличка – «мебель». Кто и почему протестовал в Алма-Ате

Казахский правозащитник Тихонов отрицает участие террористических группировок в беспорядках

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Во время массовых беспорядков в Алма-Ате, 4 января 2022 года

Во время массовых беспорядков в Алма-Ате, 4 января 2022 года

Павел Михеев/Reuters
Правительство Казахстана утверждает, что к январским беспорядкам в стране причастны некие «международные террористические группировки». Доказательства этой версии пока нет. «Газета.Ru» пообщалась с Дмитрием Тихоновым, правозащитником из «Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности», который был свидетелем столкновений военных с протестующими в Алма-Ате.

– Протесты в Алма-Ате начались четвертого января. Где вы были в этот момент?

– Был в толпе, находился в эпицентре событий. Сначала вышел к театру «Алатау», где собралось большое количество протестующих. Я правозащитник и пришел не протестовать, а наблюдать.

– Что вы видели?

– Все сначала было мирно, хотя людей было много. Я видел, как у парка собрались активисты «Оян, Казахстан!». Это молодежное движение. Основной их лозунг был «Казахстан без Назарбаева». Толпу активистов разогнали, всех арестовали. Около «Алма-Аты Арена» тоже была акция протеста, но уже каких-то других активистов. Разогнали и их.

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Дмитрий Тихонов, правозащитник из «Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности»

Дмитрий Тихонов, правозащитник из «Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности»

Из личного архива

– Кто был участником протеста?

– Собирались обычные алмаатинцы и жители пригородов. Люди выходили семьями с детьми, были и пожилые. Но в основном была молодежь. Они были на адреналине от происходящего, в них чувствовалась агрессия. Например, если рядом с ними проезжали полицейские машины, то молодые кидались на них, пытались разбить стекла. Но это были только попытки. Люди повзрослее их останавливали и самостоятельно разворачивали полицейские машины, чтобы они спокойно уезжали. В основном люди двигались мирным маршем к центру города.

– На тот момент уже были пострадавшие?

– Пострадавших на тот момент не было. Протестующие так и не тронули гражданские машины. Но когда люди дошли до площади, полиция применила силу. Начался разгон мирного митинга.

– Как действовали силовики?

– В отношении протестующих были применены слезоточивые гранаты, светошумовые гранаты, резиновые пули. После этого, около часа ночи, начались столкновения. Примерно в восемь утра военные смогли вытеснить народ на окраину города, к рынку «Алтын Орда». К 11.30 утра опять начали выходить, и столкновения стали жестче. Пятого января к мирным протестующим первый раз переменили специальные средства защиты. В этот же день протестующие начали отбирать эти средства защиты у военных. До этого момента у протестующих на руках не было никакого оружия.

– Когда произошло первое жесткое столкновение?

– Уже к полудню столкновения перешли в центр города. Молодежь была в обмундировании полицейских. У них были палки, щиты, дубинки. Позже, около 17:00, во всем Казахстане отключили интернет. По городу пошли слухи – часть военных перешли на сторону народа. Кто не переходил, того брали в плен.

– Как брали в плен сотрудников силовых структур?

– Полицейских, военных ставили на колени. Их заставляли снимать форму. Если силовики снимали – их отпускали. Нет – сдергивали погоны. Разумеется, еще отбирали оружие.

– Потом протестующие штурмом взяли мэрию (акимат)?

– Да. Я видел, что здание мэрии охраняли молодые и безоружные курсанты. Им вообще было нечем обороняться. Они стояли в военной форме и в касках. Все. Разгоряченные протестующие легко взяли здание. У меня получилось выдернуть из толпы одного избитого курсанта. Он был весь в крови. Я посадил его в машину, чтобы он уехал.

– Когда прозвучали первые выстрелы?

– После захвата мэрии. Протестующие двинулись к резиденции нашего первого президента Нурсултана Назарбаева. Жертвы среди протестующих появились именно в этот момент. Проблема в том, что мы до сих пор не знаем, сколько человек было убито, а сколько пострадало. Информацию старается искать наша организация, а еще активисты и журналисты.

– Как вы ищете информацию об умерших и пострадавших?

