Россия может сегодня признать независимость ДНР и ЛНР. Итоги заседания Совбеза

На внеочередном заседании Совета безопасности России выступили главы Минобороны, МИД, МЧС, спикеры Совфеда и Госдумы. Большинство из них призывали Владимира Путина немедленно признать независимость самопровозглашенных республик Донбасса. Президент заявил, что услышал мнение членов Совбеза. Решение будет принято сегодня.

Целью проведения заседания Совбеза, как объяснил Путин, стало обсуждение вопроса о признании самопровозглашенных республик Донбасса. По его словам, решение будет принято в зависимости от ситуации на юго-востоке Украины, где ранее обострился конфликт, и оценок происходящего членами Совбеза.

На заседании выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, директор ФСБ Александр Бортников, глава Минобороны России Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и другие.

Большинство членов Совета выступили «за» то, чтобы признать неподконтрольные Киеву территории суверенными. К примеру, такое мнение разделяют Володин и Матвиенко. Сенатор заявила, что поддержка ДНР и ЛНР в этом вопросе поможет разрешить ситуацию. Мишустин сделал более осторожное заявление. В целом, он не против признания республик, но считает, что сначала нужно провести переговоры с западными представителями.

«Я ваше мнение услышал. Решение о признании республик Донбасса будет принято сегодня», — заявил в завершение заседания Путин.

Главы самопровозглашенных республик Донбасса обратились к Путину с просьбой признать независимость их территорий днем 21 февраля. Обращения лидеров ДНР и ЛНР транслировались в эфире телеканала «Россия 24».

Руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что «украинский режим, вопреки своим международным обязательствам» пошел «на силовое разрешение конфликта».

«Мы знаем, что Государственная дума Российской Федерации уже направила в Ваш адрес важное для всех нас обращение», – отметил он, имея в виду предложение признать республики суверенными.

Он попросил Путина согласиться с парламентариями и «признать Донецкую Народную Республику как независимое, демократическое, правовое социальное государство». Кроме того, он призвал Москву «рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между ДНР и РФ, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны».

В свою очередь, глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник также попросил признать суверенитет и независимость республики, чтобы не допустить «массовую гибель мирного населения республики, 300 тысяч из которых являются гражданами России».

Он также утверждает, что «киевский режим подготавливается к полномасштабным наступательным действиям».

Что происходит в ДНР...

21 февраля власти ДНР объявили ЧС по всей республике из-за прекращения централизованного снабжения населения питьевой водой. «В связи с интенсивными артиллерийскими обстрелами <...> за минувшие сутки зафиксирован ряд нарушений нормальной работы систем жизнеобеспечения», – рассказали в местном МЧС (цитата по РИА «Новости»).

Без воды остались жители Докучаевска и Еленовки – более 21 тыс. человек. Вода не поставляется и в полсотни соцучреждений – котельные, больницы, детсады, школы. Организован подвоз технической воды не только в эти населенные пункты, но и в Васильевку и другие города и села.

Также на 30% сокращена подача воды в некоторые районы Донецка.

Как заметил на заседании Совбеза России глава Минобороны страны Сергей Шойгу, «в результате действий как диверсионных групп, так и действий артиллерии, в городе Донецк практически отсутствует вода, во всяком случае 90% в городе воды нет».

По мнению представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, действия ВСУ по повреждению насосных и фильтровальных станций – это «в чистом виде геноцид». «Как бы политики западные ни заявляли, что мы все придумываем, но люди-то без воды, тысячи людей, десятки тысяч людей без воды», – заявил он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Как рассказал «Газете.Ru» житель Донецка Николай Баглай, воды не будет примерно 3-4 дня. «Но мы купили воду в баклажках, набрали ванну, ничего, вода есть, свет есть, вайфай есть. В некоторых районах, которые по ночам обстреливаются, Петровка, Старомихайловка, там отключают и свет, там воды нет, там много чего нет. Там люди не живут, а существуют», – отметил он.

Жители Донбасса хотят, чтобы в регионе установилась спокойная обстановка, сказал Баглай: «Будем работать на шахтах, на производствах, везде, только не трогайте нас, потому что нам надоели уже эти майданы. Каждый год по 4 майдана. Нам это все надоело, мы хотим спокойной жизни без майданов. Мы хотим просто жить и детей воспитывать, это наша цель».

... и ЛНР

В Луганске в результате обстрелов поврежден газопровод. По словам российского министра обороны Сергея Шойгу, в «двух третях города отсутствует газ». В населенном пункте Счастье работа ТЭС приостановлена из-за обстрелов линии электропередач и опасной обстановки. Из-за этого в городе остановили подачу тепла, воды.

Власти ДНР и ЛНР в последние дни сообщают о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков и опасной обстановке для мирного населения. 18 февраля республики Донбасса объявили о начале эвакуации гражданского населения в Россию. На данный момент границу уже пересекли 68,5 тыс. человек. В основном, женщины и дети.

«Фактически, все люди, которые проживали в той зоне соприкосновения, которая была, вынуждены эвакуироваться», – констатировал Шойгу на заседании Совбеза.

Киев утверждает, что Украина «не нападала на Донецк, Луганск; не посылала диверсантов или БТРы через границу; не совершала диверсий». «Категорически опровергаю дезинформацию РФ. Требую от РФ немедленно остановить фабрику фейков», – написал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем Twitter-аккаунте.

Украину поддерживают западные партнеры. В посольстве США на Украине заявили, что осуждают попытки России представить Украину как агрессора. Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что в Брюсселе не верят в информацию о «зверствах в Донбассе». По его мнению, «российские медиа продолжают распространять ложные нарративы о так называемых зверствах против населения Донбасса».