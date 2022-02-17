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Армия

«У США не получилось начать войну в Донбассе. Они попробуют в Приднестровье»

Зачем Пентагон перебрасывает военных и бронетехнику в Румынию

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Бавария, Фильсек. Военная техника выезжает с военного полигона возле Фильсека. По данным министерства обороны США с полигона Вильсек в Румынию должна быть переброшена тысяча американских солдат

Бавария, Фильсек. Военная техника выезжает с военного полигона возле Фильсека. По данным министерства обороны США с полигона Вильсек в Румынию должна быть переброшена тысяча американских солдат

Global Look Press
Силы НАТО наращивают присутствие в Румынии. В страну переброшена бронетехника, Пентагон анонсирует возможность «дополнительного усиления». Потенциально это чревато блокировкой Приднестровской молдавской Республики (ПМР), где находится 1700 российских военнослужащих. Эксперты в разговоре с «Газетой.Ru» оценили возможную опасность.

США перебрасывают в Румынию дополнительные силы бронетехники и военнослужащих. На минувшей неделе венгерско-румынскую границу пересекли транзитом из Германии около 50 единиц американской бронетехники, которые направились на базу «Михаил Когэлничану» в Констанце. Согласно официальным данным Пентагона, в Румынию в ближайшее время будут направлены еще 900 военнослужащих к уже имеющемуся там контингенту в 1500 американских солдат.

В пресс-релизе Минобороны США, опубликованном на сайте оборонного ведомства, сказано, что «Соединенные Штаты рассматривают возможность дополнительно усилить воинский контингент в Румынии». Всего американская военная группировка в Европе насчитывает 60 тыс. военных, двести танков, около 150 боевых самолетов, в том числе истребители F-35, а также стратегические бомбардировщики, способные нести ядерные вооружения.

«Одной из видимых целей очередной американской провокации видится территория Приднестровья, непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) – узкая полоска суши по правую сторону Днестра между Молдавией и Украиной, – рассказал «Газете.Ru» политолог Алексей Резник, долгое время работавший в ПМР. – В Приднестровье находятся крупные склады вооружений бывшей 14-й армии ВС СССР, которые охраняют российские военнослужащие и российский миротворческий контингент – общей численностью 1700 человек. Выводить их оттуда Москва не собирается, но и общей границы у России с ПМР нет».

Намерение «раскачать» ситуацию в Приднестровье может стать «запасным вариантом» для Вашингтона после «провалившейся попытки спровоцировать новый конфликт в Донбассе», считает вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков.

«После того, как стало понятно, что склонить Киев к войне с Россией через Донбасс у Вашингтона пока не получилось, то тут же возникли новые варианты. И одним из самых перспективных для США считается возможность полной блокады Приднестровья путем перекрытия границ непризнанной республики со стороны и Молдавии, и Украины. Никакие танки вводить не нужно. Они нужны только для подстраховки и повышения морального духа Киева и Кишинева. Но в итоге могут быть заблокированы наши войска в Приднестровье, в том числе по воздуху, сами граждане республики окажутся в изоляции», – рассказал Сивков.

Эксперт утверждает, что этот проект давно обсуждается в Киеве.

«Для России это самый тяжелый вариант развития событий, в котором нет простора для маневра, возможности оперативного реагирования из-за отсутствия сухопутных границ. Из возможного – вариант морского десанта со стороны Черного моря или опять же проход через территорию Украины по сухопутному участку. Подобные операции осуществимы с учетом потенциала Вооруженных сил РФ, но крайне нежелательны в политическом плане. Собственно, США и добиваются «вторжения» России и пытаются ее спровоцировать. У США не получилось начать войну в Донбассе. Они попробуют в Приднестровье», – добавил Сивков.

Присутствие российских военных в Приднестровье зафиксировано в Соглашении о замораживании конфликта от 1992 года, подписанного Тирасполем и Кишиневом при посредничестве Москвы. Миссия российских миротворцев была официально подтверждена Украиной, которая в тот момент была одной из сторон миротворческой миссии. Киев подтвердил законность подобной деятельности, получая при этом плату за транзит российских военных через свою территорию.

С 2014 года транзит через Украину был прекращен. В итоге сегодня ротация миротворческого корпуса осуществляется через воздушное пространство Молдавии.

«Танки в Румынии, которая имеет колоссальное влияние на Кишинев, и должны придать Молдавии силы заблокировать для российских военных свое воздушное пространство. Важный нюанс – наличие на территории Приднестровья крупных армейских арсеналов, оставшихся в наследство еще от Советской армии. Сюда, помимо боеприпасов местной 14-й армии, вывезли боезапас групп войск, дислоцированных прежде в Германии, Чехословакии и Венгрии.

Это десятки, если не сотни тонн снарядов, мин, авиабомб, плюс других видов вооружений. Пусть устаревших, но еще вполне пригодных для проведения «маленькой» войны в масштабах Европы. Это настоящая новая пороховая бочка»,

– считает военный эксперт Борис Джерелиевский.

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