– На данный момент мы составляем списки погибших, пропавших и пострадавших. Информацию ищем везде. Звоним в больницы, морги, просматриваем посты в социальных сетях. Также многие родственники пострадавших или сами пострадавшие передают нам информацию.

– Власти Казахстана заявляют о 225 убитых. Сколько нашла ваша организация?

– Нам пока удалось идентифицировать 53 убитых человека. Среди них 12-летний мальчик, который во время протестов пошел с матерью в аптеку. Он только сделал снимок на телефон со вспышкой, а через секунду его голову раздробила пуля. Еще была семья, которая ехала в машине по городу. За ними ехали военные, они просили остановиться гражданскую машину. Но машина не остановилась. Тогда силовики выстрелили ей вслед. Военные убили мать троих детей, сидящую в машине. Еще известно о смерти отца двоих малолетних детей. Его расстреляли военные на блокпосту в Таразе.

– Из активистов, правозащитников и журналистов много погибших, пострадавших?

– Один активист погиб. Также нам поступала информация, что были арестованы журналисты. Среди них есть и работники государственных СМИ. Из правозащитников никто не пострадал. Хотя мне в голову чуть не попала граната со слезоточивым газом.

– Заместитель руководителя администрации президента Даурен Абаев рассказал об одном случае, когда молодого курсанта обезглавили террористы. Этому есть подтверждение?

– Никаких подтверждений этой истории нет. Нет свидетелей, нет фотографий, нет имен. Прошло больше недели, а власти не предоставили ни одного доказательства присутствия террористов. Они показали по телевизору бедолагу из Киргизии, который под давлением себя оговорил. Правда, позже друзья и родственники узнали в «безработном» мужчине известного джазового певца Викрама Рузахунова.

А недавно по телеканалу «Хабар 24» показывали репортаж, в котором задержанные иностранные граждане демонстрировали развернутый паспорт Индии. Также фотографию паспорта демонстрировали силовики. Видео было не только на телеканале, но и в социальных сетях Комитета национальной безопасности Казахстана.

Но стоило нам, смотрящим эту запись, нажать на паузу, как все стало очевидным. На экране был обычный казахстанский паспорт с обычной визой в Индию. Помимо этого находили иностранцев среди граждан Киргизии, мигрантов. В основном их и хватали.

– А как же криминальный авторитет «Дикий» Арман, которого задержали власти республики?

– С ним история ясна. Город остался без власти, и тут же появились различные чисто криминальные группировки, в которые входили подобные Арману.

– Если не террористы, то кто захватывал военные склады с оружием? Кто знал об их расположении?

– Оружие хранится в департаментах полиции. Эта информация известна и очевидна. Когда в народ пытаются стрелять, народ начинает отвечать. Со стороны тех, кто воспользовался ситуацией, было логично, где можно взять средство защиты.

– Получается, террористов не было?

– Террористы – это байка, посыл власти Касым-Жомарта Токаева. В Казахстане говорят, что боевики захватывают морги и увозят тела своих. Поэтому якобы пока нет доказательств. Тогда где массовые захоронения? Я видел все своими глазами. Это был обычный народ. Основная масса – жители пригородов. Бородатых суфистов и ваххабитов, которые носились бы по городу с оружием и кричали «Аллаху Акбар», не было.

– Кроме приезжих погромы никто не устраивал?

– Устраивали беспредел не только они. Многие городские жители, которые не участвовали в протестах, выходили под шумок на улицу и грабили магазины. У меня рядом с домом есть большой супермаркет, и я видел мародерствующих горожан. Вся дорога напротив была усыпана картонными коробками от продуктов.

– Протесты были стихийными или за спинами протестующих стоят какие-то кукловоды?

– Мне кажется, тут все смешалось друг с другом. Возможно, тут вмешались кланы, но из всей этой ситуации единственно выигравший человек – это действующий президент. До протестов президентом Токаева никто не считал. Вся власть сохранялась за Назарбаевым. Но из-за протестов действующий президент получил полную власть. Он убрал значимые фигуры, и единственный человек, кто выиграл, – это он. А ведь раньше у Токаева была кличка – «мебель».

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