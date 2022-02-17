«Уничтожить супероружие Москвы можно по дешевке»

Металлические частицы, микроволновое излучение и специальным образом созданные турбулентности смогут поразить российские и китайские гиперзвуковые крылатые ракеты (ГЗКР). Об этом пишет американский журнал The Foreign Policy со ссылкой на отчет Центра стратегических и международных исследований (CSIS). Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок изучил отчет.

«Гиперзвуковое оружие Китая и России представляет собой серьезную угрозу для Соединенных Штатов. Но нагрузки на ГЗКР от полета со скоростью более чем в пять раз превышающей скорость звука существенно повышают риск отказа ракеты в полете. Гиперзвуковым ракетам придется «прорезать» турбулентные слои атмосферы при температуре обшивки носителя в 4 тыс. градусов. При этом на выполнение маневров во время полета гиперзвуковой ракете придется тратить значительную энергию», – утверждает The Foreign Policy. «Заменит советские пирамиды». На что способна РЛС «Воронеж» Российская Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) к 2030 году будет полностью переведена... 16 февраля 20:33

Это означает что потенциально повредить корпус ракеты может даже самая крошечная посторонняя частица. «Уничтожить новое супероружие Москвы и Пекина можно по дешевке», – считает издание.

The Foreign Policy ссылается на отчет Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне. Авторы этого документа призывают администрацию Джо Байдена «развернуть новую схему широкомасштабной обороны от ГЗКР, которая выходит за рамки систем противоракетной обороны Пентагона».

В отчете озвучиваются неожиданные способы борьбы с ГЗКР.

В частности, предполагается использование самолетов для сброса металлических частиц на потенциальной траектории полета гиперзвуковой ракеты. В качестве другого варианта борьбы с ГЗКР предлагается использовать микроволновое излучение. В роли носителей генераторов микроволн планируется использовать крылатые ракеты или беспилотные летательные аппараты.

«В отсутствие других мер борьбы с ГЗКР создание подобных препятствий на траектории полета ГЗКР может привести либо к постепенному ухудшению характеристик гиперзвукового изделия, либо даже к его уничтожению. Электрические, оптические, тепловые или электромагнитные помехи от систем направленной энергии могут нарушить узкие пределы функционирования конструкции гиперзвукового оружия»,

– полагают эксперты CSIS.

Они утверждают, что подобные временные решения «могут бросить вызов бюджетам Китая и России и их терпению в разработке гиперзвуковых систем». В то же время в докладе CSIS скептически рассматриваются дорогостоящие лазеры как механизм борьбы с ГЗКР.

Ранее администрация Байдена признала, что Соединенные Штаты отстают в сфере разработки гиперзвукового оружия.

Уполномоченный представитель Пентагона по исследованиям и разработкам Хайди Шью еще в декабре 2021 года заявила, что она составила список асимметричных контрмер для борьбы с гиперзвуковым оружием и планирует проинформировать об этом министра обороны Ллойда Остина.

«Да, мы отстали в области гиперзвука. Но моя работа заключалась в поиске асимметричных способов противодействия гиперзвуку», – заявила Шью. «Заблокирует любые попытки вторжения». Как работает система минирования «Земледелие» На вооружение Южного военного округа (ЮВО) начали поступать новейшие инженерные системы дистанционного... 16 февраля 17:36

При этом в отчете CSIS подчеркивается, что ни одно из предложенных асимметричных решений не станет «гарантированно эффективным» в борьбе с гиперзвуковыми ракетами.

«Теоретически это правильно. Чем выше скорость ракеты, тем большую опасность для нее могут представлять подобного рода препятствия. Но дать точный ответ, остановят ли они ракету – нельзя. Нужен большой массив эмпирических данных. Пока это все, скажем мягко, бездоказательно. Главное же в другом. Чтобы поставить «поле препятствий» на пути траектории ракеты, нужно знать эту траекторию. Откуда потенциальный противник ее знает? Предсказать траекторию обычной сверхзвуковой маневрирующей ракеты невозможно. Предсказать траекторию маневрирующей гиперзвуковой ракеты – абсолютно нереально. Это означает, что или «поля защиты» нужно ставить наугад, или у американцев есть какой-то секрет, о котором они не говорят в отчете», – рассказал «Газете.Ru» генерал-майор ВВС в отставке, бывший научный сотрудник 30-го ЦНИИ Минобороны России Николай Рожков.

Анализ отчета позволяет делать вывод, что на данном этапе военному ведомству Соединенных Штатов в сфере борьбы с ГЗКР предлагается идти нетрадиционным путем.

Насколько будут эффективны сброс металлических частиц с самолетов и микроволновое излучение в области борьбы с ГЗКР – неизвестно. Доказать эффективность практически США не могут. Для этого надо проводить масштабные испытания и научно-исследовательские работы, для которых потребуются десятки гиперзвуковых мишеней, которых еще нет у Пентагона.

До этого в интервью изданию Sea Power вице-адмирал ВМС США Джон Хилл утверждал, что сбивать гиперзвуковые цели сможет американская ракета SM-6.

«У ракет SM-6 появляется возможность сбивать гиперзвуковые боеголовки. Мы не говорили об этом раньше, когда только начиналась разработка программы, однако это было изначальной идеей. По сути, это наш единственный рубеж обороны от гиперзвукового оружия»,

– заявил Хилл.

Однако на текущий момент SM-6 не достигает гиперзвуковой скорости.