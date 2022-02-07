Пополнение в Хмеймиме. Белоруссия отправляет солдат в Сирию

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Минобороны и МИД РФ провести переговоры и подписать с минскими властями соглашение об отправке белорусских военных в Сирию. Они будут подчиняться командованию российского контингента и оказывать гуманитарную помощь.

200 белорусов

«Одобрить представленный Минобороны России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти… и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством РФ и правительством Республики Белоруссия о сотрудничестве в области оказания гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике. Поручить Минобороны России провести совместно с МИДом России переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства РФ указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера», — говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, белорусские военные будут оказывать в Сирии гуманитарную помощь совместно с соответствующими подразделениями ВС РФ.

«Белорусский воинский контингент привлекается к выполнению мероприятий исключительно в гуманитарных целях вне зоны боевых действий», — подчеркивается в документе. Белорусский контингент в Сирии будет подчиняться военным России Белорусский контингент, отправленный для оказания помощи Сирии, будет в оперативном подчинении... 07 февраля 22:23

Белорусские военные будут размещены в местах дислокации российской авиационной группы. Всего в Сирию отправятся 200 человек. Также отмечается, что задачи белорусского контингента определяются и устанавливаются уполномоченным органом белорусской стороны и согласовываются с уполномоченным органом российской стороны.

На период пребывания в Сирии белорусский контингент «оперативно подчиняется центру (по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев на территории Сирийской Арабской Республики) вооруженных сил Российской Федерации».

Однако он остается под командованием уполномоченного органа белорусской стороны. Запреты и ограничения на ввоз и вывоз вещей, фото, видео аудиозаписей и на разглашение геолокации, действующие для российских военнослужащих, распространятся и на белорусских солдат.

Российская сторона на безвозмездной основе организует материально-техническое обеспечение, включая обмундирование, предоставит белорусам транспорт и технику. РФ также осуществит их перевозку к месту дислокации и обратно. В случае угрозы жизни – эвакуацию. Вооружение, военная техника, боеприпасы – их Россия также предоставит.

Кроме того, российская сторона организует подготовку к отбытию в САР. Также в документе отмечается, что белорусские военнослужащие в месте дислокации будут иметь право на ношение, хранение и применение оружия.

Как уточняет Telegram-канал SputnikBy, белорусский контингент будет размещен на российской авиабазе Хмеймим.

Изменение конституции

Основой для заключения такого соглашения стали российско-белорусские договоры о дружбе, военном сотрудничестве и создании Союзного государства. Согласно белорусской конституции, военнослужащие республики не могут выполнять задания за ее пределами. Именно поэтому власти страны ранее отказывались от участия в сирийской кампании. Мишустин поручил подписать соглашение с Минском о поставке гумпомощи в Сирию Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минобороны и МИД РФ провести переговоры и подписать... 07 февраля 22:23

Однако в проекте обновленной конституции, референдум по принятию которой должен состояться в феврале, такого положения больше нет. Как сообщает «Коммерсант», в случае ее принятия, Всебелорусское национальное собрание «по предложению президента» сможет инициировать военную операцию за рубежом «для участия в обеспечении коллективной безопасности и деятельности по поддержанию международного мира и безопасности».

Ранее, в рамках гуманитарной миссии, 28 января, российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) привез по 5 тонн продовольствия в четыре населенных пункта сирийских провинций Хама, Хомс и Идлиб. Раздача гумпомощи была организована так, чтобы не возникло давки.

А 15 января российские военнослужащие доставили 3,5 тонны продовольствия и школьные принадлежности с игрушками детям сирийского поселка Шамид аль-Махадра в провинции Латакия. Люди, проживающие в этой местности, выращивают оливки и цитрусовые, но это занятие приносит небольшой доход. Поэтому российская гуманитарная помощь здесь востребована.