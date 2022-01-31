«Учения как способ попрошайничать». Зачем Украина демонстрирует ракету «Нептун»

Военно-морские силы Украины (ВМСУ) на учениях в Черном море отработали взаимодействие флота с другими видами и родами вооруженных сил и применили ракету Р-360 «Нептун». «Газета.Ru» разбиралась, насколько эффективны эти ракеты.

В пресс-службе ВМСУ рассказали, что в учениях участвовали корабельно-катерные тактические группы, самолеты, вертолеты, артиллерия и подразделения морской пехоты. «К участию в тренировке присоединилось подразделение, в котором находится украинский мобильный ракетный комплекс с противокорабельными ракетами Р-360 «Нептун». Ракета поразила условную цель», – говорится в сообщении пресс-службы ВМСУ в Facebook. «Кого попало добровольцем в Донбасс не пустят. Будет жесткий отбор» Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают к границам непризнанных Донецкой и Луганской народных республик... 31 января 14:23

«Нептун» – дозвуковая маловысотная ракета, которая может применяться для уничтожения кораблей водоизмещением до 5 тыс. тонн. На вооружение ВСУ его приняли в 2020 году.

В украинских медиа «Нептун» часто называют «уничтожителем Крымского моста». Связано это с интервью, которое в июле 2019 года дал сетевому изданию LB.ua бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов. «Крымский мост может быть уничтожен в течение нескольких минут крылатыми ракетами «Нептун», созданными на Украине», – утверждал Турчинов.

По мнению главного редактора журнала «Национальная оборона», директора Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игоря Коротченко, все ракетные разработки Украины находятся в стадии испытательных пусков. Это касается, в том числе, «Нептуна».

«Главная проблема – отсутствие современной головки самонаведения у этих ракет. Учитывая, что на Украине не было соответствующего опыта во времена СССР, трудно представить, чтобы за последние годы, в условиях развала и хаоса украинский ВПК смог бы создать соответствующий центр компетенции»,

– рассказал эксперт «Газете.Ru».

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков отметил, что «Нептун» – не новая разработка.

«Ракета «Нептун» – модификация советской противокорабельной ракеты Х-35 для уничтожения ракетных, торпедных, артиллерийских целей, кораблей. Учитывая состояние научно-технического комплекса Украины в настоящее время сомнительно, что были проведены серьезные доработки в плане модернизации головки самонаведения ракеты. Даже если Украине в этом помогали США, то существенно повысить помехоустойчивость по сравнению с тем, что было на этих ракетах, маловероятно», – рассказал «Газете.Ru» Сивков.

По его словам, боевая часть ракеты небольшая – около 160 кг. «Поэтому залпы небольшим количеством этих ракет – тремя-четырьмя – серьезной угрозы для российских надводных кораблей, оснащенных современными средствами ПВО, не представляют», – считает Сивков. «Российская АПЛ с «Цирконом» рядом с Нью-Йорком – страшный сон для США» Российские атомные подводные лодки в рамках учений были направлены в Атлантику к побережью США... 30 января 21:01

По мнению эксперта, вопрос еще и в том, имеет ли возможность Украина организовать залп хотя бы из нескольких десятков ракет.

«В настоящее время, в лучшем случае, Украина может организовать залп в пределах 10-12 ракет. Такой залп российская корабельная группа в составе 2-3 кораблей с современными средствами ПВО и радиоподавления отразить сможет с минимальными потерями. Других противокорабельных ракет, более серьезных чем «Нептун», у Украины нет», – сказал Сивков.

Коротченко также считает, что на данный момент эти ракеты «не представляет существенную угрозу для российских кораблей».

Говоря о ПВО Черноморского флота, эксперт отметил, что его базы прикрыты, в частности, комплексами Тор-М2. «Сами корабли Черноморского флота обладают соответствующими средствами ПВО корабельного базирования. Поэтому в целом угроза ракета «Нептун» несущественна», – сказал эксперт.

В сентябре 2021 года гендиректор конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев в интервью украинскому изданию «Луч»

говорил о необходимости провести модернизацию «Нептуна» и связывал это с тем, «Украина за 30 лет независимости ни разу никому не заказывала работы по модернизации ракетных систем».

«30 лет прошло, у нас есть системы, которые остались от Советского Союза, и мы проводим продление ресурса – и ракет и комплексов. Но продолжать их вечно мы не можем», – утверждал Коростелев.

«Модернизация с тех пор, естественно, проведена не была. И это не реально. С точки зрения современной техники «Нептун» – ракета без руля и без ветрил. Угрожать Черноморскому флоту России такой ракетой смешно. Зачем это делается? Возможно, это повод показать западным партнерам уровень украинского морского вооружения и таким образом выпросить что-то более-менее нормальное на фоне общей военной истерии. Если эти учения – способ попрошайничать, то в них есть смысл», – предположил военный эксперт, капитан 1 ранга в отставке Игорь Масленников.